România condamnă atacurile Rusiei în Marea Neagră. MAE a prezentat la OSCE și cazul sabotajului de la Brașov

România a condamnat, în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră și a atras atenția asupra riscurilor pentru siguranța navigației. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat și rezultatele investigației privind incendiul produs în septembrie la platforma industrială Carfil din Brașov, pe care autoritățile române îl atribuie unui act de sabotaj coordonat de Federația Rusă. Peste 40 de state participante la OSCE și-au exprimat solidaritatea cu România.

România a adus în atenția statelor participante la OSCE acțiunile Rusiei din regiunea Mării Negre, în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securității de miercuri, 28 octombrie, și al Consiliului Permanent de joi, 29 octombrie.

La reuniuni au participat reprezentanții celor 57 de state participante și ai Partenerilor pentru Cooperare ai organizației.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, delegația României a condamnat „atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, atrăgând atenția că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea de navigație în Marea Neagră”.

Autoritățile române au semnalat și incidentele în care spațiul aerian național a fost încălcat, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Aceste evoluții au fost prezentate în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al efectelor acestuia asupra statelor din regiune.

Un alt subiect abordat de România a fost incendiul produs la 14 septembrie 2026 în incinta platformei industriale Carfil din Brașov.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că România a informat statele participante la OSCE despre rezultatele investigației desfășurate de autoritățile române în cooperare cu statele aliate.

„În completarea demersurilor de informare a aliaților și partenerilor din UE și NATO, România a atras atenția statelor participante OSCE asupra actului de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov”, a transmis MAE.

Potrivit instituției, partea română a subliniat gravitatea incidentului și implicațiile acestuia pentru securitatea națională și regională.

Autoritățile au arătat că incidentul „se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni parte a războiului hibrid”.

Prezentarea cazului la OSCE completează demersurile diplomatice prin care România și-a informat anterior aliații și partenerii din Uniunea Europeană și NATO.

În urma prezentării făcute de delegația română, peste 40 de state participante la OSCE și-au exprimat solidaritatea cu România, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Discuțiile au vizat atât incidentul de la Brașov, cât și atacurile asupra transportului comercial din Marea Neagră și încălcările spațiului aerian românesc.

România și-a reafirmat, alături de celelalte state participante, sprijinul pentru Ucraina, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Delegația română a pledat pentru încetarea focului și pentru crearea condițiilor necesare unei păci negociate, cuprinzătoare, juste și durabile.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa reunește 57 de state participante și reprezintă cea mai mare organizație regională de securitate.

OSCE are ca obiectiv menținerea păcii, securității și stabilității prin prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor și reducerea riscurilor de securitate.

Printre principalele structuri ale organizației se numără Consiliul Permanent, care abordează chestiunile politice, și Forumul de Cooperare în domeniul Securității, responsabil pentru aspectele politico-militare.

În cadrul acestor structuri, statele participante pot aduce în discuție incidente de securitate, pot prezenta informații privind amenințările regionale și pot formula poziții diplomatice referitoare la conflictele internaționale.