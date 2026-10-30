Prognoza meteo 30 octombrie. Luna se încheie cu o surpriză meteo. Ce se întâmplă pe parcursul zilei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru vineri, 30 octormbrie. Meteorologii anunță o vreme mai caldă ținând cont de perioada în care ne aflăm.

Vremea va continua să se încălzească vineri, 30 octombrie 2026, în cea mai mare parte a României, iar temperaturile maxime vor ajunge la 23 de grade Celsius. Deși valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în mai multe regiuni sunt anunțate ploi slabe, iar la altitudini mari, în zonele montane, vor apărea precipitații mixte. În București, temperaturile vor urca până la 21-22 de grade Celsius.

Prognoza meteorologică indică o vreme mai caldă decât în mod normal pentru sfârșitul lunii octombrie, în special pe parcursul zilei. Cerul va avea înnorări temporare în anumite regiuni, iar vântul va prezenta intensificări locale, mai ales în zonele montane. În perioada următoare este anunțată și o răcire a vremii, însă pentru ziua de vineri sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 15 și 23 de grade.

Potrivit prognozei, temperaturile vor continua să crească în cea mai mare parte a țării, vremea devenind deosebit de caldă pentru această dată, mai ales în timpul zilei. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei. În aceste regiuni, pe alocuri, se vor semnala ploi slabe.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h, sunt așteptate și în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 23 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Bărăgan și în Dobrogea continentală.

Minimele termice vor coborî până la valori cuprinse între 4 și 11 grade Celsius, cu temperaturi mai scăzute în zonele depresionare. De asemenea, la începutul și la sfârșitul intervalului, izolat, se va forma ceață, care poate reduce vizibilitatea.

În Capitală, vremea va continua să se încălzească vineri, iar temperaturile din timpul zilei vor depăși valorile normale pentru sfârșitul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, fără ca prognoza să indice precipitații pentru București în intervalul analizat.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 21-22 de grade Celsius. Valorile termice vor fi astfel ridicate pentru această perioadă a anului, în condițiile în care încălzirea vremii se va resimți în cea mai mare parte a țării.

Pe timpul nopții, temperatura minimă va fi de 7-8 grade Celsius. În zona preorășenească, valorile vor putea coborî până în jurul a 5 grade Celsius.

Presiunea atmosferică va fi în scădere în prima parte a intervalului, după care va începe să crească. În ceea ce privește evoluția vremii în zilele următoare, este anunțată o răcire a temperaturilor, iar posibilitatea apariției primilor fulgi de zăpadă în București este legată de schimbările meteorologice prognozate pentru perioada următoare.

La munte, vremea va fi în general frumoasă și va continua să se încălzească, temperaturile din timpul zilei urmând să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă vor exista și intervale cu înnorări, în special în Carpații Occidentali și în Carpații Orientali.

Pe alocuri, în aceste masive montane, sunt așteptate ploi slabe. La altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile vor fi mixte, ceea ce înseamnă că pot apărea atât ploi, cât și lapoviță sau ninsoare, în funcție de condițiile meteorologice locale.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în anumite zone montane. Cele mai puternice rafale sunt prognozate la altitudini mari în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde viteza vântului va ajunge la 60-80 km/h.

În restul zonelor montane, condițiile meteorologice vor fi în general mai stabile, cu cer variabil și temperaturi în creștere. Evoluția vremii din perioada următoare va fi marcată de scăderea temperaturilor anunțată la nivel național, în timp ce precipitațiile de la altitudini mari rămân un element important al prognozei pentru sfârșitul lunii octombrie.