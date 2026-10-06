George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. AUR pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru strângerea semnăturilor

Președintele AUR, George Simion, cere suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan și anunță că va pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru strângerea semnăturilor necesare inițierii procedurii. Liderul AUR le cere parlamentarilor social-democrați să susțină demersul.

George Simion a transmis marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că va pune tabelul pentru semnături la dispoziția parlamentarilor PSD.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a declarat liderul AUR.

Demersul privind suspendarea șefului statului este susținut de AUR de mai multe luni. În luna august, formațiunea a lansat o platformă prin intermediul căreia urmărește să prezinte situația semnăturilor și pozițiile parlamentarilor față de această inițiativă.

Pentru declanșarea procedurii parlamentare sunt necesare semnăturile a cel puțin 155 de parlamentari. AUR a precizat anterior că nu dispune singură de numărul necesar pentru inițierea demersului.

Mesajul privind suspendarea vine după ce George Simion a refuzat să participe personal la consultările convocate luni la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier.

Liderul AUR a anunțat că formațiunea va fi reprezentată de o delegație, care urma să transmită poziția partidului și să solicite organizarea de alegeri anticipate.

„Nu merită prezenţa mea”, a transmis George Simion.

Ulterior, acesta și-a explicat decizia într-un mesaj publicat pe TikTok.

„Acum merg spre Bucureşti, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea. Am însărcinat o delegaţie care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, şi să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătuşelor, să oprească arestările”, a transmis președintele AUR.

Consultările de luni s-au încheiat cu desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

Niculescu are acum misiunea de a forma un nou Guvern și de a obține susținerea necesară în Parlament. Pentru învestirea Executivului sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

Este cea de-a patra nominalizare pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai.