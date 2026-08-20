NATO pune în alertă Articolul 5. Mark Rutte: Orice atac asupra Bulgariei va fi considerat atac asupra Alianței

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a asigurat joi pe premierul bulgar Rumen Radev că un eventual atac al Iranului împotriva Bulgariei va fi considerat un atac împotriva întregii Alianțe Nord-Atlantice, conform principiului apărării colective prevăzut de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Mesajul vine după ce Financial Times a scris că Teheranul examinează posibile atacuri de represalii împotriva SUA în sud-estul Europei, relatează EFE.

Mesajul secretarului general al NATO este menționat într-un comunicat al guvernului de la Sofia, emis după o convorbire telefonică între Mark Rutte și premierul bulgar Rumen Radev.

Potrivit documentului, secretarul general al NATO „i-a confirmat personal” lui Radev sprijinul deplin și disponibilitatea forțelor NATO din regiune de a reacționa și de a neutraliza orice amenințare.

„Orice atac împotriva unui stat membru al NATO va fi tratat în mod categoric drept un atac împotriva Alianței, cu toate măsurile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord”, a spus Rutte, potrivit comunicatului.

Financial Times a scris miercuri că forțele iraniene evaluează posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă președintele SUA, Donald Trump, intensifică războiul.

Publicația britanică citează două surse de la Teheran „apropiate regimului”, care s-au referit la active americane din sud-estul Europei, inclusiv din Bulgaria.

Parlamentul bulgar a autorizat luna trecută desfășurarea a până la opt avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer. Aceste aeronave sunt utilizate pentru realimentarea în zbor a avioanelor de vânătoare și bombardament implicate în atacurile împotriva Iranului.

Presa locală din Bulgaria susține că două asemenea aeronave se află în prezent la baza Bezmer, însă Ministerul Apărării de la Sofia nu a confirmat oficial numărul acestora.

Conform uneia dintre sursele citate de Financial Times, printre potențialele ținte ale represaliilor iraniene se află și Cipru, unde o bază aeriană britanică a fost atacată de o dronă în luna martie.

În același context sunt menționate și cablurile de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american Donald Trump a transmis marți că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și că nu sunt programate astfel de negocieri.

Miercuri, acesta a anunțat o campanie de „război economic și izolare” împotriva Iranului.

Anterior, luni, un înalt oficial de la Teheran declarase pentru Reuters că Iranul va escalada tensiunile în Strâmtoarea Ormuz și dincolo de aceasta și va trece la ofensivă militară dacă Statele Unite nu revin în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în iunie.

Acordul semnat pe 17 iunie a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului.

Înțelegerea trebuia urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile, cu obiectivul ajungerii la un acord final asupra principalelor chestiuni aflate în dispută, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Teheranului.

Pe 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat nave în Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului. Acestea fuseseră oprite timp de trei luni printr-un armistițiu care suspendase campania militară americano-israeliană începută pe 28 februarie.

Trump a anunțat atunci că nu mai consideră valabil acordul din iunie și a dispus reimpunerea blocadei navale asupra porturilor iraniene.

Iranul a răspuns prin noi lovituri asupra bazelor americane din țările aliate SUA din regiune și prin blocarea din nou a Strâmtorii Ormuz.

În prezent, Statele Unite nu mai desfășoară sistematic atacuri aeriene asupra Iranului și se concentrează pe presiunea economică exercitată prin blocada navală.

Un responsabil iranian citat de Reuters a declarat că Iranul nu va aștepta însă pe termen nelimitat ridicarea blocadei și că și-a stabilit un termen de cel mult câteva săptămâni pentru a trece la acțiune.