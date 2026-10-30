Banii europeni, în pericol! România mai are câteva zile să rezolve problemele semnalate de Comisia Europeană

România trebuie să finalizeze o serie de demersuri administrative pentru a putea încasa integral fondurile aferente investițiilor realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat vineri, 30 octombrie, că a purtat discuții la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene despre ultimele două cereri de plată și despre documentele necesare pentru soluționarea solicitărilor transmise de instituția europeană. Termenul-limită pentru prezentarea clarificărilor a fost stabilit pentru 6 noiembrie.

Potrivit ministrului, sumele vizate sunt aferente unor investiții deja realizate, însă plata acestora depinde de completarea documentației și de lămurirea unor aspecte solicitate de Comisia Europeană. Autoritățile române trebuie să transmită dovezi și documente justificative pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor asociate proiectelor finanțate prin PNRR.

„Am fost la Bruxelles pentru discuții privind ultimele două cereri de plată din PNRR. Vorbim despre bani pe care România îi are de primit pentru investiții deja realizate, însă mai sunt probleme de clarificat și documente de completat înainte ca aceste sume să poată fi încasate. Comisia Europeană solicită, pentru o parte dintre investiții, dovezi privind eficiența energetică, respectarea cerințelor de mediu și punerea în funcțiune. Sunt aspecte care necesită clarificări și documente justificative, iar timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte scurt”, a explicat Mihai Ghigiu.

Printre aspectele care trebuie clarificate se numără respectarea standardelor de eficiență energetică, îndeplinirea condițiilor de mediu și confirmarea punerii în funcțiune a investițiilor. Aceste cerințe vizează o parte dintre proiectele pentru care România solicită plata fondurilor europene.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene despre posibilitatea acceptării unor documente emise după termenul inițial, cu condiția ca acestea să ateste rezultate obținute în perioada prevăzută. Solicitarea urmărește ca documentele justificative întocmite ulterior să poată fi luate în considerare atunci când confirmă respectarea la timp a obligațiilor asumate.

În paralel, Mihai Ghigiu a anunțat că lucrează cu ministerele responsabile pentru completarea actelor și transmiterea informațiilor solicitate de instituția europeană. Activitatea vizează rezolvarea neclarităților semnalate și pregătirea documentației necesare pentru evaluarea cererilor de plată.

„Am discutat cu reprezentanții Comisiei Europene și am solicitat acceptarea documentelor emise ulterior, atunci când acestea certifică rezultate obținute la termen. În paralel, lucrez cu ministerele responsabile pentru completarea documentației și transmiterea clarificărilor necesare”, a scris Mihai Ghigiu pe Facebook.

Termenul stabilit pentru transmiterea răspunsurilor către Comisia Europeană este 6 noiembrie. Până la această dată, ministerele implicate trebuie să finalizeze documentele justificative și să răspundă solicitărilor referitoare la investițiile incluse în cererile de plată.

Mihai Ghigiu a atras atenția asupra intervalului scurt rămas pentru rezolvarea tuturor problemelor administrative. Potrivit acestuia, documentele care nu sunt completate și clarificările care nu sunt transmise la timp pot influența valoarea fondurilor pe care România le va încasa. Ministrul a precizat că instituțiile responsabile trebuie să își concentreze activitatea asupra finalizării documentației, astfel încât solicitările Comisiei Europene să primească răspunsurile necesare până la data stabilită.

„Perioada de transmitere a clarificărilor se încheie pe 6 noiembrie. Până atunci, avem de rezolvat o serie de probleme care pot influența sumele pe care România le va încasa. Fiecare zi contează, iar eforturile tuturor ministerelor implicate trebuie concentrate pe finalizarea documentației în termen”, a precizat ministrul.

Pe lângă demersurile pentru obținerea integrală a sumelor solicitate prin ultimele două cereri de plată din PNRR, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene gestionează și măsurile necesare pentru protejarea a aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune.

Potrivit lui Mihai Ghigiu, termenul pentru implementarea acestor măsuri este 31 decembrie, iar acțiunile necesare au fost deja demarate. Și în acest caz, autoritățile trebuie să respecte calendarul stabilit pentru a limita riscul pierderii fondurilor europene.

Ministrul a menționat că activitatea vizează completarea documentelor, accelerarea cererilor de plată și realizarea modificărilor de program necesare. Aceste demersuri sunt coordonate la nivelul ministerului, în paralel cu pregătirea clarificărilor solicitate de Comisia Europeană pentru finanțările din PNRR.