Decizie importantă privind carburanții. Guvernul prelungește măsurile pentru limitarea scumpirii motorinei

Premierul Luca Niculescu a anunțat vineri, 30 octombrie, că Guvernul va prelungi cu încă trei luni măsurile destinate limitării creșterilor de preț la motorină. Decizia urmează să fie luată în ședința Executivului, în contextul în care scumpirea carburanților pune o presiune tot mai mare asupra populației. Șeful Guvernului a cerut, totodată, monitorizarea necesarului de energie pentru sezonul rece și accelerarea demersurilor privind proiectele finanțate prin PNRR.

Premierul Luca Niculescu a anunțat, la începutul ședinței de Guvern de vineri, că Executivul intenționează să prelungească perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor de preț la motorină.

Șeful Guvernului a explicat că măsura vine în contextul creșterii costurilor carburanților, care sunt suportate tot mai greu de români.

„Pregătirea pentru iarnă, cum am spus, un alt subiect important. Vă rog să puneţi accentul pe monitorizarea situaţiei privind necesarul de energie, inclusiv din depozitele de gaze şi funcţionarea sistemului. Ne preocupă, de asemenea, creşterea preţului la carburanţi, suportată din ce în ce mai greu de români şi, ca măsură de sprijin, vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei”, a precizat Luca Niculescu.

Anunțul vizează continuarea măsurilor existente pentru o perioadă suplimentară de trei luni. Premierul nu a prezentat, în declarația citată, eventuale modificări ale mecanismului de aplicare.

În aceeași intervenție, Luca Niculescu a atras atenția asupra pregătirilor pentru sezonul rece și a solicitat miniștrilor să urmărească atent situația aprovizionării cu energie.

Premierul a menționat necesitatea monitorizării depozitelor de gaze, a necesarului de energie și a funcționării sistemului energetic.

Aceste preocupări au fost prezentate alături de măsurile privind carburanții, în contextul presiunilor exercitate de prețurile energiei asupra populației.

Un alt subiect abordat de premier a fost implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Luca Niculescu a precizat că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a revenit de la Bruxelles, unde a purtat discuții privind fondurile pe care România trebuie să le încaseze prin PNRR.

Șeful Executivului le-a cerut miniștrilor să continue demersurile necesare pentru soluționarea problemelor restante și să transmită Comisiei Europene toate clarificările solicitate în termenele stabilite.

„Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, domnul Mihai Ghigiu, tocmai a revenit de la Bruxelles, unde a avut o misiune, nu cea mai simplă, aş spune, România să încaseze cât mai mulţi bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Şi aici vreau să îi rog, o rugăminte fermă către toţi colegii miniştri să continue eforturile pentru a prezenta Comisiei Europene cât mai clar şi argumentat toate demersurile întreprinse de România pentru soluţionarea problemelor restante, pentru că avem termene clare pentru transmiterea clarificărilor solicitate de Comisie şi este esenţial să le respectăm”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a insistat asupra respectării termenelor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru ca România să poată continua procesul de accesare a fondurilor europene prevăzute prin PNRR.