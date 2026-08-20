Lucrările de construcții au crescut puternic în iunie. Clădirile rezidențiale au înregistrat cel mai mare avans

Volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere importantă în luna iunie 2026, atât față de luna mai, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele arată evoluții pozitive atât în cazul seriei brute, cât și al seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În iunie 2026, volumul lucrărilor de construcții a crescut față de mai 2026 cu 20,1% ca serie brută și cu 4,9% ca serie ajustată. Comparativ cu iunie 2025, creșterea a fost de 19,9% ca serie brută și de 13,1% ca serie ajustată, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele șase luni ale anului, respectiv în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, volumul lucrărilor de construcții a crescut față de aceeași perioadă din 2025 cu 13,9% ca serie brută și cu 11,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Creșterea de 20,1% înregistrată ca serie brută în iunie 2026, comparativ cu luna mai, a fost susținută de toate cele trei categorii de lucrări. Lucrările de reparații capitale au crescut cu 25,9%, lucrările de construcții noi cu 20,2%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 15,7%.

Pe obiecte de construcții, cele mai importante creșteri au fost consemnate la construcțiile inginerești, unde volumul lucrărilor a avansat cu 24,2%. Au urmat clădirile nerezidențiale, cu o creștere de 19,8%, și clădirile rezidențiale, unde lucrările au crescut cu 10%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 4,9% față de mai. Lucrările de reparații capitale au avansat cu 7,2%, cele de întreținere și reparații curente cu 4,5%, iar lucrările de construcții noi cu 4,1%.

În funcție de obiectele de construcții, creșterea seriei ajustate a fost de 6% la clădirile nerezidențiale, 4,7% la clădirile rezidențiale și 2,4% la construcțiile inginerești.

Comparativ cu iunie 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 19,9% ca serie brută. Pe elemente de structură, lucrările de reparații capitale au avut o creștere de 22,5%, lucrările de construcții noi au avansat cu 21,9%, iar lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 11,6%.

În funcție de obiectele de construcții, cea mai mare creștere a fost înregistrată la clădirile rezidențiale, unde volumul lucrărilor a avansat cu 43,9%. La clădirile nerezidențiale, creșterea a fost de 21,5%, iar la construcțiile inginerești de 12,7%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 13,1% față de iunie 2025. Lucrările de reparații capitale au crescut cu 19%, construcțiile noi cu 17,5%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 8,7%.

Pe obiecte de construcții, seria ajustată indică o creștere de 39,6% pentru clădirile rezidențiale, de 18,9% pentru clădirile nerezidențiale și de 8,6% pentru construcțiile inginerești.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 13,9% ca serie brută. Pe elemente de structură, lucrările de construcții noi au înregistrat cea mai mare creștere, de 16,4%. Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 10%, iar lucrările de reparații capitale cu 7,9%.

Pe obiecte de construcții, clădirile rezidențiale au consemnat o creștere de 21,1%, construcțiile inginerești au avansat cu 13,6%, iar clădirile nerezidențiale cu 9,5%.

În cazul seriei ajustate, volumul lucrărilor de construcții din primele șase luni ale anului a crescut cu 11,7%. Lucrările de construcții noi au avansat cu 15,2%, cele de întreținere și reparații curente cu 8,7%, iar lucrările de reparații capitale cu 6%.

În funcție de obiectele de construcții, creșterea seriei ajustate a fost de 20% la clădirile rezidențiale, 10,4% la construcțiile inginerești și 8,8% la clădirile nerezidențiale.

Pentru total construcții, indicele seriei brute a fost de 120,1% față de mai 2026, 119,9% față de iunie 2025 și 113,9% în primele șase luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. În cazul seriei ajustate, indicii au fost de 104,9%, 113,1%, respectiv 111,7%.

Pentru construcțiile noi, indicii seriei brute au fost de 120,2% în raport cu mai 2026, 121,9% față de iunie 2025 și 116,4% pentru perioada ianuarie-iunie 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Seria ajustată a înregistrat valori de 104,1%, 117,5% și 115,2%.

În cazul reparațiilor capitale, indicii seriei brute au fost de 125,9%, 122,5% și 107,9%, iar cei ai seriei ajustate au fost de 107,2%, 119% și 106%. Pentru lucrările de întreținere și reparații curente, valorile seriei brute au fost de 115,7%, 111,6% și 110%, în timp ce seria ajustată a avut indici de 104,5%, 108,7% și 108,7%.

Pe obiecte de construcții, clădirile rezidențiale au avut indici ai seriei brute de 110%, 143,9% și 121,1%, iar seria ajustată a înregistrat 104,7%, 139,6% și 120%. Pentru clădirile nerezidențiale, indicii seriei brute au fost de 119,8%, 121,5% și 109,5%, iar cei ai seriei ajustate de 106%, 118,9% și 108,8%.

În cazul construcțiilor inginerești, seria brută a înregistrat indici de 124,2%, 112,7% și 113,6%, iar seria ajustată a avut valori de 102,4%, 108,6% și 110,4%.

În datele prezentate, seria brută este notată cu B, iar seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate este notată cu S.