Consultanța juridică, garanțiile profesionale și delimitarea competențelor, în centrul dezbaterii de la Senat pe marginea proiectului B563/2026
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Modernizarea Legii profesiei de avocat a reprezentat tema centrală a dezbaterii parlamentare organizate de Comisia juridică a Senatului la data de 29 octombrie 2026. Moderată de senatorul Daniel Fenechiu, întâlnirea dedicată proiectului de lege B563/2026 a reunit parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai profesiilor reglementate, ai mediului de afaceri și ai societății civile.
În cadrul discuțiilor, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), Traian Briciu, a clarificat obiectivele majore ale inițiativei legislative, subliniind că proiectul nu urmărește impunerea avocatului pentru o sferă largă de acte, preluarea competențelor altor profesii sau interzicerea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Miza principală o constituie definirea clară a consultanței juridice, combaterea avocaturii clandestine și consolidarea garanțiilor privind secretul profesional și dreptul la apărare.
Susținere instituțională pentru protecția secretului profesional
Demersul de actualizare a cadrului profesional a fost apreciat drept legitim, pertinent și binevenit de către ministrul justiției, Radu Marinescu. În cadrul dezbaterii au fost evidențiate noile garanții propuse pentru protejarea relației avocat–client, adaptate la cerințele Convenției Consiliului Europei pentru protecția profesiei de avocat:
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Confidențialitatea datelor: Protecția informațiilor stocate pe dispozitivele electronice ale avocaților;
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Proceduri judiciare securizate: Păstrarea secretului profesional în timpul perchezițiilor, controalelor și inspecțiilor;
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Combaterea avocaturii ilegale: Introducerea unor instrumente mai eficiente de contracarare a serviciilor juridice prestate fără drept și fără răspundere profesională, inclusiv în mediul online.
Clarificări privind competențele profesionale și utilizarea AI
Discuțiile au reflectat și o serie de rezerve exprimate de participanți privind necesitatea delimitării stricte a atribuțiilor între diferitele categorii de profesioniști. S-a solicitat ca textul legii să reflecte explicit competențele partajate în domenii precum arbitrajul, înființarea societăților comerciale, recuperarea creanțelor, medierea și accesul la informațiile deținute de terți.
Reprezentanții UNBR au oferit precizări punctuale pe mai multe teme sensibile:
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Consultanța juridică vs. informarea generală: Proiectul vizează exclusiv serviciile oferite profesional pentru terți. Persoanele fizice își pot redacta în continuare propriile acte, iar companiile își pot desfășura activitatea prin personalul propriu sau prin consilierii juridici angajați, conform legii.
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Activități rezervate, dar nu exclusive: Reprezentanții UNBR au punctat că o activitate rezervată unei profesii nu este automat exclusivă, putând fi exercitată și de alte profesii legal reglementate, în limita competențelor stabilite de legile speciale.
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Inteligența Artificială în serviciile juridice: UNBR a respins ferm ideea interzicerii tehnologiei AI. Problema semnalată vizează prezentarea înșelătoare a unor răspunsuri generate automat drept consultanță verificată de un specialist, fiind esențial ca beneficiarul să cunoască natura serviciului și cine își asumă răspunderea profesională.
Modificările Codului Civil, eliminate din proiect. Dialogul continuă
Un punct important stabilit în cadrul întâlnirii a fost anunțul făcut de senatorul Daniel Fenechiu privind decizia inițiatorilor de a retrage din acest proiect prevederile referitoare la modificarea Codului Civil. Acestea vor face obiectul unei analize separate, urmând să fie agreate într-o variantă comună cu mediul de afaceri și reprezentanții profesiilor reglementate.
Dezbaterile pe marginea proiectului B563/2026 vor fi reluate săptămâna viitoare, când Comisia juridică din Senat va analiza textul articol cu articol, pe baza unei variante revizuite care va integra clarificările rezultate din acest prim rând de consultări.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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