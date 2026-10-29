Luca Niculescu a discutat cu Mark Rutte despre deteriorarea securității în Marea Neagră. Premierul cere un răspuns ferm și coordonat al NATO

Premierul Luca Niculescu a avut joi o discuție telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și intensificarea amenințărilor hibride pe Flancul estic. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea unei vigilențe sporite și a unui răspuns coordonat din partea aliaților, în contextul escaladării tensiunilor regionale.

Premierul Luca Niculescu a anunțat, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre evoluțiile recente din regiunea Mării Negre.

„Am avut o discuţie telefonică substanţială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu şi pentru cooperarea strânsă. Am discutat despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi despre ameninţările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliaţii NATO pe Flancul estic”, a transmis premierul.

Șeful Executivului a avertizat că tensiunile din regiune impun măsuri suplimentare din partea Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit acestuia, „escaladarea tensiunilor din regiunea noastră necesită o vigilenţă sporită din partea aliaţilor şi un răspuns ferm şi coordonat”.

În cadrul discuției, premierul român a mulțumit secretarului general al NATO și statelor aliate pentru sprijinul acordat securității regionale.

„Le-am mulţumit secretarului general şi aliaţilor noştri din NATO pentru atenţia susţinută acordată securităţii din Marea Neagră, inclusiv pentru capacităţile suplimentare de supraveghere şi recunoaştere pentru această regiune, anunţate recent”, a mai declarat Luca Niculescu.

Consolidarea capacităților de monitorizare reprezintă una dintre măsurile discutate la nivelul NATO pentru adaptarea prezenței Alianței la evoluțiile de securitate din Marea Neagră.

Had a substantive phone conversation with NATO Secretary General @SecGenNATO Mark Rutte. I expressed my appreciation for his continued support and close cooperation. We discussed the deteriorating security situation in the Black Sea, and the growing hybrid threats facing NATO Allies on the Eastern Flank. The escalating tensions in our region call for heightened Allied vigilance and a firm, coordinated response. I thanked the Secretary General and our NATO Allies for their sustained attention to Black Sea security, including the recently announced additional surveillance and reconnaissance capabilities for the region. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 29, 2026

Discuția dintre premier și secretarul general al NATO vine după ce președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra importanței strategice a Mării Negre pentru securitatea europeană și comerțul internațional.

Șeful statului a amintit săptămâna trecută că, după întâlnirea sa de la Bruxelles cu Mark Rutte și premierul bulgar Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit pentru a analiza evoluțiile din regiune.

Discuțiile au vizat consolidarea securității, protejarea navigației comerciale și apărarea infrastructurii energetice.

„România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune. Acestea sunt esenţiale pentru protejarea vieţilor, a comerţului global şi a infrastructurii critice, precum şi pentru menţinerea Mării Negre în siguranţă şi deschisă”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a făcut referire și la recentele acțiuni de combatere a dronelor în spațiul aerian românesc, pe fondul riscurilor de securitate din regiune.