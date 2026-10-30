UPDATE: Rectificare bugetară 2026. Luca Niculescu anunță bani pentru toate pensiile, sănătate și primării. Urmează o nouă ajustare a bugetului

Guvernul se reunește astăzi, 30 octombrie, pentru a analiza prima rectificare bugetară din 2026. Pe masa Executivului se află un proiect care prevede alocarea unor fonduri suplimentare pentru spitale, medicamente, salarii și cheltuieli sociale, dar și peste 2,7 miliarde de lei pentru administrațiile locale. Documentul, publicat joi seară de Ministerul Finanțelor, include atât suplimentări de bugete, cât și reduceri de fonduri pentru anumite instituții publice.

Premierul Luca Niculescu a anunțat vineri, 30 octombrie, la începutul ședinței de Guvern, că prima rectificare bugetară din 2026 va asigura fondurile necesare pentru plata tuturor pensiilor până la sfârșitul anului. Totodată, Executivul va suplimenta finanțarea pentru medicamente, materiale sanitare, servicii medicale și drepturile copiilor și persoanelor cu dizabilități.

„Vom rezolva în ședința de guvern de azi problemele urgente de finanțare din sănătate, pentru că finanțarea sistemului medical este vitală.”

Premierul a explicat că fondurile suplimentare vor fi direcționate inclusiv către pacienții înscriși în programele naționale de sănătate.

„Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor primi azi, prin această primă rectificare bugetară realizată, sume prin care asigurăm medicamente, materiale sanitare, servicii medicale pacienților, inclusiv celor înscriși în programe naționale de sănătate și prin reașezarea pe care o vom decide azi în buget, asigurăm resursele pentru plata tuturor pensiilor până la sfârșitul anului, a drepturilor copiilor și persoanelor cu dizabilități.”

Luca Niculescu a precizat că rectificarea bugetară vizează și transferarea fondurilor necesare pentru comunitățile locale, investiții, agricultură și finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Premierul a susținut că aceste măsuri urmăresc restabilirea stabilității financiare după o perioadă de incertitudine politică și financiară, cu păstrarea disciplinei bugetare.

Șeful Executivului a vorbit și despre necesitatea accelerării implementării PNRR, după revenirea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, de la Bruxelles.

Acesta le-a cerut miniștrilor să continue demersurile pentru clarificarea problemelor restante semnalate de Comisia Europeană și să respecte termenele stabilite pentru transmiterea documentelor și explicațiilor solicitate.

Luca Niculescu a anunțat că Executivul va prezenta până la sfârșitul anului o a doua ajustare a bugetului, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice din sănătate, educație, securitate națională și celelalte domenii de activitate.

„Iar până la sfârșitul acestui an vom prezenta o a doua reașezare a bugetului pentru a asigura continuitatea serviciilor publice din sănătate, educație, securitatea națională și din toate domeniile de activitate, iar între timp, domnul ministru al finanțelor va prezenta un raport privind starea finanțelor țării.”

Premierul a precizat că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va prezenta un raport privind situația finanțelor publice.

„Revenind la subiectele zilei, avem spre discuție și aprobare un pachet considerabil de măsuri care să răspundă preocupărilor și cerințelor românilor. Nu putem face totul deodată, cum am mai spus, dar deciziile de azi sunt un pas important.”

Guvernul urmează să analizeze vineri, 30 octombrie, proiectul primei rectificări bugetare din acest an, prin care vor fi redistribuite fonduri pentru acoperirea cheltuielilor prioritare ale instituțiilor publice.

Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a publicat joi seară, 29 octombrie, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență privind prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2026.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, proiectul urmărește asigurarea finanțării pentru serviciile medicale și medicamente, pentru drepturile salariale și pentru cheltuielile sociale, „prin redistribuirea resurselor în funcție de execuția bugetară pe primele nouă luni și de necesarul estimat până la sfârșitul anului”.

Modificările propuse au la bază situația cheltuielilor înregistrate în primele nouă luni ale anului, precum și estimările privind necesarul de finanțare până la 31 decembrie.

În acest context, unele ministere și instituții publice vor beneficia de suplimentări bugetare, în timp ce alte autorități vor avea alocările reduse.

Sănătatea se numără printre principalele domenii pentru care Ministerul Finanțelor propune alocarea unor resurse suplimentare.

Proiectul de rectificare prevede fonduri pentru Ministerul Sănătății și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru medicamente și servicii medicale.

De asemenea, Ministerul Muncii se află printre instituțiile care urmează să primească bani suplimentari pentru finanțarea drepturilor salariale și a cheltuielilor sociale.

Alocări suplimentare sunt prevăzute și pentru Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Interne.

Redistribuirea fondurilor urmărește acoperirea obligațiilor de plată și asigurarea finanțării activităților prioritare până la sfârșitul anului 2026.

Unul dintre capitolele importante ale rectificării bugetare îl reprezintă suplimentarea fondurilor destinate administrațiilor publice locale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, autoritățile locale urmează să beneficieze de peste 2,7 miliarde de lei suplimentar din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Aceste fonduri sunt prevăzute pentru acoperirea necesităților de finanțare ale administrațiilor locale în ultimele luni ale anului.

Sumele suplimentare vor fi repartizate potrivit prevederilor actului normativ, după adoptarea acestuia de către Guvern.

Rectificarea vine într-o perioadă în care autoritățile locale trebuie să își asigure resursele necesare pentru cheltuielile curente și obligațiile de plată până la încheierea exercițiului bugetar.

Pe lângă suplimentările propuse pentru sănătate, protecție socială, agricultură și administrația locală, proiectul include și reduceri ale bugetelor unor instituții publice.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor, sunt prevăzute diminuări ale alocărilor pentru mai multe ministere, dar și pentru Curtea de Conturi.

Ajustările sunt realizate în funcție de execuția bugetară înregistrată până la sfârșitul lunii septembrie și de necesarul estimat pentru ultimele două luni ale anului.

Astfel, resursele disponibile sunt redistribuite între instituții, în funcție de cheltuielile care trebuie acoperite până la finalul anului.

Proiectul primei rectificări bugetare din 2026 urmează să fie analizat în ședința Guvernului de vineri, 30 octombrie. Până la adoptarea Ordonanței de urgență, modificările bugetare prezentate reprezintă propuneri ale Ministerului Finanțelor.