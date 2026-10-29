Bijuterii cu plumb, retrase de la vânzare în România. Cum își pot recupera clienții banii

Un set de bijuterii comercializat în România a fost retras de la vânzare după ce testele au identificat concentrații ridicate de plumb în zona de lipire a unui inel. Lanțul de magazine TEDi avertizează că produsele pot prezenta riscuri pentru sănătate și le recomandă cumpărătorilor să nu le mai utilizeze. Persoanele care au achiziționat seturile vizate își pot recupera banii sau pot opta pentru un alt articol de aceeași valoare.

Produsele au fost comercializate timp de peste doi ani, în perioada 19 iulie 2024 – 21 octombrie 2026. Prin urmare, avertizarea îi vizează atât pe clienții care au cumpărat recent aceste bijuterii, cât și pe cei care le-au achiziționat cu mai mult timp în urmă și le-ar putea avea încă acasă.

Lanțul de magazine TEDi a publicat pe site-ul oficial din România un avertisment privind retragerea unor seturi de bijuterii, după ce analizele efectuate au identificat niveluri ridicate de plumb în zona de lipire a inelului.

Compania atrage atenția asupra riscului pe care îl poate reprezenta acest metal pentru sănătate și recomandă încetarea imediată a utilizării produselor vizate.

Seturile au fost comercializate în magazinele TEDi din România în intervalul 19 iulie 2024 – 21 octombrie 2026. Perioada extinsă înseamnă că avertizarea nu se limitează la persoanele care au cumpărat bijuteriile în ultimele zile, ci îi privește și pe cei care le-au achiziționat în urmă cu unul sau doi ani.

Comerciantul le recomandă clienților să returneze produsele în magazine. Informațiile referitoare la retragere și la modalitățile de rambursare sunt disponibile în anunțul oficial publicat de TEDi România.

Retragerea produselor a fost anunțată și în Germania, unde TEDi deține aproximativ 2.000 de magazine.

Potrivit publicației germane Ruhr24, produsele vizate sunt seturi de bijuterii formate din trei piese, disponibile în variante roz și galben. Acestea includ inele și coliere și au fost comercializate la prețul de 2 euro.

Pentru identificarea seturilor afectate au fost comunicate două coduri de articol:

780770017610000000200;

823540017610000000200.

Perioada de comercializare indicată în Germania este aceeași cu cea anunțată în România, respectiv 19 iulie 2024 – 21 octombrie 2026.

Cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice ambalajele și imaginile publicate de comerciant pentru a stabili dacă produsele pe care le dețin se încadrează în retragere.

Plumbul este un metal toxic care poate afecta sistemul nervos, creierul, sângele și alte organe. Expunerea la această substanță prezintă un risc deosebit pentru copii, al căror sistem nervos se află încă în dezvoltare.

Printre efectele posibile ale expunerii la plumb se numără afectarea atenției, a capacității de învățare și a dezvoltării cognitive.

În cazul bijuteriilor, riscul de expunere poate crește atunci când copiii introduc obiectele în gură sau își duc mâinile la gură după ce au manipulat produse care conțin acest metal.

Intoxicația cu plumb poate provoca simptome precum dureri abdominale, oboseală și tulburări neurologice. În unele cazuri, expunerea nu produce imediat manifestări evidente.

Totuși, identificarea plumbului într-un produs nu înseamnă automat că toate persoanele care l-au utilizat au suferit o intoxicație. În cazul seturilor retrase, recomandarea comerciantului este ca acestea să nu mai fie folosite și să fie returnate.

Persoanele care au cumpărat seturile vizate de avertizarea TEDi le pot returna în oricare dintre magazinele lanțului din România.

Clienții au la dispoziție două opțiuni. Prima este rambursarea prețului de vânzare, de 10 lei pentru un set. A doua este schimbarea produsului cu un alt articol în valoare de 10 lei.

În Germania, cumpărătorii pot returna bijuteriile pentru a primi înapoi cei 2 euro plătiți sau le pot schimba cu alte produse de aceeași valoare.

Pentru a verifica dacă setul deținut se află pe lista produselor retrase, clienții pot consulta imaginile și informațiile incluse în avertizarea oficială a comerciantului.

Cei care identifică bijuteriile respective sunt sfătuiți să nu le mai poarte și să le returneze, folosind una dintre modalitățile de compensare oferite de TEDi.