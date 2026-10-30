ASF avertizează asupra riscurilor de pe piețele financiare. Ce se întâmplă cu pensiile private și asigurările

Fondurile de pensii private din România administrau active de 246,2 miliarde de lei la finalul primului semestru din 2026, pentru aproximativ 9,64 milioane de participanți. În același timp, piața asigurărilor a crescut cu 15%, ajungând la 14,2 miliarde de lei. Datele apar în cel mai recent Raport privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, prezentat de Alexandru Petrescu, care arată că piețele supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și-au menținut, în ansamblu, stabilitatea, în ciuda incertitudinilor economice internaționale.

Sistemul pensiilor private din România a ajuns la active administrate în valoare de 246,2 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2026, potrivit datelor prezentate de Alexandru Petrescu, în baza celui mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară.

Numărul participanților la sistemul pensiilor private este de aproximativ 9,64 milioane, ceea ce evidențiază dimensiunea economiilor administrate în acest sector.

Alexandru Petrescu a subliniat importanța supravegherii acestor fonduri, având în vedere rolul lor în economia națională și în economiile pentru pensionare ale participanților.

„În sistemul pensiilor private, economiile administrate au ajuns la 246,2 miliarde de lei, pentru aproximativ 9,64 milioane de participanți. Este o dimensiune care confirmă rolul tot mai important al pensiilor private în economia României și responsabilitatea pe care o avem pentru supravegherea administrării acestor economii.”

Datele prezentate se referă la valoarea activelor administrate în sistemul pensiilor private, nu la sumele pe care participanții le pot retrage individual.

Raportul ASF indică și o creștere a pieței asigurărilor în primele șase luni ale anului 2026.

Volumul pieței a ajuns la 14,2 miliarde de lei, cu 15% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Un avans mai pronunțat a fost înregistrat în segmentul asigurărilor de viață, care a crescut cu 19%. Cu toate acestea, asigurările auto continuă să reprezinte segmentul dominant al pieței.

„Piața asigurărilor a continuat să crească, ajungând la un volum de 14,2 miliarde de lei, cu 15% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Asigurările de viață au avut un avans de 19%, evoluție care arată o dezvoltare a acestui segment, chiar dacă asigurările auto continuă să domine piața.”

Evoluțiile sunt prezentate în contextul unui mediu economic internațional caracterizat de incertitudini și de presiuni asupra costurilor și investițiilor.

În ceea ce privește piața de capital, raportul ASF arată că, la finalul primului semestru din 2026, nu a fost identificat un risc major activ care să amenințe stabilitatea întregii piețe.

Această constatare nu exclude însă existența unor vulnerabilități, în special în contextul legăturilor tot mai puternice dintre piețele financiare europene.

Alexandru Petrescu a atras atenția că evoluțiile economice internaționale se pot transmite rapid de la o piață la alta, ceea ce impune monitorizarea permanentă a riscurilor.

„În ceea ce privește piața de capital, analizele raportului nu au identificat, la finalul primului semestru, un risc major activ care să amenințe stabilitatea întregii piețe. Interconectarea tot mai puternică a piețelor europene ne arată însă cât de repede se pot transmite efectele unor evoluții economice internaționale.”

Printre aspectele monitorizate de autoritate se numără concentrarea activității în anumite segmente ale pieței, schimbările economice internaționale și riscurile asociate securității digitale.

Potrivit lui Alexandru Petrescu, menținerea stabilității piețelor financiare nebancare este importantă atât pentru persoanele care economisesc pentru pensie, cât și pentru cei care încheie asigurări sau investesc pe piața de capital.

Acesta a arătat că rezultatele înregistrate în prima jumătate a anului sunt încurajatoare, însă autoritatea trebuie să urmărească în continuare riscurile care ar putea afecta funcționarea piețelor.

„Aceste rezultate sunt încurajatoare, dar există și aspecte care necesită atenție. Concentrarea activității în anumite segmente ale pieței, schimbările economice internaționale și riscurile asociate securității digitale rămân în atenția noastră.”

În acest context, ASF urmărește consolidarea capacității piețelor financiare de a face față unor eventuale evoluții economice dificile.

„Prioritatea noastră rămâne identificarea din timp a vulnerabilităților și consolidarea capacității piețelor financiare de a face față unor evoluții economice dificile. Printr-o supraveghere atentă și prin măsuri adaptate realităților pieței, urmărim să protejăm interesele consumatorilor și ale investitorilor și să contribuim la menținerea unui sistem financiar stabil și transparent.”

Alexandru Petrescu a subliniat că încrederea în sistemul financiar depinde de rezultatele obținute, de respectarea regulilor și de modul în care instituțiile își îndeplinesc responsabilitățile.

„Încrederea oamenilor în sistemul financiar se construiește prin rezultate, prin reguli respectate și prin capacitatea instituțiilor de a acționa responsabil.”

Datele prezentate fac parte din Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care analizează evoluțiile din sectoarele pensiilor private, asigurărilor și pieței de capital.