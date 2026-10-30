ANM a actualizat prognoza pentru începutul lunii noiembrie. Ce regiuni vor avea parte de ploi și frig

Vremea se va răci în primele zile ale lunii noiembrie, când temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), începutul lunii va aduce precipitații însemnate în mai multe regiuni ale țării, dar și intensificări ale vântului, care vor accentua senzația de frig.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 31-9 noiembrie indică o perioadă cu variații ale regimului termic. După zilele mai reci de la începutul lunii, temperaturile vor avea o tendință de revenire treptată spre valorile normale pentru această perioadă. În schimb, precipitațiile vor continua să fie excedentare în anumite zone ale României.

Schimbările meteorologice vor fi resimțite încă din ultimele zile ale lunii octombrie, când cerul va rămâne predominant noros, iar ploile vor cuprinde treptat mai multe regiuni. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, semn că valorile termice vor favoriza apariția primelor episoade de vreme specifică sezonului rece.

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 30 octombrie, ora 08:00 – 31 octombrie, ora 08:00, vremea va fi în general închisă, iar temperaturile se vor menține apropiate de cele înregistrate în intervalul precedent, în majoritatea zonelor țării.

Pe parcursul zilei, ploile vor apărea pe arii restrânse, în special în sudul țării și în zonele montane. Noaptea, aria precipitațiilor se va extinde în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, dar și local în Transilvania și Maramureș. În celelalte regiuni, ploile vor fi izolate.

La munte, în general la altitudini de peste 1.800 de metri, vor fi precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor ajunge la 2-8 l/mp, iar izolat pot depăși 10-15 l/mp, în special în Oltenia și vestul Munteniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile estice, unde vitezele vor ajunge la 40-50 km/h. Pe litoral, rafalele vor putea fi ușor mai puternice. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 18 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 10 grade. Izolat, se va forma ceață.

În București, vremea va fi predominant închisă, cu nebulozitate persistentă. Mai ales în cursul serii și al nopții, vor fi perioade cu ploi slabe, iar cantitățile de apă vor ajunge la 2-5 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 13 grade, în timp ce minima se va situa între 8 și 10 grade.

În intervalul 31 octombrie, ora 08:00 – 1 noiembrie, ora 08:00, vremea va rămâne în general închisă, iar valorile termice vor fi în scădere față de perioada anterioară. Temperaturile din timpul zilei vor coborî sub mediile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Temporar, vor fi ploi în sudul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor apărea pe arii mai restrânse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp, însă izolat pot depăși 10-20 l/mp. Cele mai mari acumulări sunt posibile în vestul Carpaților Meridionali, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina ninsorile. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă, care local poate ajunge la 5-10 centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre finalul intervalului, în special la munte și în regiunile sudice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade, iar minimele se vor situa între 3 și 11 grade. Izolat, va fi ceață.

Pentru București, meteorologii anunță menținerea vremii închise și perioade cu ploi slabe. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3-5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va coborî la 10-11 grade, sub valorile obișnuite pentru această dată. Noaptea, temperaturile vor ajunge la 7-8 grade.

În prima zi a lunii noiembrie, valorile termice din timpul zilei vor fi sub mediile multianuale specifice începutului de sezon în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări în majoritatea regiunilor, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în sud-vest, sud și parțial în centrul teritoriului.

În zonele montane, în special la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, mai ales în sud-vestul țării, cantitățile de apă pot fi însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări temporare în special în sudul și sud-vestul teritoriului, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. În zonele montane, rafalele vor putea atinge 60-80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade, iar cele minime vor fi, în general, cuprinse între 3 și 10 grade. În special dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață.

În Capitală, temperaturile din timpul zilei vor fi ușor mai mici decât cele normale pentru începutul lunii noiembrie. Cerul va fi predominant noros, iar probabilitatea pentru ploi slabe va crește în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h. Maxima termică va ajunge la aproximativ 13 grade, iar minima va fi de 7-8 grade.

Vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în mare parte din România, iar temperaturile maxime se vor situa, în general, între 10 și 15 grade.

Înnorările vor fi prezente în majoritatea regiunilor, însă precipitațiile vor fi mai frecvente în jumătatea sudică a țării, unde va ploua pe arii relativ extinse. În sud-vest se vor menține condițiile pentru acumulări însemnate de apă.

Tot în sudul țării sunt așteptate intensificări susținute ale vântului, care vor accentua senzația de frig. În celelalte regiuni, ploile vor fi izolate, iar vântul va avea intensificări mai ales în zona montană.

La munte, în special la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în cea mai mare parte a țării, între 3 și 9 grade.

În București, vremea va fi în general închisă și vântoasă, cu temperaturi diurne ușor mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Temporar va ploua, iar intensificările vântului vor accentua senzația de rece. Temperatura maximă va fi de aproximativ 12 grade, iar minima se va situa între 6 și 7 grade.

În intervalul 3 noiembrie, ora 08:00 – 4 noiembrie, ora 08:00, valorile termice, în special cele diurne, vor continua să fie sub mediile multianuale specifice perioadei în majoritatea zonelor țării.

În jumătatea sudică a României se va menține o probabilitate ridicată pentru înnorări și ploi pe arii relativ extinse. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor apărea doar izolat.

La munte, la altitudini mari, vor fi posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va continua să prezinte intensificări în sudul și sud-estul țării, unde va accentua senzația de frig. În celelalte regiuni, acesta va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 8 și 12 grade, în timp ce minimele vor coborî până la valori cuprinse între -1 și 6 grade.

Pentru București, meteorologii mențin probabilitatea ridicată de intensificări ale vântului și precipitații, în condițiile unor temperaturi sub cele normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 11 grade, iar minimele vor ajunge la 4-5 grade.

Pentru intervalul 4 noiembrie, ora 08:00 – 5 noiembrie, ora 08:00, ANM estimează temperaturi în general mai mici decât mediile multianuale, astfel că vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit la începutul lunii noiembrie.

Cerul va fi mai degajat, însă probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în zonele montane și în regiunile sudice. În zonele joase, acestea vor fi sub formă de ploaie, în timp ce la munte vor fi precipitații mixte.

Local, sunt posibile intensificări ale vântului în estul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 8 și 12 grade, iar minimele se vor situa în mare parte între -2 și 5 grade.

În Capitală, temperaturile din timpul zilei vor rămâne sub valorile normale pentru această dată. Meteorologii anunță condiții pentru intervale cu ploaie, în timp ce vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va ajunge la 10-11 grade, iar minima va coborî la 1-4 grade.

Răcirea vremii va continua și în intervalul 5 noiembrie, ora 08:00 – 6 noiembrie, ora 08:00, când temperaturile vor rămâne în majoritatea regiunilor sub valorile normale pentru această perioadă a anului.

Maximele termice vor fi cuprinse, în general, între 6 și 10 grade, iar temperaturile minime se vor situa în mare parte între -3 și 2 grade. Astfel, în unele zone, valorile nocturne vor coborî sub pragul de îngheț.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a țării. Totuși, în estul teritoriului sunt posibile intensificări ale vântului.

În București, condițiile pentru ploaie vor fi reduse, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor continua să fie mai mici decât cele obișnuite pentru această dată, cu o maximă de 9-11 grade și o minimă de aproximativ un grad.

Pentru intervalul 6 noiembrie, ora 08:00 – 9 noiembrie, ora 08:00, estimările meteorologice indică menținerea unui regim termic caracterizat de valori mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Totuși, spre sfârșitul intervalului, temperaturile au o probabilitate ridicată de a se apropia de mediile normale ale perioadei. Evoluția termică va fi, așadar, diferită față de primele zile ale lunii, când răcirea va fi mai accentuată.

În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea de apariție a acestora va fi mai ridicată în ultima zi a intervalului, în sud-vestul țării.

Pentru București, meteorologii estimează variații ale temperaturilor de la o zi la alta, cu o tendință de apropiere de valorile specifice perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, potrivit ANM.