Când portofelul dictează meniul: Cartofi dulci caramelizați la cuptor cu sos cremos. Rețeta perfectă pentru toamnă

Cartofii dulci caramelizați la cuptor, serviți cu un sos cremos de tahini, lămâie și sirop de arțar, reprezintă o variantă de garnitură potrivită pentru mesele de toamnă. Preparatul combină dulceața naturală a cartofilor cu aromele ușor acrișoare și cu gustul specific de nucă al sosului, iar za’atarul (cimbru sălbatic) completează amestecul de ingrediente.

Secretul acestei rețete constă în așezarea cartofilor cu partea tăiată direct pe tava de copt. Prin această metodă, suprafața lor se rumenește intens, în timp ce interiorul devine moale. Marginile caramelizate evidențiază gustul dulce al cartofilor, fără să fie necesară adăugarea zahărului.

Pentru prepararea rețetei sunt necesare câteva ingrediente ușor de combinat, atât pentru garnitură, cât și pentru sosul care se adaugă la final. Cantitățile indicate sunt pentru două porții. Dar cel mai important: sunt și ieftine.

2 cartofi dulci medii, curățați și tăiați în jumătate pe lungime;

2 lingurițe de ulei de măsline extravirgin;

¼ linguriță de piper măcinat, plus o cantitate suplimentară pentru servire;

¼ linguriță de sare, la care se adaugă separat încă ⅛ linguriță pentru sos.

Pentru sosul de tahini:

2 linguri de tahini;

2 lingurițe de suc de lămâie;

2 lingurițe de sirop de arțar pur;

¼ linguriță de za’atar;

1 ½ linguri de apă.

Pentru servire, se poate folosi, opțional, sare de mare sub formă de fulgi. Aceasta se adaugă la final, alături de puțin piper măcinat, în funcție de preferințe.

Primul pas este preîncălzirea cuptorului la 200 de grade Celsius. O tavă mare de copt, prevăzută cu margini, se acoperă cu hârtie de copt pentru a pregăti suprafața pe care vor fi așezați cartofii.

Jumătățile de cartofi dulci se ung cu cele două lingurițe de ulei de măsline extravirgin, apoi se condimentează cu ¼ linguriță de piper măcinat și ¼ linguriță de sare. Cartofii se așază în tavă într-un singur strat, cu partea tăiată orientată în jos, astfel încât suprafața acestora să intre în contact direct cu tava.

Coacerea durează aproximativ 40 de minute, până când cartofii se înmoaie, iar părțile tăiate capătă o culoare intens rumenită. Durata poate fi urmărită în funcție de textura cartofilor și de gradul de caramelizare a suprafeței.

După scoaterea din cuptor, cartofii se lasă să se odihnească în tavă timp de 10 minute. Acest interval face parte din procesul de preparare, înainte ca garnitura să fie servită cu sosul pregătit separat.

În timp ce cartofii se coc, se poate pregăti sosul care completează gustul garniturii. Într-un bol mic se pun cele două linguri de tahini, sucul de lămâie, siropul de arțar pur, za’atarul, apa și restul de ⅛ linguriță de sare.

Ingredientele se amestecă până când compoziția devine omogenă. Tahini oferă sosului o textură cremoasă și o aromă specifică de susan, în timp ce sucul de lămâie aduce o notă acrișoară. Siropul de arțar contribuie la echilibrarea gusturilor, iar za’atarul completează amestecul cu aroma sa caracteristică.

Cantitatea de apă indicată ajută la obținerea consistenței sosului. Amestecul se pregătește în timpul coacerii, astfel încât să fie gata în momentul în care cartofii pot fi serviți.

După cele 10 minute de repaus, jumătățile de cartofi dulci se așază pentru servire și se stropesc cu sosul de tahini pregătit anterior. Pentru un plus de gust, se poate presăra piper măcinat, iar fulgii de sare de mare pot fi adăugați opțional.

Combinația dintre cartofii rumeniți și sosul cremos oferă un contrast de texturi și arome. Dulceața naturală a cartofilor este completată de gustul de susan al tahiniului, de aciditatea lămâii și de nota dulce a siropului de arțar.

Această garnitură poate fi servită alături de pui la cuptor, pește sau diverse surse de proteine vegetale. Preparatul se bazează pe ingrediente simple și pe o metodă de coacere care pune în valoare textura moale a cartofilor și suprafața lor caramelizată.