Comitetul a fost înființat printr-o decizie publicată vineri în Monitorul Oficial și este alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți. Conducerea comitetului este asigurată de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului, care are și calitatea de președinte. Organismul nu are personalitate juridică și funcționează cu rol consultativ.

În cadrul atribuțiilor sale principale, comitetul va analiza efectele aplicării legislației din domeniul justiției adoptate în anul 2022. Este vorba despre Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum și despre orice alte acte relevante pentru realizarea actului de justiție. De asemenea, vor fi analizate și dezbătute opiniile formulate de asociațiile reprezentative ale judecătorilor și procurorilor, precum și de organizațiile neguvernamentale, cu privire la organizarea și funcționarea justiției.

Comitetul are și atribuții de dialog instituțional, putând organiza întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor, autorităților și organizațiilor din țară și din străinătate, inclusiv de la nivel internațional, care au competențe sau activitate în domeniul justiției. Totodată, poate solicita puncte de vedere din partea acestor entități și are obligația de a prezenta rapoarte de progres privind stadiul îndeplinirii măsurilor și exercitării atribuțiilor stabilite prin decizia de înființare. Un alt obiectiv important este formularea de propuneri de măsuri pentru asigurarea imparțialității, independenței și eficienței actului de justiție, în acord cu valorile constituționale și cu standardele internaționale privind statul de drept.

„Sigur, noi, Guvernul, nu avem competenţe directe pentru că e o altă formă de putere. Dar ceea ce facem noi, şi mâine avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern. Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată, îmbunătăţim lucrurile cu semnalele care ne vin din interior şi sunt susţinute de coaliţie, deci de lumea politică. Vor fi supuse analizei coaliţiei”, a explicat premierul Ilie Bolojan luni seară.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în cadrul comitetului pot fi constituite grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic. Acestea pot fi formate din experți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, precum și din experți ai altor instituții sau persoane invitate în acest scop. La ședințele comitetului sau ale grupurilor de lucru pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor entități de drept public și privat relevante, din România și din străinătate. Membrii comitetului pot fi asistați, în cadrul întâlnirilor, de specialiști ai instituțiilor pe care le reprezintă.

Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la solicitarea reprezentantului Cancelariei prim-ministrului. Ședințele pot avea loc în format fizic sau online și sunt conduse de președintele comitetului sau de o persoană desemnată de acesta. Recomandările sunt adoptate prin consensul membrilor, iar în situația în care consensul nu este atins, opțiunile identificate sunt transmise prim-ministrului pe baza unei analize comparative. Recomandările adoptate sunt comunicate autorităților competente pentru inițierea proiectelor de acte normative sau a măsurilor administrative necesare aplicării lor.

„Se constituie Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ. (2) Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de preşedinte. (3) Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi. (4) La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale”, prevede decizia de înfiinţare a comitetului.

Comunicarea publică în numele comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta. Premierul Ilie Bolojan a explicat că, deși Guvernul nu are competențe directe în domeniul justiției, fiind vorba despre o altă putere a statului, acest grup de lucru are rolul de a identifica aspectele legislative și de administrare care pot fi gestionate de Executiv.

În cazul în care vor fi constatate modificări necesare, susținute de semnalele venite din interiorul sistemului și de coaliția politică, acestea vor fi supuse analizei coaliției. Premierul a precizat că Guvernul poate promova un proiect de lege în acest sens, iar ministrul Justiției poate participa la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii pentru a formula anumite propuneri.