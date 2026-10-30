Lege pentru proprietarii de apartamente. Ce schimbări trebuie anunțate la asociația de proprietari. Se dă termen de 10 zile

Proprietarii de apartamente din România sunt obligați să anunțe în scris asociația de proprietari atunci când apar anumite schimbări în familie sau în privința persoanelor care locuiesc în imobil. Potrivit Legii nr. 196/2018, notificarea trebuie transmisă în termen de 10 zile. Nerespectarea acestei obligații poate duce la calcularea unor cheltuieli de întreținere pe baza unor informații care nu mai corespund situației reale.

Persoanele care dețin apartamente într-un bloc trebuie să informeze asociația de proprietari atunci când intervin modificări în structura sau numărul membrilor familiei.

Obligația este prevăzută de articolul 30 din Legea nr. 196/2018, care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Concret, proprietarii trebuie să anunțe schimbările intervenite prin nașterea unui copil, căsătorie sau deces, atunci când acestea modifică structura ori numărul membrilor familiei.

De asemenea, legea impune comunicarea informațiilor privind persoanele luate în spațiu, precum și a celor cărora proprietarul le-a închiriat sau împrumutat locuința.

Această obligație se aplică atât în cazul chiriașilor, cât și al comodatarilor, respectiv persoanelor care folosesc locuința în baza unui contract de comodat.

Potrivit articolului 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 196/2018, informarea trebuie adresată în scris președintelui asociației de proprietari.

Simpla comunicare verbală a schimbărilor către administrator nu îndeplinește cerința notificării scrise prevăzută de lege.

Termenul este de 10 zile și începe să curgă de la data la care s-a produs modificarea în familie sau de la momentul luării unei persoane în spațiu.

În cazul închirierii sau al împrumutării apartamentului, termenul se calculează de la data semnării contractului de închiriere sau de comodat.

Prin urmare, proprietarul trebuie să informeze președintele asociației în intervalul legal, chiar dacă persoana care urmează să folosească apartamentul se mută efectiv la o dată ulterioară semnării contractului.

Obligația de a informa asociația de proprietari revine persoanei care deține locuința, inclusiv atunci când apartamentul este închiriat.

Încheierea unui contract cu un chiriaș nu transferă automat aceste responsabilități către persoana care folosește imobilul.

Legea nr. 196/2018 stabilește că obligația de plată a cotelor de întreținere către asociație revine proprietarului, inclusiv atunci când locuința este închiriată sau dată în folosință printr-un contract de comodat.

Proprietarul poate recupera sumele respective de la chiriaș sau de la persoana care folosește apartamentul, în condițiile stabilite prin contract.

Totuși, eventualele înțelegeri dintre proprietar și chiriaș nu pot fi invocate în fața asociației de proprietari pentru a justifica neplata sumelor datorate.

Legea nr. 196/2018 nu stabilește, pentru simpla depășire a termenului de notificare prevăzut la articolul 30, o amendă contravențională expresă.

Cu toate acestea, neactualizarea informațiilor poate avea consecințe asupra sumelor calculate pentru întreținerea apartamentului.

O parte dintre cheltuielile asociației sunt repartizate în funcție de numărul persoanelor care locuiesc în fiecare apartament. Dacă informațiile nu sunt actualizate, calculele pot continua să fie realizate pe baza unei situații mai vechi.

De exemplu, dacă un membru al familiei a decedat, iar modificarea nu este comunicată, persoana respectivă ar putea rămâne în evidențele utilizate pentru repartizarea anumitor cheltuieli.

Într-o asemenea situație, proprietarul poate ajunge să plătească sume mai mari decât cele corespunzătoare numărului real de persoane, în funcție de modul legal de repartizare a cheltuielilor.

În cazul unei nașteri, al luării unei persoane în spațiu sau al închirierii locuinței, actualizarea evidențelor permite asociației să stabilească în mod corespunzător numărul persoanelor luate în calcul.

Nu toate cheltuielile de întreținere depind însă de numărul locatarilor. Unele se repartizează în funcție de consumurile individuale, de cota-parte indiviză sau de alte criterii prevăzute de lege.

Pentru a evita eventualele diferențe la întreținere, proprietarii trebuie să comunice în scris schimbările prevăzute de lege și să verifice dacă informațiile au fost actualizate în evidențele asociației.