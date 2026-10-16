Ai card Sparkasse? Aplicația folosită până acum dispare, iar clienții trebuie să facă o schimbare

Milioane de clienți ai rețelei bancare Sparkasse trebuie să se pregătească pentru o schimbare care vizează autorizarea cumpărăturilor online. Avertismentul îi privește și pe romanii aflați în Germani.

Aplicația utilizată până acum pentru confirmarea anumitor tranzacții va fi retrasă, iar persoanele care nu își configurează noul sistem riscă să întâmpine probleme la plata comenzilor pe internet. Tranziția a început deja, însă utilizatorii trebuie să verifice dacă au făcut toate demersurile necesare pentru a putea autoriza în continuare tranzacțiile cu cardul.

Sparkasse va închide aplicația S-ID-Check la sfârșitul anului 2026, iar clienții care o folosesc pentru confirmarea cumpărăturilor online trebuie să treacă la S-pushTAN. Noua aplicație va prelua funcția de autorizare a tranzacțiilor efectuate pe internet cu Sparkassen-Card, cardurile de credit și Sparkassen-Karte Basis.

Schimbarea privește plățile care necesită verificare prin sistemul de securitate 3-D Secure și nu presupune dezactivarea cardurilor sau imposibilitatea de a efectua plăți la magazinele fizice.

Data de 31 decembrie 2026 reprezintă termenul-limită pentru utilizarea vechii aplicații. După această dată, S-ID-Check nu va mai putea fi folosită pentru autorizarea plăților online. În plus, de la jumătatea lunii ianuarie 2026, utilizatorii noi nu se mai pot înregistra în vechiul sistem, în timp ce clienții care aveau deja un cont activ pot continua să folosească aplicația până la retragerea definitivă a serviciului.

Cei care amână trecerea la noua soluție pot întâmpina dificultăți la finalizarea comenzilor pe internet. Acest lucru se poate întâmpla chiar dacă există suficienți bani în cont, iar cardul bancar este încă valabil. Problema apare atunci când plata necesită o confirmare de securitate pe care vechea aplicație nu o mai poate furniza după încetarea serviciului.

Pentru persoanele care folosesc deja S-pushTAN pentru serviciile de online banking, procesul de schimbare poate fi mai simplu. Acestea trebuie să activeze și funcția de autorizare a plăților cu cardul prin 3-D Secure. Operațiunea poate fi realizată direct din aplicație, iar Sparkasse a introdus un asistent care facilitează trecerea de la vechiul sistem la cel nou.

Totuși, instalarea aplicației S-pushTAN nu înseamnă automat că toate cardurile unui client sunt pregătite pentru autorizarea cumpărăturilor online. Utilizatorii trebuie să verifice dacă au activat efectiv funcția necesară și dacă fiecare card pe care intenționează să îl folosească este configurat corespunzător.

Situația poate fi diferită pentru clienții care nu utilizează încă S-pushTAN. În cazul acestora, procedura poate presupune înregistrarea în sistem și primirea unei scrisori de activare trimise de bancă. Sunt disponibile opțiuni de înregistrare pentru 3-D Secure și pentru persoanele care folosesc chipTAN sau care nu au activat anterior serviciile de online banking.

Din acest motiv, clienții sunt sfătuiți să înceapă procedura din timp, înainte de expirarea termenului stabilit pentru vechea aplicație. Astfel, pot evita eventualele întârzieri asociate înregistrării și transmiterii datelor de activare. Pașii necesari pot varia în funcție de banca locală din rețeaua Sparkasse și de dispozitivul utilizat.

Înlocuirea aplicației poate fi exploatată și de infractorii informatici, care ar putea încerca să obțină date bancare prin mesaje false prezentate drept comunicări oficiale. Potrivit publicației CHIP, într-un articol actualizat la 16 octombrie 2026, clienții sunt avertizați asupra tentativelor de fraudă asociate schimbării sistemului de autorizare a plăților.

Linkurile primite prin SMS sau e-mail nu trebuie utilizate pentru introducerea datelor bancare. Pentru instalarea și activarea noii aplicații, clienții trebuie să folosească aplicațiile oficiale și canalele de comunicare puse la dispoziție de instituția financiară. Verificarea sursei mesajelor este importantă mai ales atunci când acestea solicită transmiterea unor informații confidențiale sau efectuarea rapidă a unor operațiuni.

S-pushTAN utilizează autentificarea în doi pași pentru protejarea tranzacțiilor efectuate pe internet. Atunci când o cumpărătură necesită o verificare suplimentară, clientul primește în aplicație o solicitare de autorizare și poate confirma plata direct de pe telefon.

Pe lângă confirmarea plăților cu cardul, aplicația poate fi folosită și pentru autorizarea transferurilor bancare. Astfel, aceeași soluție digitală permite efectuarea mai multor tipuri de operațiuni care necesită confirmarea titularului contului.

Sparkasse pune la dispoziția clienților instrucțiuni pentru configurarea sistemului de autorizare, însă procedura exactă poate diferi în funcție de instituția locală și de dispozitivul folosit. Utilizatorii care au deja S-pushTAN trebuie să verifice activarea funcției 3-D Secure, iar cei care folosesc în continuare S-ID-Check trebuie să parcurgă pașii necesari pentru trecerea la noua aplicație înainte de retragerea definitivă a vechiului serviciu.