Piața muncii din România are peste 30.000 de joburi disponibile. Ce meserii caută cel mai mult angajatorii?

Piața muncii vine cu mii de oportunități pentru românii care își caută un loc de muncă, însă cele mai multe posturi sunt concentrate în câteva domenii. Oferta din Europa aduce sute de oportunități pentru cei dispuși să lucreze în străinătate.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat miercuri, 19 august, că în evidențele sale sunt disponibile 30.364 de locuri de muncă la nivel național, pe baza ofertelor transmise de angajatori. Cele mai multe posturi sunt destinate șoferilor de transport rutier, curierilor, manipulanților de mărfuri și muncitorilor necalificați.

Cea mai mare ofertă este pentru conducători auto de transport rutier, cu 3.245 de posturi disponibile. Pe următoarele locuri se află curierii, pentru care sunt disponibile 1.868 de locuri de muncă, manipulanții de mărfuri, cu 1.242 de posturi, precum și muncitorii necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții, pentru care sunt disponibile 1.118 locuri de muncă.

De asemenea, angajatorii caută 1.117 muncitori necalificați la demolarea clădirilor și pentru lucrări precum căptușeli de zidărie, plăci de mozaic, faianță, gresie și parchet. Oferta mai include 1.029 de locuri pentru lucrători comerciali, 1.022 pentru agenți de securitate, 966 pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, 600 pentru ajutori de bucătar și 485 pentru dulgheri, exclusiv restauratori.

Din totalul posturilor disponibile, 15.851 sunt destinate persoanelor fără studii sau celor cu studii primare ori gimnaziale. Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.881 de locuri de muncă, în special pentru șoferi, sudori, lucrători comerciali, lăcătuși mecanici și operatori la mașini-unelte cu comandă numerică.

Alte 5.636 de locuri de muncă sunt disponibile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale. Printre ocupațiile căutate se numără cele de agent de vânzări, agent de securitate, casier, asistent medical generalist și asistent personal.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 1.996 de posturi. Angajatorii caută în această categorie ingineri, manageri, specialiști, economiști, consilieri, experți și medici.

Prin rețeaua EURES România, angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție alte 140 de locuri de muncă pentru persoanele interesate să lucreze în străinătate. Cele mai multe oportunități sunt disponibile în Norvegia, unde sunt oferite 45 de posturi pentru lucrători în producție, în industria de prelucrare a somonului.

În Olanda sunt disponibile 30 de locuri de muncă pentru mecanici de camioane, șoferi de camion și autobuz, precum și pentru inspectori veterinari. Suedia oferă 20 de posturi pentru șoferi de autobuz, în timp ce Germania are alte 20 de locuri disponibile pentru lucrători în podgorii și în domeniul procesării produselor din carne.

În Irlanda sunt căutați 13 îngrijitori de persoane. Malta oferă șapte locuri de muncă în domenii precum arheologie, marketing, automatizări și controlul calității. În Danemarca sunt disponibile patru posturi pentru dulgheri, tâmplari și programatori CNC, iar în Spania este oferit un loc de muncă pentru un manager de mentenanță.