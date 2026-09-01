Electrica și-a majorat profitul net cu 8,6% în S1 2026. Veniturile au depășit 6 miliarde de lei

Grupul Electrica a încheiat primul semestru din 2026 cu venituri de peste 6 miliarde de lei și un profit net de 457,5 milioane de lei. Compania raportează creșteri ale principalilor indicatori financiari, susținute în special de performanța mai bună a segmentului de furnizare, într-o piață complet liberalizată.

Veniturile Grupului Electrica au ajuns la 6,036 miliarde de lei în primele șase luni din 2026, în creștere cu 23,7%, respectiv cu aproximativ 1,158 miliarde de lei, față de perioada similară din 2025.

Profitul net a avansat cu 8,6%, de la 421,4 milioane de lei la 457,5 milioane de lei. Profitul operațional a urcat cu 9,4%, până la 773,1 milioane de lei.

EBITDA a ajuns la aproape 1,08 miliarde de lei, cu 7,7% peste nivelul de 1,003 miliarde de lei raportat pentru primul semestru din 2025. Evoluția a fost determinată în principal de îmbunătățirea rezultatelor din furnizarea energiei.

„Rezultatele acestui semestru confirmă stabilitatea operațională a Grupului. Electrica continuă procesul de transformare: furnizarea performează într-o piață complet liberalizată, noile capacități de producție încep să contribuie, iar investițiile în regenerabile și stocare ne apropie de rolul pe care ni-l dorim în piața de energie”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Pe segmentul de furnizare, EBITDA a crescut de la 58,5 milioane de lei la 181,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă o îmbunătățire de 122,8 milioane de lei.

Veniturile din acest segment au urcat cu 28,7%, până la aproximativ 4,251 miliarde de lei. Electrica explică evoluția în principal prin stabilirea prețurilor de vânzare a energiei electrice prin mecanisme concurențiale, după eliminarea schemei de plafonare.

Creșterea veniturilor s-a produs chiar dacă volumul de energie electrică furnizată pe piața cu amănuntul a scăzut cu 9% față de primul semestru din 2025. Segmentul de furnizare generează 69,9% din veniturile consolidate ale Grupului și 16,8% din EBITDA.

Electrica Furnizare deservește aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum și este al treilea cel mai mare furnizor de energie electrică din România, după volumele furnizate, atât pe piața totală, cât și pe cea concurențială. Cota totală de piață era de 14,27% în perioada ianuarie-mai 2026.

Pe segmentul de distribuție, veniturile au crescut cu 4,9%, până la aproape 2,84 miliarde de lei. Avansul a fost susținut în principal de veniturile din energia reactivă și de cele recunoscute în baza contractelor de concesiune.

În schimb, EBITDA segmentului de distribuție s-a redus cu 42,3 milioane de lei, în principal din cauza creșterii cheltuielilor operaționale. Distribuția reprezintă 29,4% din veniturile consolidate și 85,2% din EBITDA Grupului.

În primele șase luni, Distribuție Energie Electrică România a pus în funcțiune investiții de 233 de milioane de lei, un nivel apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut. Compania deservește aproximativ 4,011 milioane de utilizatori din 18 județe.

Un avans puternic a fost înregistrat și pe segmentul de producție. Veniturile au crescut cu 82,8%, până la 9,7 milioane de lei, după operaționalizarea parcurilor fotovoltaice Vulturu și Satu Mare 2.

Volumul de energie electrică produsă a ajuns la 21 GWh, de peste trei ori mai mare decât în primul semestru din 2025.

Grupul Electrica are în portofoliu proiecte fotovoltaice și eoliene cu o capacitate totală de 307,5 MW, aflate în operare sau în diferite etape de dezvoltare. Dintre acestea, 46,5 MW sunt deja operaționali. În paralel, compania dezvoltă proiecte de stocare a energiei cu o capacitate cumulată de aproximativ 949,5 MWh.