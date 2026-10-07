Restricții în UE pentru mașinile hibride din China. Măsura ar putea fi extinsă și la alte sectoare

Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru limitarea importurilor de mașini hibride din China, într-o încercare de a reduce dezechilibrul comercial tot mai mare cu această țară. Comisia Europeană analizează introducerea unor măsuri de salvgardare care ar putea limita accesul automobilelor hibride chinezești pe piața europeană.

Sectorul auto ar urma să reprezinte un caz-test. Dacă mecanismul va funcționa, Bruxelles-ul ar putea aplica o abordare similară și în alte domenii în care consideră că există dezechilibre comerciale importante.

Comisia Europeană, instituția care gestionează politica comercială a Uniunii Europene, analizează posibilitatea introducerii unor măsuri de salvgardare pentru automobilele hibride importate din China.

Acestea ar permite limitarea importurilor și ar încerca să reducă dominația în creștere a producătorilor chinezi pe această parte a pieței auto europene, potrivit Bloomberg.

Planul vine în contextul în care Uniunea Europeană înregistrează un deficit comercial de aproximativ un miliard de euro pe zi în relația cu China.

Industria europeană se confruntă cu o presiune puternică din partea competitorilor chinezi, care pot oferi produse la prețuri mult mai mici și, în unele cazuri, cu performanțe superioare celor oferite de rivalii europeni.

Situația a determinat Uniunea Europeană să caute noi instrumente pentru protejarea sectoarelor considerate importante, de la industria auto până la cea siderurgică. În același timp, Bruxelles-ul încearcă să evite măsuri care ar putea pune în pericol piețele importante de export pentru companiile europene.

Planurile Comisiei Europene vor reprezenta una dintre temele importante ale discuțiilor dintre Maros Sefcovic, responsabilul UE pentru comerț, și ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao.

Sefcovic urmează să călătorească la Beijing în cursul acestei săptămâni.

Unul dintre obiectivele europenilor este ca eventualele restricții să aibă un impact suficient de limitat pentru a nu provoca măsuri de represalii din partea Beijingului.

Planurile Uniunii Europene s-ar putea modifica însă în funcție de rezultatul discuțiilor cu autoritățile chineze.

Bruxelles-ul și Beijingul au început negocierile la începutul acestui an, iar Uniunea Europeană a stabilit luna octombrie drept termen pentru obținerea unor rezultate concrete în direcția unei relații comerciale mai echilibrate.

Restricțiile asupra automobilelor hibride fac parte dintr-un plan mai amplu al Uniunii Europene pentru reducerea dezechilibrelor comerciale și a dependențelor față de anumite lanțuri de aprovizionare.

Comisia Europeană urmează să prezinte până la sfârșitul anului o serie de instrumente prin care vrea să răspundă deficitului comercial și să diversifice sursele de aprovizionare ale blocului comunitar.

Mașinile hibride chinezești ar urma să fie folosite drept primul test important. Dacă măsurile de salvgardare vor produce rezultatele urmărite, modelul ar putea fi extins către alte sectoare în care Uniunea Europeană identifică dezechilibre similare.

Această abordare ar putea oferi Bruxelles-ului un nou instrument de protejare a industriilor europene în fața concurenței chineze, fără a recurge de la început la măsuri comerciale mai ample.

Un punct important rămâne reacția Beijingului. China ar putea răspunde prin propriile investigații privind discriminarea sau subvențiile externe.

Autoritățile chineze s-au opus anterior inclusiv ideii unei plafonări voluntare a exporturilor de automobile hibride către Uniunea Europeană.

Beijingul a susținut că o asemenea limitare ar fi contrară regulilor economiei de piață.

Rezultatul discuțiilor dintre Maros Sefcovic și Wang Wentao ar putea influența forma finală a măsurilor pregătite de Comisia Europeană, în condițiile în care Bruxelles-ul încearcă simultan să reducă deficitul comercial cu China și să evite declanșarea unui nou conflict comercial.