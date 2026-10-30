Călin Georgescu schimbă calculele electorale? Ce scor ar obține un eventual partid condus de acesta

Un sondaj realizat de Institutul pentru Politici Economice și Publice (IPEP), condus de Marius Lulea, cofondator AUR exclus recent din partid, indică o distribuție fragmentată a intențiilor de vot ale românilor. Potrivit cercetării desfășurate în perioada septembrie-octombrie 2026, PSD este cotat cu 16,5%, PNL cu 14,1%, iar AUR cu 10,8%. Un eventual partid al lui Călin Georgescu ar obține 13,1%, în timp ce aproape unul din cinci respondenți declară că nu ar participa la vot.

Barometrul realizat de Institutul pentru Politici Economice și Publice pentru perioada septembrie-octombrie 2026 prezintă rezultate diferite față de alte sondaje apărute în spațiul public, indicând o distribuție a preferințelor electorale între mai multe formațiuni politice.

Potrivit datelor prezentate, PSD este cotat cu 16,5% din intențiile de vot, urmat de PNL, cu 14,1%. USR ar obține 11,2%, iar AUR ar înregistra 10,8%.

Cercetarea a inclus și un scenariu ipotetic privind apariția unui partid condus de Călin Georgescu. O asemenea formațiune ar atrage 13,1% din opțiunile exprimate în sondaj.

În același timp, 5,6% dintre respondenți ar opta pentru candidați independenți, iar 18,1% declară că nu ar participa la vot.

Institutul subliniază că aceste rezultate reflectă atât împărțirea preferințelor politice între mai multe opțiuni, cât și existența unui segment important al populației care nu intenționează să voteze.

„Un element important îl reprezintă cei 18,1% care declară că nu ar participa la vot. Prin urmare, rezultatele indică atât dispersia opţiunilor politice, cât şi existenţa unui segment semnificativ de respondenţi care nu intenţionează să participe la procesul electoral”, arată IPEP, într-un comunicat de presă.

Una dintre concluziile prezentate de institut privește diferențele dintre persoanele care ar vota AUR și cele care ar susține un eventual partid al lui Călin Georgescu.

Cele două opțiuni însumează 23,9% din intențiile de vot măsurate în cercetare, însă reprezentanții IPEP atrag atenția că susținerea lor nu trebuie asociată automat cu o anumită orientare ideologică.

„Acest electorat nu poate fi considerat în mod automat unul suveranist, fiind posibil ca o parte importantă a susţinerii să exprime mai degrabă respingerea partidelor care au guvernat România decât adeziunea la o doctrină politică bine definită”, se arată în documentul citat.

Interpretarea institutului sugerează că o parte dintre respondenți ar putea fi motivați mai degrabă de nemulțumirea față de partidele tradiționale decât de susținerea unei doctrine politice.

Totuși, rezultatele pentru AUR și pentru un eventual partid al lui Călin Georgescu reprezintă două opțiuni distincte măsurate în același sondaj și nu indică automat un scor electoral comun.

Barometrul IPEP a analizat și nivelul de încredere al respondenților în mai multe personalități politice din România.

Călin Georgescu a înregistrat 27,9% răspunsuri care indică un nivel ridicat de încredere, în timp ce Ilie Bolojan a obținut 19,5%, iar George Simion 16,3%.

În cazul celorlalți politicieni incluși în cercetare, proporțiile răspunsurilor care indică un nivel ridicat de încredere au fost de 11,6% pentru Sorin Grindeanu, 11,2% pentru Dominic Fritz și 7,2% pentru Nicușor Dan.

Sondajul a măsurat și lipsa totală de încredere în aceste personalități politice.

Nicușor Dan a înregistrat 60,8% răspunsuri de neîncredere totală, George Simion 58,8%, iar Ilie Bolojan 57%.

Sorin Grindeanu și Călin Georgescu au înregistrat fiecare câte 54,4%, în timp ce Dominic Fritz a avut 50,8%.

Datele arată că politicienii analizați înregistrează proporții importante de neîncredere totală, inclusiv în situațiile în care beneficiază de un nivel relativ ridicat de încredere din partea unei părți a respondenților.

Cercetarea a fost realizată în perioada septembrie-octombrie 2026, pe un eșantion de 502 respondenți, în zece unități teritoriale: Dolj, Ilfov, Constanța, Bacău, Iași, Timiș, Mureș, Cluj, Bihor și municipiul București.

Potrivit metodologiei prezentate de IPEP, a fost utilizată o eșantionare probabilistică, stratificată și multistadială. Institutul indică o marjă de eroare de ±4,38 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%, precizând că metoda de eșantionare poate influența rezultatele.

Având în vedere dimensiunea eșantionului și marja de eroare declarată, diferențele relativ mici dintre procentele înregistrate de unele formațiuni trebuie interpretate cu prudență.

Institutul pentru Politici Economice și Publice este condus de Marius Lulea, unul dintre cofondatorii AUR, exclus din partid la începutul lunii octombrie 2026, oficial pentru neplata cotizației.

Lulea, prezentat drept singurul angajator din viața profesională a lui George Simion, se află în conflict cu actuala conducere AUR.

Acesta l-a acuzat pe liderul formațiunii, George Simion, că i-ar fi trimis un cap de porc la poarta locuinței sale. Afirmația reprezintă o acuzație formulată de Marius Lulea și nu un fapt stabilit.

Legătura dintre conducerea institutului și fostul partid al lui Marius Lulea reprezintă un element de context relevant pentru interpretarea sondajului, ale cărui rezultate diferă de cele ale altor cercetări de opinie prezentate public.