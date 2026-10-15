ARMO: Comerțul online din România trece de 13 miliarde de euro. Regulile mai stricte pe care le vor respecta și platformele non-UE

Piața de comerț electronic din România este estimată să atingă 13,5 miliarde de euro în 2026, după o creștere de 10% înregistrată anul trecut. În contextul Zilei naționale a e-commerce-ului, Asociația Română a Magazinelor Online subliniază că noua etapă de dezvoltare depinde de încrederea cumpărătorilor, respectarea strictă a normelor legale și aplicarea acelorași reguli clare și comercianților din afara Uniunii Europene.

Piața locală de comerț electronic continuă să înregistreze o dinamică pozitivă, fiind estimată să atingă pragul de 13,5 miliarde de euro în cursul anului 2026. Performanța vine după ce valoarea cumpărăturilor online de bunuri și servicii s-a ridicat la 12,9 miliarde de euro în 2025, consemnând un avans anual de 10%.

Cu ocazia Zilei naționale a comerțului electronic, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) a scos în evidență rolul esențial pe care îl joacă încrederea clienților, respectarea cadrului normativ și inovația continuă pentru susținerea ritmului de creștere al acestui sector economic.

Potrivit datelor publicate în European E-Commerce Report 2026, document elaborat pentru Ecommerce Europe și EuroCommerce de către Centre for Market Insights din cadrul Amsterdam University of Applied Sciences, valoarea comerțului electronic din România s-a dublat într-un interval scurt, crescând de la 6,1 miliarde de euro în anul 2021 până la 12,9 miliarde de euro în 2025.

Indicatorii analizați în cadrul raportului acoperă integral atât bunurile fizice, cât și serviciile achiziționate prin mediul digital de către populație.

Extinderea de 10% înregistrată pe piața autohtonă în cursul anului 2025 a devansat media europeană, care s-a situat la un nivel de 7%.

Această evoluție ascendentă reconfirmă penetrarea tot mai puternică a e-commerce-ului în activitatea curentă a companiilor, precum și transformarea profundă a obiceiurilor zilnice de consum.

În ciuda avansului consistent, domeniul păstrează o marjă importantă de expansiune. În cursul anului 2025, deși 95% dintre românii din grupa de vârstă 16-74 de ani erau utilizatori de internet, doar 60% dintre aceștia efectuau achiziții online.

Pentru anul 2026, prognozele indică o creștere a ponderii cumpărătorilor din această categorie demografică până la nivelul de 65%.

Reprezentanții ARMO consideră că diminuarea acestui decalaj necesită măsuri complexe, care depășesc simplul acces la infrastructura tehnologică, la instrumentele de plată sau la rețelele de curierat.

Este fundamental ca persoanele care cumpără online să aibă garanția că informațiile furnizate sunt corecte, că produsele comandate îndeplinesc standardele de siguranță și că orice eventuală neconformitate va fi remediată rapid.

În acest context, Cristian Pelivan, directorul executiv al ARMO, a afirmat că sectorul online a devenit o componentă integrantă a vieții cotidiene a românilor, însă următoarea etapă de extindere depinde în mod direct de încredere. Acesta a subliniat că utilizatorii trebuie să cunoască exact identitatea vânzătorilor, costurile reale implicate și soluțiile de rezolvare în caz de probleme.

„Comerțul online a devenit parte din viața de zi cu zi a românilor, dar următoarea etapă de creștere depinde și de încredere. Oamenii trebuie să știe de la cine cumpără, cât plătesc și ce soluții au atunci când apare o problemă. Pentru comercianți, este la fel de important să înțeleagă cum se aplică regulile în situațiile concrete cu care se confruntă. Acesta este obiectivul workshopului organizat împreună cu ANPC: un dialog practic, care să ajute magazinele online să respecte drepturile consumatorilor și să ofere servicii mai bune”, a precizat Cristian Pelivan, director executiv al ARMO.

ARMO a evidențiat, de asemenea, că gradul de protecție al cumpărătorilor nu trebuie să fie influențat de țara de origine a comerciantului sau a platformei digitale.

Standardele privitoare la siguranța produselor, transparența prețurilor și drepturile clienților trebuie impuse cu aceeași rigurozitate și operatorilor din afara Uniunii Europene care vând pe piața românească.

Autoritățile sunt chemate să garanteze respectarea acestor obligații, astfel încât cumpărătorii să își poată exercita drepturile indiferent de originea vânzătorului, asigurând totodată condiții de concurență loială.

Pentru a marca Ziua națională a comerțului electronic, ARMO organizează împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) un workshop focusat pe legislația din mediul online și pe Ghidul de bune practici din domeniu.

Evenimentul include și o prezentare susținută de Mastercard privind viitorul domeniului, analizând modul în care agenții de inteligență artificială ar putea transforma experiența consumatorilor, comercianților și băncilor în următorul deceniu.

Prin parteneriatul cu instituțiile publice și prin promovarea standardelor etice, ARMO își propune ca dezvoltarea pieței de e-commerce să aducă avantaje reale atât consumatorilor, cât și companiilor care investesc constant în calitate și respectă cadrul legal.