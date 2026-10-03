Nicușor Dan, avertisment după decizia S&P: „Nu este însă un moment de relaxare”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce Standard & Poor’s a menținut ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Șeful statului consideră că decizia reprezintă un semnal de stabilitate și de încredere pentru investitori, dar avertizează că România nu își permite o relaxare a disciplinei financiare.

Verdictul agenției vine într-un moment sensibil pentru România, marcat atât de presiunile asupra bugetului, cât și de incertitudinea politică. Menținerea calificativului evită, pentru moment, coborârea țării în categoria speculativă, o eventualitate care ar putea afecta percepția investitorilor și condițiile de finanțare.

Standard & Poor’s a confirmat ratingurile de credit suveran pe termen lung și scurt ale României la „BBB-/A-3”, atât în valută, cât și în moneda națională. Perspectiva a rămas negativă.

România se află la limita inferioară a categoriei „investment grade”. Din acest motiv, deciziile agențiilor de rating sunt urmărite atent, inclusiv pe piețele financiare, unde statul se împrumută pentru acoperirea necesarului de finanțare și refinanțarea datoriilor ajunse la scadență.

La scurt timp după anunț, Nicușor Dan a transmis că rezultatul confirmă, în opinia sa, încrederea de care România continuă să beneficieze în fața investitorilor.

„Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirma cǎ România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplinǎ financiarǎ.”

Președintele atrage însă atenția că verdictul favorabil nu trebuie să ducă la abandonarea eforturilor de echilibrare a finanțelor publice.

„Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice.”

Dincolo de menținerea calificativului, evaluarea S&P conține și avertismente. Agenția urmărește capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală într-un context politic complicat și atrage atenția asupra dezechilibrelor fiscale și externe ale României.

Unul dintre riscurile indicate este prelungirea procesului de formare a unui guvern. Potrivit agenției, ratingul ar putea fi redus dacă blocajul politic va împiedica aplicarea măsurilor necesare pentru diminuarea deficitului în 2027 și 2028.

Situația politică devine astfel relevantă și din perspectiva finanțelor publice. Un guvern care întârzie să fie instalat sau dificultățile în adoptarea măsurilor fiscale pot afecta ritmul în care sunt puse în practică angajamentele asumate.

În același timp, menținerea actualului rating înseamnă că România nu a trecut pragul către categoria speculativă. Atenția se mută acum asupra modului în care autoritățile vor gestiona bugetul și asupra deciziilor politice din perioada următoare.