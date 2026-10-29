MAN Financial Services se lansează în România: Soluții integrate de finanțare și asigurare pentru piața vehiculelor comerciale

Grupul MAN își extinde amprenta pe piața din România prin lansarea MAN Financial Services, o nouă divizie dedicată care pune la dispoziția clienților o gamă completă și integrată de instrumente de finanțare și asigurare sub aceeași marcă. Inițiativa marchează un pas strategic în angajamentul companiei de a sprijini eficientizarea, performanța și tranziția către un transport sustenabil în sectorul auto autohton.

MAN Financial Services România funcționează ca parte a TRATON Financial Services, entitatea globală de servicii financiare a Grupului TRATON. Noua structură combină expertiza internațională și sinergiile unui grup de talie mondială cu o abordare flexibilă, adaptată direct cerințelor specifice ale operatorilor de transport din România.

Echipa din România își desfășoară activitatea la București, în cadrul aceluiași sediu cu MHS Truck & Bus Group — importatorul și distribuitorul unic al mărcii MAN pe plan local —, decizie menită să asigure o coordonare operațională fluidă și o proximitate maximă față de clienți.

„Prin MAN Financial Services valorificăm forța TRATON Financial Services, oferind în același timp clienților noștri soluții specifice mărcii. Acest cadru ne permite să sprijinim transportul sustenabil și să răspundem cerințelor pieței. Ambiția noastră este să devenim un partener care înțelege provocările industriei de transport și răspunde concret la nevoile acesteia. Beneficiem de expertiza internațională a TRATON Financial Services, pe care o adaptăm specificului pieței locale pentru a construi o gamă completă de instrumente financiare menite să susțină investițiile și dezvoltarea sustenabilă a afacerilor clienților noștri pe termen lung.” — Bianca Niste, Managing Director Black Sea – MAN Financial Services

La rândul lor, reprezentanții rețelei de distribuție MHS Truck & Bus subliniază valoarea adăugată pe care pachetul integrat o aduce procesului comercial:

„Cu MAN Financial Services putem oferit acum soluții de business integrate pentru întreaga noastră gamă de produse. Acest parteneriat ne consolidează capacitatea de a fi alături de clienții noștri prin servicii personalizate și este esențial pentru succesul nostru comercial. Colaborarea strategică și operațională cu Bianca Niste și echipa sa ne va îmbunătăți și mai mult pachetul de servicii oferit. Avem alături de noi un partener de încredere, cu experiență, care oferă sprijin dedicat clienților noștri.” — Vlad Oprișescu, Director Vânzări Vehicule Comerciale Noi în cadrul MHS Truck & Bus