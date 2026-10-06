Bain Capital pregătește finanțarea pentru preluarea Everllence. Băncile lansează împrumuturi de 4,7 miliarde de euro

Băncile au lansat o finanțare prin împrumuturi cu efect de levier în valoare echivalentă cu 4,7 miliarde de euro, aproximativ 5,3 miliarde de dolari, pentru achiziția de către Bain Capital a unei participații de control la Everllence, divizia Volkswagen specializată în motoare diesel de mare putere. Tranzacția face parte din procesul de restructurare prin care constructorul auto german încearcă să își îmbunătățească profitabilitatea.

Bain Capital a ajuns în luna iunie la un acord pentru cumpărarea unei participații de 51% la Everllence. Operațiunea este așteptată să aducă Volkswagen încasări de aproximativ 7,4 miliarde de euro.

Finanțarea pusă acum pe piață cuprinde împrumuturi de 2,35 miliarde de euro în moneda europeană și o sumă echivalentă în dolari, potrivit unei persoane familiarizate cu tranzacția.

Marjele discutate inițial sunt de 3,5 puncte procentuale și, respectiv, 3,75 puncte procentuale peste indicii de referință corespunzători celor două monede.

Împrumuturile sunt oferite investitorilor la 99,5% din valoarea nominală.

Investitorii au termen până pe 13 octombrie pentru a plasa ordine. Barclays și Goldman Sachs se numără printre băncile care coordonează procesul de atragere a investitorilor.

Noua finanțare apare într-o perioadă în care piața este alimentată de mai multe tranzacții de preluare finanțate prin împrumuturi cu efect de levier, chiar dacă la nivel mondial costurile de finanțare sunt în creștere.

Luni a fost lansat și un împrumut de 1,05 miliarde de dolari destinat finanțării achiziției unei participații de control la Flow Control Holdings, potrivit Bloomberg.

Bain Capital a convenit în iunie achiziția unei participații de 51% la Everllence, tranzacție care ar urma să genereze aproximativ 7,4 miliarde de euro pentru Volkswagen.

Operațiunea arată și interesul tot mai mare al fondurilor de investiții pentru activele industriale. Companiile de private equity și-au majorat în acest an apetitul pentru asemenea afaceri, în încercarea de a găsi alternative la volatilitatea din sectorul software, preferat mult timp de industrie.

Pentru Volkswagen, vânzarea participației de control la Everllence face parte dintr-un proces mai amplu de restructurare.

Constructorul auto german încearcă să își îmbunătățească profitabilitatea în condițiile în care se confruntă cu o deteriorare a situației din China, cea mai importantă piață a sa.

Moody’s Ratings a atribuit împrumuturilor un rating B1, situat cu patru trepte sub categoria recomandată pentru investiții.

Agenția estimează că, după finalizarea tranzacției, gradul de îndatorare al Everllence va ajunge la de 6,4 ori un indicator al câștigurilor companiei.

Costurile mai ridicate de finanțare reprezintă însă un factor de risc.

Potrivit Moody’s, acestea oferă „un spațiu limitat pentru o performanță operațională sub așteptări”.

Cu alte cuvinte, nivelul ridicat al datoriei și cheltuielile mai mari cu finanțarea reduc marja de manevră a companiei în situația în care rezultatele operaționale ar fi mai slabe decât cele anticipate.

Perspectiva atribuită de Moody’s este stabilă.

Operațiunea Everllence se înscrie într-un val mai larg de finanțări pentru achiziții realizate prin îndatorare.

Piața împrumuturilor cu efect de levier a înregistrat recent numeroase lansări legate de achiziții și preluări, în pofida creșterii costurilor de împrumut la nivel global.

Everllence reprezintă una dintre tranzacțiile importante din acest val, atât prin valoarea finanțării, cât și prin dimensiunea participației preluate de Bain Capital.

Investitorii trebuie să decidă până pe 13 octombrie dacă participă la finanțarea de aproximativ 4,7 miliarde de euro pusă la dispoziție pentru achiziția participației de control de la Volkswagen.