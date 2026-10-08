Samsung Electronics, profit record datorită boomului AI. Câștigurile au crescut de aproape nouă ori

Samsung Electronics estimează un profit operațional record de 107.400 de miliarde de woni în trimestrul al treilea din 2026, pe fondul cererii pentru cipurile destinate inteligenței artificiale. Rezultatul, anunțat joi, este de aproape nouă ori mai mare decât cel raportat în aceeași perioadă a anului trecut.

Samsung Electronics estimează că profitul său operațional din trimestrul al treilea al anului 2026 va depăși pragul de 100.000 de miliarde de woni, o premieră pentru o companie din sectorul tehnologic. Rezultatul este susținut de cererea ridicată pentru cipurile utilizate în aplicațiile de inteligență artificială, care a stimulat vânzările gigantului sud-coreean.

Potrivit rezultatelor preliminare publicate joi de cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie, profitul operațional al Samsung în perioada iulie-septembrie 2026 este estimat la 107.400 de miliarde de woni, echivalentul a 80,17 miliarde de dolari. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, rezultatul reprezintă o creștere de 782,5%. Analiștii se așteptau la un profit operațional de aproximativ 106.100 de miliarde de woni.

Acesta este al patrulea trimestru consecutiv în care Samsung înregistrează un profit operațional record. Compania se numără printre principalii beneficiari ai creșterii cererii pentru cipurile de memorie destinate sistemelor de inteligență artificială.

Extinderea rapidă a centrelor de date a dus la o presiune tot mai mare asupra ofertei de semiconductori convenționali utilizați în dispozitivele destinate consumatorilor. Dezechilibrul dintre cerere și ofertă a contribuit, totodată, la creșterea prețurilor cipurilor.

Samsung și Micron estimează că aceste dezechilibre de pe piața semiconductorilor ar putea persista până în 2028. Perspectivele pe termen lung sunt însă influențate de mai multe riscuri, printre care intensificarea concurenței din China și posibilitatea unei încetiniri a cheltuielilor pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Acțiunile Samsung au avut o evoluție oscilantă joi. Titlurile au scăzut dimineața cu 0,2%, în timp ce principalul indice bursier sud-coreean, Kospi, era în declin cu 0,5%. Comparativ cu nivelul record atins în iunie, acțiunile companiei au pierdut peste 25%, pe fondul îngrijorărilor privind sustenabilitatea boomului generat de inteligența artificială.

„Pieţele analizează acum dacă majorarea semnificativă a câştigurilor, care a început în urmă cu un an, va fi sustenabilă”, a apreciat analistul Kim Seok-hwan de la Mirae Asset Securities.

Pentru trimestrul al patrulea, analiștii estimează o creștere de 8,2% a profitului Samsung Electronics față de precedentele trei luni, pe fondul moderării prețurilor cipurilor de memorie.

Compania sud-coreeană a estimat, de asemenea, că veniturile din trimestrul al treilea vor depăși 195.000 de miliarde de woni, ceea ce ar reprezenta un avans de 127% față de aceeași perioadă din 2025.

Samsung Electronics urmează să publice raportul financiar final pentru trimestrul al treilea pe 29 octombrie.

Analiștii financiari se așteaptă ca divizia de telefonie mobilă să înregistreze pierderi de peste un miliard de dolari în perioada iulie-septembrie 2026.