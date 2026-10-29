Prognoza meteo 29 octombrie. Zonele în care sunt așteptate primele ninsori
Prognoza meteo. Sursa foto: Pexeles
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o răcire a vremii pentru joi, 29 octombrie 2026, cu precipitații în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor coborî treptat, iar în zonele montane sunt prognozate ploi, lapoviță și ninsoare. În anumite zone, precipitațiile vor favoriza depunerea unui strat de zăpadă.
Vremea se schimbă radical la final de octombrie. Ce anunță meteorologii pentru 29 octombrie
Vremea va fi mai rece față de intervalul anterior, în special în vestul țării, unde scăderea temperaturilor va fi mai pronunțată. Pe lângă precipitații, ceața va fi prezentă în unele zone, mai ales la începutul intervalului.
Valorile termice vor înregistra variații ușoare de la o zi la alta, însă tendința generală va fi de răcire. Temperaturile maxime vor ajunge la 12–16 grade Celsius, în timp ce mediile termice vor coborî spre 10 grade în zilele următoare.
Ce temperaturi sunt prognozate în țară
În noaptea de joi spre vineri, temperaturile minime se vor situa, în general, între 4 și 6 grade Celsius. În a doua parte a săptămânii, răcirea va deveni mai accentuată, iar în unele zone valorile termice vor ajunge până la 0 grade.
Potrivit estimărilor prezentate, ultimele zile ale lunii octombrie vor aduce temperaturi maxime cuprinse între 14 și 16 grade Celsius, cu valori mai ridicate pe parcursul zilei de joi. Pe timpul nopții, minimele vor fi, în general, între 6 și 8 grade Celsius.
Evoluția vremii va fi marcată de diferențe de temperatură între regiuni, dar și de apariția precipitațiilor. În vestul țării, răcirea va fi mai evidentă, în timp ce în alte zone temperaturile vor avea fluctuații moderate.
Precipitațiile vor afecta mai multe regiuni, iar la altitudini mari condițiile meteorologice vor favoriza apariția lapoviței și a ninsorii. În zonele în care acestea vor persista, se poate depune un strat de zăpadă.
Cum va fi vremea la munte în perioada următoare
În zonele montane, temperaturile medii vor fi cuprinse între 5 și 6 grade Celsius în primele două zile ale intervalului analizat. Ulterior, valorile vor crește temporar, ajungând la 7–8 grade Celsius în jurul datei de 29 octombrie.
După această perioadă, vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime nu vor mai depăși 2 grade Celsius. Scăderea va fi resimțită mai ales spre sfârșitul săptămânii, când valorile termice vor coborî semnificativ.
Minimele montane vor rămâne, în general, pozitive în prima săptămână a intervalului. O excepție este prognozată pentru dimineața zilei de 27 octombrie, când media temperaturilor minime va ajunge la valori cuprinse între -2 și -1 grad Celsius.
Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate spre sfârșitul săptămânii, când minimele vor coborî până la -5 grade Celsius. Aceste valori indică o răcire mai accentuată în zonele montane, comparativ cu începutul perioadei.
Ploi, lapoviță și ninsoare în zonele montane
În ceea ce privește precipitațiile, la munte sunt prognozate ploi, lapoviță și ninsoare în zilele de 27 și 28 octombrie. Un alt interval cu precipitații este estimat pentru perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, când condițiile meteorologice vor favoriza din nou apariția fenomenelor specifice sezonului rece.
În funcție de altitudine și de evoluția temperaturilor, precipitațiile pot fi sub formă de ploaie la niveluri mai joase și de lapoviță sau ninsoare în zonele montane înalte. În anumite regiuni, ninsorile pot duce la formarea unui strat de zăpadă.
Răcirea prognozată pentru a doua parte a săptămânii va fi însoțită de temperaturi negative în special pe timpul nopții, iar valorile minime vor ajunge până la -5 grade Celsius spre finalul intervalului analizat.
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