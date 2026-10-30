Șomajul în România a scăzut în septembrie 2026. Peste 517.000 de persoane nu aveau un loc de muncă

Rata șomajului din România a scăzut ușor în septembrie 2026, ajungând la 6,3%, potrivit datelor publicate vineri, 30 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul persoanelor fără loc de muncă a fost estimat la 517.100, în scădere față de luna august, dar peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Situația rămâne îngrijorătoare în rândul tinerilor, unde rata șomajului depășește 30%.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 6,3% în luna septembrie 2026, în scădere cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu august, când indicatorul se situa la 6,4%.

Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 517.100 de persoane, față de 523.400 în luna precedentă. Astfel, într-o singură lună, numărul persoanelor fără loc de muncă s-a redus cu aproximativ 6.300.

Comparativ cu septembrie 2025, când erau înregistrați 490.900 de șomeri, numărul acestora a crescut însă cu 26.200 de persoane.

În aceeași perioadă a anului trecut, rata șomajului era de 6%, ceea ce înseamnă că indicatorul este în prezent cu 0,3 puncte procentuale mai ridicat.

Datele sunt calculate potrivit standardelor Biroului Internațional al Muncii, pe baza Anchetei asupra forței de muncă în gospodării.

Datele INS arată că rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,5% în septembrie 2026, în timp ce în cazul bărbaților indicatorul s-a situat la 6,2%.

Diferența dintre cele două categorii a fost astfel de 0,3 puncte procentuale.

Comparativ cu luna august, rata șomajului în rândul femeilor a rămas neschimbată, la 6,5%, în timp ce în cazul bărbaților a scăzut de la 6,3% la 6,2%.

Pentru persoanele adulte, cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,1%, în scădere față de nivelul de 5,2% înregistrat în august.

În această categorie de vârstă, rata șomajului a fost de 5% în cazul bărbaților și de 5,3% în cazul femeilor.

Persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani reprezentau 76,8% din numărul total al șomerilor estimați pentru luna septembrie.

Una dintre cele mai importante probleme evidențiate de Institutul Național de Statistică este nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani.

Potrivit celor mai recente date disponibile pentru această categorie, rata șomajului a ajuns la 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026.

Diferențele dintre femei și bărbați sunt semnificative. În rândul tinerelor, rata șomajului a fost de 34,3%, în timp ce pentru bărbații din aceeași categorie de vârstă indicatorul s-a situat la 28,5%.

Prin comparație, în septembrie 2025, rata șomajului în rândul tinerilor era de 25,9%.

INS nu a publicat încă datele privind șomajul tinerilor pentru septembrie 2026, astfel că nivelul de 30,8% se referă la perioada aprilie-iunie.

Institutul Național de Statistică precizează că datele pentru lunile iulie, august și septembrie 2026 sunt provizorii și pot fi revizuite ulterior, potrivit politicii instituției.

Rata șomajului reprezintă ponderea persoanelor fără loc de muncă în totalul populației active, conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii.

Datele lunare sunt disponibile și în publicația „Buletinul Statistic Lunar nr. 9/2026”, precum și în baza de date TEMPO a INS.

Următorul comunicat privind evoluția șomajului, care va include estimările pentru luna octombrie 2026, este programat pentru 2 decembrie 2026.