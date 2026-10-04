Te-ai angajat recent? Documentul fără de care nu poți începe legal munca

Atunci când începi un nou loc de muncă, angajatorul sau departamentul de resurse umane îți poate solicita mai multe documente pentru întocmirea dosarului de personal și a actelor de angajare. Printre cele mai importante se numără cartea de identitate, documentele care atestă studiile și calificările, certificatul medical și, după caz, actele referitoare la experiența profesională.

Cartea de identitate este, de regulă, primul document de care angajatorul are nevoie. Datele înscrise în aceasta sunt folosite pentru completarea documentelor de angajare și pentru întocmirea contractului individual de muncă.

În funcție de postul pentru care ai fost angajat, lista documentelor poate include diploma de studii, certificatele de calificare sau alte acte prin care poate fi demonstrată pregătirea profesională. Dacă activitatea presupune anumite competențe ori autorizații, acestea pot fi solicitate la angajare.

Un alt document important este certificatul medical prin care se confirmă că persoana este aptă pentru muncă. Potrivit legislației muncii, angajarea se poate face numai în baza unui certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă să desfășoare activitatea respectivă.

În anumite situații, angajatorul poate avea nevoie și de acte care să demonstreze vechimea în muncă sau experiența profesională. Documentele solicitate diferă în funcție de activitatea pentru care persoana urmează să fie angajată și de cerințele postului.

Pentru anumite domenii, lista poate fi completată cu documente precum cazierul judiciar, autorizații profesionale sau alte certificate prevăzute de lege. Aceste acte nu sunt necesare în toate situațiile, ci depind de specificul locului de muncă.

Și schimbarea numelui poate necesita prezentarea unui document justificativ. Dacă datele actuale ale persoanei diferă de cele existente în anumite acte, angajatorul poate solicita documentul prin care este dovedită schimbarea numelui.

Dacă unul dintre documentele solicitate nu este disponibil imediat, situația trebuie comunicată angajatorului sau reprezentantului departamentului de resurse umane. Este important să fie precizat ce act lipsește și să fie stabilit termenul până la care acesta trebuie prezentat.

Unele documente pot necesita câteva zile sau chiar o perioadă mai lungă pentru a fi obținute. Din acest motiv, dacă nu poți prezenta imediat un anumit act, este indicat să anunți angajatorul din timp și să discuți despre modul în care poate fi completat dosarul de personal.

Faptul că dosarul de personal nu este complet în momentul respectiv nu înseamnă însă că angajatorul poate amâna încheierea contractului individual de muncă. Cele două situații trebuie tratate separat.

Codul muncii prevede că un contract individual de muncă trebuie încheiat în formă scrisă cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Un exemplar al contractului trebuie să fie înmânat angajatului înainte de prima zi de lucru.

Tot înainte de începerea activității trebuie realizată și înregistrarea angajării în REGES-ONLINE. Astfel, dacă unei persoane i se solicită să înceapă munca fără să fi semnat contractul, situația trebuie clarificată cu angajatorul înainte de începerea activității.

Dacă ai început recent un nou loc de muncă și reprezentanții departamentului de resurse umane nu ți-au solicitat încă actele necesare, nu este nevoie să aștepți fără să verifici situația. Poți solicita direct lista documentelor care trebuie pregătite pentru dosarul de personal.

În mod obișnuit, este util să ai la dispoziție cartea de identitate, actele de studii și calificare, documentele care atestă experiența profesională și certificatul medical. În funcție de postul ocupat, pot fi necesare și alte acte.

Dacă unul dintre documente nu poate fi prezentat imediat, situația poate fi explicată reprezentantului HR, împreună cu motivul pentru care actul nu este disponibil. În același timp, trebuie stabilit termenul până la care documentul urmează să fie depus.

În acest fel, persoana angajată poate ști ce acte trebuie să pregătească și când trebuie să le prezinte, iar situația documentelor lipsă poate fi clarificată direct cu angajatorul.