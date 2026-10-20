Probleme la Revolut în România și în Europa. Clienții nu pot accesa conturile, iar unele plăți sunt refuzate

Clienții Revolut din România și din mai multe state europene au întâmpinat marți dimineață, 20 octombrie, dificultăți la folosirea serviciilor bancare digitale. Problemele raportate vizează accesul la aplicație, transferurile de bani și plata cumpărăturilor cu cardul, iar unii utilizatori spun că tranzacțiile le-au fost respinse la comercianți.

Compania a confirmat că mai multe funcții sunt afectate și a anunțat că echipa tehnică intervine pentru remedierea situației. Primele reclamații au apărut în cursul dimineții, pe măsură ce utilizatorii au început să raporteze erori la accesarea conturilor. Numărul sesizărilor a crescut pe platforma Downdetector, unde au fost semnalate probleme din România și din alte țări în care Revolut își desfășoară activitatea.

Experiențele clienților diferă în funcție de operațiunea pe care încearcă să o efectueze. Unele persoane nu pot trece de etapa de autentificare, în timp ce altele reușesc să deschidă aplicația, dar nu pot iniția tranzacții. În anumite situații, încercările de efectuare a operațiunilor bancare sunt urmate de afișarea unor mesaje de eroare.

Dificultățile au fost raportate în România, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Franța, Țările de Jos și Estonia, precum și în alte țări. Sesizările din mai multe regiuni indică faptul că problemele nu se limitează la piața românească.

Utilizatorii care încearcă să intre în aplicație pot primi mesajul „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”. În alte cazuri, accesul la cont este posibil, însă funcțiile necesare pentru transferuri și plăți nu răspund corespunzător.

Revolut a confirmat întreruperea printr-un mesaj publicat pe contul oficial de asistență de pe platforma X. Compania a precizat că sunt afectate mai multe componente ale serviciului, ceea ce poate limita accesul clienților la anumite funcționalități.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii”, a transmis compania.

Pentru remedierea defecțiunilor, echipa de ingineri lucrează la restabilirea funcționării normale. În mesajul adresat utilizatorilor, reprezentanții Revolut au declarat: „Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”.

Printre problemele descrise de clienți se numără și refuzarea unor plăți cu cardul. Mai multe persoane au relatat că nu au putut achita cumpărăturile în magazine, inclusiv în supermarketuri, deși încercau să folosească serviciul pentru plăți obișnuite.

Alte sesizări privesc transferurile bancare și alimentarea conturilor, operațiuni pe care unii utilizatori nu au reușit să le finalizeze. Aceste dificultăți se adaugă erorilor de autentificare și problemelor apărute la accesarea diferitelor funcții ale aplicației.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and expect to have it resolved soon. We apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

Pe Reddit au fost publicate relatări ale unor clienți din mai multe țări, printre care și România. Problemele descrise nu se referă exclusiv la serviciile destinate persoanelor fizice, ci și la Revolut Business, platforma utilizată pentru operațiunile financiare ale firmelor.

Nu toți clienții par să întâmpine aceleași dificultăți. În timp ce unii afirmă că nu pot efectua nicio operațiune, alții spun că aplicația le funcționează sau că pot continua să plătească folosind cardul. Prin urmare, amploarea problemelor diferă de la un utilizator la altul, potrivit relatărilor publicate.

Compania a confirmat că întreruperea afectează mai multe funcții, însă mesajul său nu identifică motivul tehnic al defecțiunilor. De asemenea, comunicarea citată nu indică o oră exactă la care toate serviciile ar urma să fie disponibile din nou.

Problemele apar într-o perioadă în care serviciile Revolut sunt utilizate de un număr tot mai mare de clienți din România. La sfârșitul lunii septembrie, compania a anunțat că a trecut de pragul de 5 milioane de utilizatori persoane fizice pe piața locală.

Datele comunicate de instituție arată că, în mai puțin de un an, peste 500.000 de români s-au alăturat platformei. În același timp, numărul clienților care folosesc Revolut drept cont bancar principal a înregistrat o creștere de 40% în intervalul septembrie 2025 – august 2026.

Frecvența plăților efectuate de utilizatorii români reprezintă un alt indicator al utilizării serviciului pentru tranzacțiile curente. Potrivit informațiilor publicate de companie, în ultimele 12 luni au fost realizate, în medie, peste 56 de milioane de plăți cu cardul pe lună de către clienții din România.

Din totalul acestor tranzacții, aproximativ 77% au fost efectuate la comercianți locali. Datele includ astfel un volum important de plăți pentru bunuri și servicii achiziționate pe piața românească, pe lângă operațiunile de transfer sau schimb valutar.

Revolut este prezent în România prin sucursala locală a Revolut Bank UAB. Serviciile disponibile includ conturi cu IBAN românesc, transferuri de bani, plăți cu cardul, schimb valutar, produse de economisire și credite.

Utilizarea platformei pentru mai multe tipuri de operațiuni financiare face ca problemele de acces să poată afecta activități diferite, de la verificarea soldului și transferul banilor până la plata cumpărăturilor. Sesizările apărute marți dimineață vizează tocmai o parte dintre aceste funcții, fără ca toți clienții să fi raportat aceleași defecțiuni.

La nivel global, Revolut a depășit 70 de milioane de clienți și operează în peste 40 de țări. Compania a confirmat că mai multe funcționalități sunt afectate de întreruperea serviciului și a precizat că echipa sa tehnică lucrează pentru restabilirea accesului la acestea.