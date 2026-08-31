Autorizațiile de construire pentru locuințe, în scădere puternică. Minus 20,8% față de anul trecut

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut în luna iulie 2026 atât față de luna precedentă, cât mai ales comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În primele șapte luni ale anului au fost eliberate 18.848 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 11,6% mai puține decât în perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

În luna iulie 2026 au fost eliberate 2.909 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 1,7% față de luna iunie. Suprafața utilă totală aferentă acestora a fost de 712.682 de metri pătrați, în scădere cu 27% față de luna precedentă.

Datele INS arată că 67,9% din totalul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale au fost acordate pentru zona rurală.

Față de luna precedentă, numărul autorizațiilor rezidențiale a scăzut cu 51. Cele mai importante reduceri au fost consemnate în Sud-Muntenia, cu 73 de autorizații mai puține, Nord-Est, cu 36 mai puține, Sud-Vest Oltenia, cu 35, Nord-Vest, cu 31, și Centru, cu 19.

În schimb, au fost înregistrate creșteri în Sud-Est, cu 70 de autorizații, București-Ilfov, cu 59, și Vest, cu 14 autorizații în plus.

Diferențele sunt mult mai mari dacă datele sunt raportate la aceeași lună a anului trecut.

În iulie 2026, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 20,8% față de iulie 2025. În același timp, suprafața utilă totală aferentă autorizațiilor a fost cu 31,9% mai mică.

În cifre absolute, au fost eliberate cu 766 de autorizații mai puține decât în iulie anul trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Sud-Muntenia, cu 210 autorizații mai puține, și Nord-Est, cu un minus de 195.

Au urmat Nord-Vest, cu 127 de autorizații mai puține, Vest, cu 99, Sud-Vest Oltenia și Centru, cu câte 62, și Sud-Est, cu 59.

București-Ilfov a fost singura regiune de dezvoltare în care s-a înregistrat o creștere, cu 48 de autorizații în plus față de iulie 2025.

O evoluție diferită s-a înregistrat în cazul construcțiilor nerezidențiale. În iulie au fost eliberate 577 de autorizații de construire pentru astfel de clădiri, în creștere cu 3,6% față de iunie.

Suprafața utilă totală a ajuns la 301.947 de metri pătrați, cu 12,2% peste nivelul înregistrat în luna precedentă.

Față de iulie 2025, situația este însă diferită. Numărul autorizațiilor pentru clădiri nerezidențiale a scăzut cu 5,9%, iar suprafața utilă totală s-a redus cu 21%.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026 au fost eliberate 18.848 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 11,6% mai puține comparativ cu primele șapte luni din 2025.

Scăderi au fost înregistrate în aproape toate regiunile de dezvoltare. Nord-Est a avut cu 595 de autorizații mai puține, Vest cu 528, Sud-Muntenia cu 442, Nord-Vest cu 409, Sud-Est cu 352, Centru cu 209, iar Sud-Vest Oltenia cu 15.

Singura creștere din această perioadă a fost consemnată în București-Ilfov, unde au fost eliberate cu 84 de autorizații mai multe față de perioada ianuarie-iulie 2025.