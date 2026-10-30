Limită de viteză de 80 km/h pe autostrăzi. Țara europeană care pregătește restricții pentru a reduce consumul de combustibil

30Elveția analizează posibilitatea reducerii temporare a vitezei maxime pe autostrăzi de la 120 km/h la 80 km/h, pe fondul dificultăților tot mai mari în aprovizionarea cu combustibil. Autoritățile au început deja să utilizeze rezervele de urgență de motorină, iar noua măsură ar putea contribui la reducerea consumului.

Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării din Elveția analizează introducerea unei limite temporare de viteză de 80 km/h pe autostrăzi, în locul celei de 120 km/h, aplicabilă în prezent pe majoritatea acestor drumuri.

Potrivit cotidianului elvețian Aargauer Zeitung, autoritățile au început consultări cu alte instituții administrative pentru a evalua posibilitatea aplicării restricției, transmite publicația franceză Le Figaro.

Măsura ar avea ca obiectiv reducerea consumului de carburant într-o perioadă în care aprovizionarea cu motorină a devenit tot mai dificilă.

Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării consideră că situația este „foarte tensionată” și caută soluții suplimentare pentru limitarea consumului.

Instituția precizează că reducerea temporară a vitezei ar urma să „completeze prelevările deja în curs din rezervele obligatorii și să consolideze efectul lor de economisire suplimentară”.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cât combustibil ar putea fi economisit prin introducerea limitei de 80 km/h. O estimare ar urma să fie prezentată după încheierea consultărilor.

Problemele de aprovizionare cu combustibil s-au agravat în ultimele săptămâni, determinând autoritățile elvețiene să permită utilizarea rezervelor strategice de motorină.

Decizia a fost luată vinerea trecută, în condițiile în care livrările de combustibil au fost afectate de mai multe probleme logistice și de instabilitatea internațională.

Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării este instituția responsabilă de asigurarea accesului la bunurile esențiale și de prevenirea situațiilor de penurie.

Reducerea vitezei pe autostrăzi este analizată ca o măsură complementară utilizării rezervelor obligatorii, pentru a limita presiunea asupra stocurilor disponibile.

Ideea nu este nouă. La izbucnirea războiului din Iran, Partidul Ecologist elvețian propusese deja reducerea vitezei maxime pe autostrăzi de la 120 km/h la 80 km/h, pentru economisirea carburantului.

În paralel cu analiza restricțiilor de viteză, guvernul federal intenționează să încurajeze populația să utilizeze mai eficient combustibilul.

Autoritățile recomandă folosirea transportului public, împărțirea mașinii cu alte persoane și limitarea călătoriilor care nu sunt necesare.

„Apelurile la carpooling, la utilizarea transportului public și la reducerea deplasărilor de agrement permit, de exemplu, diminuarea consumului de combustibil”, precizează autoritățile elvețiene pe site-ul oficial.

Aceste recomandări urmăresc reducerea cererii de carburant fără introducerea imediată a unor restricții obligatorii pentru toate deplasările.

Dificultățile Elveției nu sunt provocate de un singur factor. Potrivit Aargauer Zeitung, instabilitatea din Golful Persic reprezintă una dintre principalele cauze ale problemelor actuale, dar situația este agravată și de perturbările transportului european.

Ploile abundente din sudul Franței au provocat întârzieri în livrările prin conducte, contribuind la apariția unei penurii temporare de motorină.

În același timp, transportul feroviar a fost afectat de închiderea repetată a liniei din Valea Rinului, ceea ce a complicat aprovizionarea Elveției pe calea ferată.

Nici transportul fluvial nu reprezintă în prezent o alternativă eficientă. Seceta persistentă care a afectat anumite sectoare ale Rinului a dus la paralizarea aproape completă a livrărilor pe apă.

Suprapunerea acestor probleme a redus posibilitățile de aprovizionare și a determinat autoritățile să analizeze atât utilizarea rezervelor strategice, cât și măsuri pentru reducerea consumului.

Propunerea privind limita de 80 km/h se află încă în etapa consultărilor administrative, astfel că nu a fost anunțată o dată pentru eventuala intrare în vigoare.