Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Știri de ultimă oră > George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. AUR pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru strângerea semnăturilor

George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. AUR pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru strângerea semnăturilor

George Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. AUR pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru strângerea semnăturilor

SURSĂ FOTO: Facebook - George Simion

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Alexandra Iana la 6 octombrie 2026, 09:47
Din cuprinsul articolului

Președintele AUR, George Simion, cere suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan și anunță că va pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru strângerea semnăturilor necesare inițierii procedurii. Liderul AUR le cere parlamentarilor social-democrați să susțină demersul.

George Simion: Nicușor Dan trebuie suspendat

George Simion a transmis marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că va pune tabelul pentru semnături la dispoziția parlamentarilor PSD.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a declarat liderul AUR.

Demersul privind suspendarea șefului statului este susținut de AUR de mai multe luni. În luna august, formațiunea a lansat o platformă prin intermediul căreia urmărește să prezinte situația semnăturilor și pozițiile parlamentarilor față de această inițiativă.

Pentru declanșarea procedurii parlamentare sunt necesare semnăturile a cel puțin 155 de parlamentari. AUR a precizat anterior că nu dispune singură de numărul necesar pentru inițierea demersului.

George Simion nu a participat la consultările de la Cotroceni

Mesajul privind suspendarea vine după ce George Simion a refuzat să participe personal la consultările convocate luni la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier.

Liderul AUR a anunțat că formațiunea va fi reprezentată de o delegație, care urma să transmită poziția partidului și să solicite organizarea de alegeri anticipate.

„Nu merită prezenţa mea”, a transmis George Simion.

Ulterior, acesta și-a explicat decizia într-un mesaj publicat pe TikTok.

„Acum merg spre Bucureşti, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea. Am însărcinat o delegaţie care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, şi să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătuşelor, să oprească arestările”, a transmis președintele AUR.

Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier

Consultările de luni s-au încheiat cu desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

Niculescu are acum misiunea de a forma un nou Guvern și de a obține susținerea necesară în Parlament. Pentru învestirea Executivului sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

Este cea de-a patra nominalizare pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai.

Informații articol
Etichete: , , , , , , ,
Publicat în: Știri de ultimă oră

Recomandările noastre

Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.