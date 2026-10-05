Cursul valutar, așteptat să își revină de luni. Analiza lui Traian Băsescu: Nu se va continua deprecierea leului

Traian Băsescu preconizează o revenire a leului începând de astăzi, 5 octombrie, estimând că euro va scădea la valoarea de 5,27 lei. Fostul președinte explică deprecierea recentă prin prudența investitorilor care s-au retras de pe piață înaintea raportului Standard & Poor’s. Având în vedere că România a evitat retrogradarea, fostul șef de stat consideră că piața valutară își va relua rapid stabilitatea.

Fostul președinte al României Traian Băsescu a oferit o prognoză optimistă privind evoluția monedei naționale, susținând că euro va înregistra o scădere începând de luni, 5 octombrie.

Potrivit declarațiilor sale acordate Digi24, cursul valutar este așteptat să revină la nivelul de 5,27 lei pentru un euro, valoare înregistrată anterior ultimei desemnări de premier realizate de Nicușor Dan.

„După părerea mea, mâine (luni – n.r.) vom vedea o ajustare a cursului în scădere a euro. Nu se va continua deprecierea leului. Acest curs a fost stabilit înainte să avem raportul Standard & Poor’s. Deci cred că mâine vom avea o reacție bună, o revenire a cursului la un 5,27”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seară, pentru postul de televiziune.

Fostul șef de stat a explicat că deprecierea recentă a leului s-a produs pe fondul incertitudinii care a precedat publicarea raportului agenției de rating Standard & Poor’s.

În opinia sa, unii investitori au preferat să adopte măsuri de siguranță pentru a evita riscul intrării în categoria „junk”.

Din acest motiv, aceștia au decis să își retragă capitalul de pe piața românească înainte de anunțul oficial al agenției.

Traian Băsescu a arătat că Banca Națională a României (BNR) a intervenit pe piață prin plasarea de valută pentru a limita scăderea, însă nu a putut menține cursul precedent.

Cu toate acestea, având în vedere că raportul S&P este deja cunoscut, iar România nu a fost retrogradată, fostul președinte consideră că leul se va stabiliza.

El este de părere că piața va avea o reacție favorabilă, determinând o ajustare în scădere a monedei euro și revenirea cursului la o valoare acceptabilă.

„Acum raportul este cunoscut în piață. România n-a fost downgradată. Deci ar trebui să-și revină cursul la o valoare acceptabilă. A fost așteptarea și unii investitori au vrut să evite riscul. Riscul junkului. Și atunci s-au retras din piață. Au retras bani. Banca Națională a trebuit să lupte băgând în piață euro, dar n-a reușit să țină cursul la cursul precedent celui de acum”, a completat fostul președinte.

Reamintim că vineri, 2 octombrie 2026, S&P Global Ratings a confirmat ratingurile de credit suveran pe termen lung şi scurt „BBB-/A-3″ ale României, atât în monedă străină, cât şi în monedă locală. Perspectiva rămâne negativă”, anunţă, vineri seară, S&P Global Ratings, într-un comunicat postat pe site-ul propriu.

Anunţul a venit la scurt timp după ce Ministerul Finanţelor anunţa informaţia într-un comunicat de presă.

Potrivit agenţiei, în ciuda lipsei unui acord privind formarea unui nou guvern, „consolidarea fiscală a României în 2026 rămâne pe drumul cel bun, iar peste 90% din alocările din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă au fost asigurate până în septembrie prin măsuri legislative ad-hoc”.

„Ne aşteptăm ca consolidarea fiscală până în 2027 – 2028 să fie susţinută de procedura UE privind deficitul excesiv, iar pe termen scurt considerăm că revizuirile bugetare necesare pentru 2026 şi indexarea cheltuielilor sociale convenită pentru 2027 vor stimula o oarecare cooperare politică”, arată agenţia în raport.

Potrivit specialiştilor S&P, perspectiva negativă reflectă opinia conform căreia riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României şi de reducerea deficitului său extern rămân ridicate.

„Perspectiva reflectă, de asemenea, vulnerabilitatea României la schimbările în ceea ce priveşte încrederea investitorilor, datorită nevoilor considerabile de finanţare externă şi deţinerilor ridicate de datorie publică de către nerezidenţi”, se mai arată în document.

În scenariul pesimist, agenţia avertizează că ar putea reduce ratingurile acordate României dacă procesul prelungit de formare a guvernului, în urma destrămării coaliţiei în mai 2026, ar putea împiedica reducerea deficitului fiscal în 2027 şi 2028.

„Considerăm că există riscul ca eşecul implementării unei traiectorii credibile în materie de politică fiscală şi economică, nu numai că ar pune în pericol consolidarea bugetară, ci ar putea, de asemenea, să amplifice riscuri mai ample, precum deteriorarea încrederii investitorilor, creşterea costurilor de finanţare şi intensificarea presiunilor asupra balanţei de plăţi. Am putea lua în considerare, de asemenea, o retrogradare a ratingului dacă presiunile externe se intensifică – de exemplu, dacă perturbările de pe piaţa energiei ar deraia aşteptările inflaţioniste pe termen mediu ale României, slăbind în acelaşi timp în mod semnificativ creşterea economică, balanţa de plăţi şi rezultatele fiscale”, avertizează agenţia.

În scenariul optimist, Agenţia anunţă că ar putea revizui perspectiva la „stabilă” dacă deficitele externe şi bugetare ale României se reduc, stopând erodarea bilanţurilor publice şi externe.