România a pierdut o voce inconfundabilă. Generații întregi i-au ascultat melodiile

„O lume minunată” a devenit una dintre melodiile care au marcat copilăria mai multor generații de români. Pe 29 octombrie 2026, se împlinesc șapte ani de la moartea lui Mihai Constantinescu, interpretul și compozitorul care a transformat optimismul în cântece memorabile și a lăsat o amprentă puternică asupra muzicii ușoare românești.

Pe 29 octombrie 2026 se împlinesc șapte ani de la moartea interpretului și compozitorului Mihai Constantinescu, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai muzicii ușoare românești.

Artistul s-a stins din viață la București, la onorabila vârstă de 73 de ani, lăsând în urmă un repertoriu care continuă să fie cunoscut de publicul român.

Mihai Constantinescu s-a născut pe 4 ianuarie 1946, în București. Pasiunea pentru muzică s-a manifestat încă din copilărie, când a făcut parte din corul de copii al Radiodifuziunii. Ulterior, a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București, la clasa profesoarei Florica Orăscu, pe care a absolvit-o în 1972. Un an mai târziu, a terminat Institutul de Educație Fizică și Sport din Capitală.

Parcursul său muzical a început să capete amploare în 1964, când a intrat în formația Mondial. În această perioadă, a lansat primele sale piese, printre care „Păpușa”. De-a lungul carierei, a colaborat și cu alte formații, precum Modern Group și Dixie ’74, consolidându-și treptat poziția în muzica ușoară românească.

Un moment important al activității sale artistice a fost participarea la trio-ul format alături de Olimpia Panciu și Marius Țeicu, lansat de realizatorul de televiziune Titus Munteanu. Mihai Constantinescu a devenit unul dintre interpreții și compozitorii apreciați ai genului, fiind cunoscut pentru melodiile sale optimiste și pentru capacitatea de a se adresa publicului de toate vârstele.

Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără „O lume minunată”, „Un zâmbet, o floare”, „Maria”, „Iubiți și câinii vagabonzi” și „Aș vrea să cânt cu mine”. Aceste piese au contribuit la popularitatea artistului și au rămas asociate cu muzica ușoară românească.

De-a lungul carierei, Mihai Constantinescu a susținut sute de concerte și a participat la turnee atât în România, cât și în străinătate. A cântat în țări din fostul bloc socialist, în Germania, în Statele Unite ale Americii și în alte state din Europa Occidentală.

Activitatea sa de compozitor a fost recompensată și prin premii și distincții. În 1975, a obținut premiul al III-lea la Festivalul Șlagărelor de la Dresda, cu piesa „Am visat”, interpretată de Corina Chiriac. În 1981, a câștigat premiul I la emisiunea-concurs „Șlagăre în devenire”, cu piesa „I.E.F.S ura!”.

În 2002, Ministerul Culturii și Cultelor i-a acordat Diploma de Onoare în cadrul Galei Muzicii Ușoare „O zi printre stele”. Tot în acel an, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a publicat un caiet cu o selecție de cântece reprezentative din repertoriul său, reunind creații lansate de-a lungul a trei decenii.

Mihai Constantinescu a murit pe 29 octombrie 2019, la București, în urma unui stop cardiorespirator, pe fondul unor probleme medicale grave și îndelungate. În lunile dinaintea decesului, artistul fusese internat în repetate rânduri, în stare critică. A fost înmormântat la Cimitirul Ghencea din Capitală.

În semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea muzicii ușoare românești, președintele României l-a decorat post-mortem, în 2019, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler.