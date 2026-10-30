România ar fi făcut o ofertă financiară SUA pentru menținerea trupelor americane în țara noastră. Dan Neculăescu: E un interes strategic major

Noul ministru de Externe al României, Dan Neculăescu, a declarat că țara noastră se află în dialog cu Statele Unite privind costurile pe care le-ar putea suporta pentru menținerea trupelor americane pe teritoriul țării. Oficialul a precizat că Bucureștiul a înaintat deja o ofertă părții americane, însă nu există încă o decizie finală. România consideră prezența militară americană un interes strategic major.

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a declarat că România discută cu Statele Unite ale Americii despre posibilitatea de a contribui financiar la securizarea prezenței trupelor americane pe teritoriul țării.

Potrivit acestuia, autoritățile române au făcut deja o ofertă părții americane, însă negocierile sunt în desfășurare, iar detaliile nu au fost stabilite definitiv.

Șeful diplomației române a explicat la TVR Info că nu poate preciza, în acest moment, valoarea costurilor pe care România ar urma să le suporte sau sursa fondurilor, întrucât discuțiile cu administrația americană nu s-au încheiat.

„În acest moment, haideţi să spunem că, deocamdată, suntem într-un dialog cu SUA pe tema aceasta, nu avem decizii finale şi nu aş putea să comentez acum cât ar însemna aceste costuri, sau mă rog, de unde ar fi ele. Ceea ce este important este că noi am decis, la nivel naţional, că este un interes strategic major ca Statele Unite să aibă o prezenţă în România. Şi pentru asta haideţi să spunem că avem o ofertă pe care o facem părţii americane şi cu care suntem în dialog. M-aş opri aici pentru că asta este încă în dialog cu partea americană şi n-aş vrea să intru în detalii care încă nici măcar probabil nu s-au stabilit”, a afirmat ministrul Dan Neculăescu joi seară, la TVR Info.

Declarațiile vin în contextul informațiilor publicate de Bloomberg, potrivit cărora România s-a oferit să acopere o parte din cheltuielile pe care Statele Unite le suportă în prezent pentru menținerea trupelor pe teritoriul românesc.

Întrebat despre posibilitatea retragerii trupelor americane staționate în România, Dan Neculăescu a spus că nu poate anticipa o asemenea evoluție înainte ca aceasta să se producă. Ministrul a subliniat că relația bilaterală în domeniul securității este una foarte bună.

„Relaţia noastră cu SUA este una foarte bună pe dimensiunea de securitate”, a afirmat Neculăescu.

Oficialul a prezentat și contactele recente dintre reprezentanții României și cei ai administrației americane, menționând deplasarea consilierului prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, Marius Lazurca, în Statele Unite. Acesta se află acolo pentru discuții cu mai mulți oficiali importanți ai administrației americane.

Dan Neculăescu a amintit, de asemenea, că reprezentantul președinției a avut anterior contacte la NATO. În opinia ministrului, aceste întâlniri arată că dialogul dintre România și partenerii săi în domeniul securității se desfășoară în condiții bune.

„Contactele sunt foarte bune. Chiar săptămâna aceasta consilierul prezidenţial pentru Securitatea Naţională şi Politică Externă, domnul Marius Lazurca, se află în Statele Unite pentru a discuta cu o serie de factori importanţi din administraţia americană. De altfel, dânsul a vizitat şi NATO anterior, unde am avut contacte. Aşadar, la acest moment, contactele sunt foarte bune, dialogul este unul eficient”, a afirmat Dan Neculăescu.

Ministrul de Externe a afirmat că România are argumente pe care le poate prezenta Statelor Unite pentru a susține importanța prezenței militare americane. Printre acestea se numără stabilitatea pe care țara noastră o poate asigura în regiune, un element pe care oficialul îl consideră relevant pentru securitatea americană.

Neculăescu a precizat că România așteaptă în continuare răspunsul final al administrației americane.

„Avem foarte multe de oferit în acest moment şi cred că Statele Unite ale Americii vor fi sensibilizate de aceste argumente ale noastre. Sigur, rămâne să vedem decizia finală, dar eu sunt optimist”, a adăugat ministrul de Externe.

România a transmis deja autorităților americane răspunsuri la întrebările tehnice privind prezența trupelor SUA pe teritoriul european. Președintele Nicușor Dan a făcut această precizare pe 23 septembrie, în timpul vizitei sale în Statele Unite, când a vorbit despre evaluarea prezenței militare americane în Europa.

Șeful statului a confirmat atunci că Bucureștiul a propus și împărțirea unei părți din costurile operațiunilor, precizând că autoritățile române așteaptă un răspuns din partea administrației americane și continuă discuțiile cu reprezentanții acesteia.