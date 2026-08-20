Seceta lovește comerțul Europei: Rinul și Dunărea rămân fără apă, iar transportul mărfurilor se scumpește

Seceta severă care afectează Europa începe să lovească una dintre principalele artere comerciale ale continentului. Nivelul record de scăzut al Rinului și problemele de navigație de pe Dunăre reduc drastic cantitățile de marfă transportate, generează întârzieri și împing costurile în sus.

Nivelurile excepțional de scăzute ale râurilor europene, provocate de secetă și de valurile de căldură record de la începutul verii, au creat dificultăți majore pentru transportul fluvial în ultimele săptămâni. Situația a alimentat îngrijorările privind posibile penurii și creșterea costurilor de transport. Dacă în Franța și Belgia condițiile par să fie aproape normale, situația este considerată critică în Germania, în special pe Rin, una dintre principalele artere ale sistemului fluvial european.

Gigantul danez al transportului maritim Maersk a transmis miercuri că situația de pe Rin este fără precedent, precizând că majoritatea porturilor fluviale situate de-a lungul fluviului nu mai pot fi accesate cu barjele.

Potrivit Asociației Europene pentru Expediții, Transport, Logistică și Servicii Vamale, CLECAT, la Kaub, principalul punct de referință pentru navigația pe Rin, nivelul apei a scăzut la aproximativ 6 centimetri în data de 14 august. Valoarea este mult sub precedentul record de 25 de centimetri, înregistrat în 2018.

CLECAT a mai arătat că seceta din 2026 a început mult mai devreme decât episoadele similare din 2003, 2018 și 2022. Efectele acesteia se resimt până la Rotterdam, unul dintre cele mai importante porturi din Olanda, iar condițiile sunt severe și pe anumite sectoare ale Dunării, în special în Serbia, Ungaria și România.

Pentru operatorii logistici, principala provocare este găsirea unor alternative prin transferarea mărfurilor către transportul feroviar și rutier, pentru a reduce presiunea asupra navigației fluviale. Capacitățile disponibile pe cale ferată și șosea sunt însă limitate. Jean-Laurent Kistler, șeful departamentului de dezvoltare al VNF Strasbourg, a estimat că o singură barjă poate necesita între 100 și 200 de camioane pentru transportarea unei cantități similare de marfă.

Situația afectează în special produsele transportate în vrac, care sunt dificil de mutat în containere, printre acestea numărându-se substanțele chimice, hidrocarburile, materialele de construcții și cerealele.

O penurie de combustibil a început să afecteze regiunea Alsacia în jurul datei de 15 august, pe fondul dificultăților întâmpinate de transportul fluvial. Ca răspuns la această situație, prefectura a autorizat, în mod excepțional, circulația cisternelor și în zilele de duminică în regiunea Grand Est.

O măsură similară de relaxare a reglementărilor privind transportul rutier a fost adoptată și în Germania. Alexandre Charpentier, partener și specialist în transporturi la Roland Berger, a explicat că numeroase industrii, în special companii din sectorul chimic, sunt amplasate de-a lungul Rinului și depind de această rută pentru aprovizionare și transport. Unele companii au anunțat deja întreruperi în lanțurile de aprovizionare.

Cu toate acestea, principalii actori din industrie nu estimează, pentru moment, apariția unei penurii generalizate. Problemele actuale sunt legate mai degrabă de întârzierile în livrarea mărfurilor și de creșterea costurilor de transport.

Alexandre Charpentier a arătat că navele sunt nevoite să circule cu încărcături mai mici decât în mod obișnuit, pentru a reduce pescajul și a putea naviga în condițiile nivelului scăzut al apei. Cum costurile fixe ale transportului rămân neschimbate, reducerea cantității de marfă transportate duce la creșteri semnificative ale costului pentru fiecare unitate de marfă.

Potrivit VNF Strasbourg, încărcătura navelor care circulă pe Rin a scăzut de la o medie de aproximativ 1.500 de tone la numai 400 de tone în luna august.

Costurile suplimentare sunt transferate mai departe de operatorii de transport prin aplicarea unor suprataxe pentru nivelul scăzut al apei. Acestea sunt majorate treptat, în funcție de evoluția nivelului râurilor, ceea ce contribuie la creșterea costurilor pentru transportul mărfurilor.

„Navele trebuie să navigheze cu încărcături mai mici decât de obicei pentru a-şi reduce pescajul. Cu costurile fixe care rămân aceleaşi, acest lucru duce la costuri unitare suplimentare foarte semnificative”, concluzionează Charpentier.

În ultimele zile, suprataxele aplicate transportului de mărfuri pe Rin au depășit o mie de euro pentru fiecare container în cele mai aglomerate puncte de navigație, precum Kaub și Köln, potrivit tarifelor practicate de Contargo.

Pierre Cossart, director la Sogestran Logistics, a explicat că, în cazul transportului de containere, costurile suplimentare se pot dubla rapid. În cazul mărfurilor transportate în vrac, creșterile ar putea fi chiar mai accentuate.

Potrivit Asociației Europene de Transport de Mărfuri, aceste costuri suplimentare ar putea fi transferate mai departe de-a lungul lanțului de aprovizionare, întrucât cheltuielile cu transportul reprezintă o componentă importantă din prețul final al mărfurilor vrac.

Alexandre Charpentier a arătat că este încă prea devreme pentru a estima dacă aceste probleme vor duce la creșterea prețurilor pentru consumatori. Totuși, el a subliniat că operatorilor și companiilor le este dificil să suporte integral costurile suplimentare generate de condițiile actuale de transport, ceea ce ar putea pune presiune asupra prețurilor pe întregul lanț de aprovizionare.