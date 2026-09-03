SUA lansează alerta privind un posibil atac asupra NATO: „Nu poți prevedea ce va face Vladimir Putin”

SUA le cer aliaților NATO să intensifice pregătirea militară și investițiile în apărare, în contextul riscului reprezentat de Rusia. Avertismentul a fost transmis la sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles de ambasadorul american Matt Whitaker. Oficialul susține că statele membre trebuie să fie capabile să respingă inclusiv un atac neașteptat, chiar dacă Vladimir Putin nu pregătește neapărat o ofensivă iminentă împotriva NATO.

SUA consideră că aliații din NATO trebuie să se antreneze și să investească în capacitățile militare ca și cum un atac al Rusiei ar putea avea loc, chiar dacă președintele Vladimir Putin nu intenționează neapărat să declanșeze în viitorul apropiat o ofensivă împotriva unui stat membru. Obiectivul urmărit este ca alianța să poată descuraja și respinge o acțiune militară neașteptată.

Îngrijorările au crescut după apariția unor informații provenite din evaluările serviciilor americane de informații. Acestea indică posibilitatea ca Rusia să lanseze, în următorii câțiva ani, un atac limitat asupra unei țări NATO, precum o incursiune terestră sau o operațiune cibernetică. Dezvăluirile au determinat aliații Statelor Unite să intre într-o stare de alertă ridicată.

Noile informații contrazic evaluările anterioare, potrivit cărora Vladimir Putin ar evita să atragă NATO într-o confruntare directă atât timp cât războiul din Ucraina continuă. Avertismentul apare și pe fondul temerilor privind reducerea disponibilității armamentului american, în condițiile în care administrația Trump poartă un război împotriva Iranului.

Într-un interviu acordat publicației USA TODAY la sediul NATO din Bruxelles, ambasadorul american Matt Whitaker nu a comentat direct informațiile scurse din serviciile de informații. Oficialul a subliniat însă că aliații trebuie să rămână vigilenți și să acorde o atenție sporită cheltuielilor pentru apărare și producției de armament.

„Nu poți prevedea ce va face Vladimir Putin sau orice alt adversar. Tot ce poți face este să fii pregătit pentru asta, să-i descurajezi și să faci ca acea mișcare să nu merite efortul lor. Și cred că ne pregătim în fiecare zi pentru a împiedica acest lucru să se întâmple și, dacă totuși se întâmplă, să fim pregătiți”, a spus Whitaker.

Ambasadorul american a amintit că Rusia a demonstrat deja că este dispusă să recurgă la forță prin invadarea Ucrainei.

„Ar trebui să știm că adversarul nostru a invadat Ucraina, așa că ar trebui să fim cu toții destul de lucizi”, a adăugat Whitaker.

Evaluările clasificate, prezentate inițial de The Wall Street Journal, nu au fost comentate oficial de reprezentantul SUA la NATO. Persoane familiarizate cu aceste informații au afirmat însă că aliații au fost surprinși să afle că Rusia ar putea dobândi capacitatea de a ataca state membre ale alianței mai devreme decât se estima anterior.

Un oficial european a declarat că noul orizont de timp este considerabil mai scurt decât intervalul de 10 până la 15 ani luat anterior în calcul de NATO. Tocmai această estimare inițială a stat la baza celor mai recente obiective privind cheltuielile de apărare ale statelor membre.

Statele membre NATO au convenit anul trecut să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din produsul intern brut anual, obiectiv care trebuie atins până în 2035. Cel puțin 3,5% din PIB urmează să fie alocat direct cheltuielilor militare, iar diferența poate finanța drumuri, poduri, aeroporturi și alte proiecte de infrastructură relevante pentru securitate.

Oficialul european citat a explicat că Rusia este în prezent afectată de efortul susținut al războiului și nu înregistrează același ritm de creștere a cheltuielilor pentru apărare. În aceste condiții, mai multe state membre, inclusiv Statele Unite, le-au cerut aliaților să accelereze semnificativ investițiile militare și extinderea capacității de producție.

Matt Whitaker a transmis că pregătirea NATO trebuie tratată cu maximă seriozitate, iar investițiile în capacități militare nu pot fi amânate.