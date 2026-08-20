Termocentrala Turceni, oprită după o avarie. Cristian Bușoi: Eolianul va compensa lipsa grupului și va reduce importurile

Grupul energetic nr. 5 al Termocentralei Turceni, singurul care mai funcționa în unitate, a fost oprit joi, în jurul orei 01:00, după apariția unei defecțiuni la circuitul apă-abur al cazanului. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că situația nu pune probleme majore Sistemului Energetic Național, în condițiile în care producția eoliană este așteptată să crească și să contribuie inclusiv la reducerea importurilor de energie. Grupul ar urma să revină în funcțiune cel târziu luni, 24 august.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei a explicat că oprirea grupului reprezintă în primul rând o problemă pentru Complexul Energetic Oltenia, care pierde temporar o sursă de venit, însă necesarul de energie poate fi acoperit în perioada următoare.

„Nu e gravă situația. Sigur, e neplăcută pentru Complexul Energetic Oltenia prin această avarie care trebuie remediată, rămâne fără o sursă importantă de venit la prețuri foarte bune pentru câteva zile, mai ales în condițiile de reorganizare. Ieri au funcționat 4 grupuri la maxim, inclusiv Turceni 5. Importurile au fost de 2.000 MW în medie, pentru că vântul a fost foarte slab. Azi, fără Turceni 5, prognozele în seara aceasta sunt de importuri în jur de 1.000 MW, pentru că se va atinge pe eolian 1.900 MW. Într-adevăr, azi și mâine eolianul nu doar că va compensa, ci va reduce semnificativ importurile. Luni, în cursul zilei, cel mai târziu la 15, dar probabil, prin unele eforturi, probabil va reporni dimineața sau la prânz”, a declarat Cristian Bușoi, la Antena 3 CNN.

Diferența dintre situația de miercuri și cea prognozată pentru joi este determinată în principal de producția de energie eoliană.

Potrivit lui Bușoi, miercuri au funcționat la capacitate maximă patru grupuri energetice, printre care și grupul 5 de la Turceni, însă importurile s-au situat în medie la aproximativ 2.000 MW din cauza producției reduse din surse eoliene.

Pentru joi seară, estimările indică o producție eoliană de aproximativ 1.900 MW. În aceste condiții, chiar și fără grupul de la Turceni, importurile ar urma să coboare spre 1.000 MW.

Grupul energetic nr. 5 a fost scos din exploatare după identificarea unei neetanșeități la circuitul apă-abur al cazanului.

Problema a determinat oprirea instalației pentru efectuarea lucrărilor necesare, astfel încât aceasta să nu continue să funcționeze în condiții care ar putea afecta siguranța.

Complexul Energetic Oltenia a informat Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național cu privire la incident și la calendarul estimat pentru remedierea defecțiunii.

„Grupul energetic nr. 5 – S.E. Turceni a fost oprit programat în jurul orei 01:00 în urma apariției unei neetanșeități în circuitul apă-abur al cazanului, care a determinat retragerea grupului din exploatare. Oprirea s-a realizat în condiții de siguranță, cu respectarea procedurilor în vigoare și informarea Dispecerului Energetic Național (DEN). Se estimează remedierea defecțiunii și repunerea grupului în paralel cu Sistemul Energetic Național luni, 24 august 2026, în jurul orei 15:00”, se arată în notificarea companiei către minister.

Termenul oficial comunicat pentru repunerea grupului în paralel cu Sistemul Energetic Național este luni, 24 august, în jurul orei 15:00.

Cristian Bușoi a precizat însă că intervențiile ar putea fi finalizate mai devreme, existând posibilitatea ca grupul să reintre în funcțiune încă de luni dimineață sau în jurul prânzului.

Până atunci, Ministerul Energiei mizează pe creșterea producției eoliene pentru compensarea energiei care nu mai este furnizată temporar de grupul 5 și pentru reducerea necesarului de import.