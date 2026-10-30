„Oamenii care construiesc viitorul”. Liliana Șerban, despre povestea unui parteneriat bazat pe încredere și colaborare între două companii

Seria „Oamenii care construiesc viitorul” aduce în prim-plan angajații și colaboratorii care participă direct la schimbările prin care trece Philip Morris România. Prin experiențele lor profesionale, sunt prezentate activitățile desfășurate în fabrică, la sediile companiei, pe teren sau alături de partenerii de afaceri. Fiecare poveste ilustrează contribuția oamenilor la proiectele companiei și modul în care implicarea, responsabilitatea și munca în echipă susțin evoluția acesteia și obiectivul unui viitor fără fum.

De peste 20 de ani, compania Open Public Service (OPS) colaborează cu Philip Morris Trading, divizia comercială a Philip Morris International în România. Un rol important în menținerea legăturii dintre cele două organizații îi revine Lilianei Șerban, Key Account Manager, care coordonează comunicarea și transformă solicitările în proiecte concrete.

Activitatea presupune gestionarea unor procese complexe, în care aplicațiile, bazele de date, fluxurile logistice și sistemele automatizate trebuie să funcționeze integrat. Deși rezultatele sunt vizibile pentru cei care folosesc aceste servicii, munca din spatele lor presupune coordonare permanentă și atenție la detalii.

„Ne place să spunem că ne ocupăm și de detaliile pe care nimeni nu le vede, pentru ca rezultatul să se vadă”, spune Liliana Șerban.

Open Public Service oferă sprijin pentru proiectele Philip Morris Trading care reunesc tehnologia, logistica și activitățile operaționale. Serviciile acoperă atât dezvoltarea și administrarea aplicațiilor, cât și gestionarea proceselor necesare campaniilor și programelor destinate consumatorilor.

Liliana Șerban descrie poziția sa ca pe una de legătură între cele două organizații, responsabilitatea sa fiind să înțeleagă cerințele și să urmărească implementarea lor până la obținerea rezultatului dorit.

„Sunt puntea dintre cele două companii.”, își descrie Liliana rolul în colaborarea dintre Open Public Service și Philip Morris Trading. „Ascult o nevoie, o înțeleg, o transform în plan și o duc până la capăt, fie executând-o direct, fie coordonând colegii care o pot face cel mai bine”, mai arată Liliana Șerban.

Parteneriatul a pornit de la proiecte de direct marketing, iar în timp s-a extins către activități digitale, logistice și operaționale. Cele două echipe au colaborat la campanii adresate consumatorilor, programe de loialitate, aplicații destinate partenerilor de vânzări și angajaților de pe teren, dar și la dezvoltarea unor soluții care simplifică și automatizează activitățile administrative.

Diversificarea proiectelor a presupus adaptarea continuă a modului de lucru și o coordonare atentă între specialiștii implicați. Din perspectiva Lilianei Șerban, rezultatele obținute nu pot fi atribuite unei singure echipe, ci depind de contribuția comună a tuturor celor implicați.

„Niciun rezultat frumos nu aparține unei singure echipe. Colaborarea reală înseamnă claritate, încredere și dorința sinceră ca celălalt să reușească”, a ținut să mai precizeze Liliana Șerban.

Unul dintre proiectele care au marcat evoluția colaborării a fost inițiat în 2017, după lansarea IQOS la nivel național. Inițiativa le permitea utilizatorilor să își înregistreze singuri datele, iar Open Public Service a preluat responsabilități legate de salvarea înregistrărilor și evidența stocurilor din magazinele participante.

Activitățile au inclus și operațiunile necesare pentru actualizarea informațiilor, monitorizarea stocurilor și completarea acestora. Proiectul a presupus coordonarea componentelor tehnologice și logistice, alături de activitatea echipelor din teren, toate fiind integrate într-un flux operațional comun.

Un alt proiect important a fost realizat în 2020 și a vizat transferul aplicațiilor și bazelor de date de pe serverele locale către o infrastructură digitală modernă, găzduită într-un mediu privat de stocare și procesare utilizat la nivelul Philip Morris International.

Operațiunea trebuia să se desfășoare fără întreruperea activităților curente, ceea ce a impus o planificare atentă și verificări succesive. Procesul de migrare a fost realizat etapizat de specialiștii IT din cadrul Open Public Service și Philip Morris Trading, cu sprijinul echipei globale.

Pentru Liliana Șerban, gestionarea unor astfel de proiecte presupune mai mult decât competențe tehnice și respectarea etapelor stabilite. Comunicarea deschisă și transparența între echipe sunt la fel de importante, inclusiv atunci când apar dificultăți care necesită intervenții suplimentare.

„Comunicăm la fel de deschis când totul merge bine, dar și când apare un obstacol. Încrederea se câștigă exact în momentele dificile”, a punctat Liliana Șerban.

Experiența proiectului din 2020 a presupus zile de lucru prelungite și verificări repetate, necesare pentru ca tranziția să se desfășoare în condiții corespunzătoare. Dincolo de rezultatul tehnologic, colaborarea a consolidat capacitatea celor două echipe de a gestiona împreună proiecte complexe.

„Au fost zile lungi și verificări repetate, dar am câștigat o infrastructură modernă și, poate mai valoros, certitudinea că împreună putem duce la bun sfârșit orice provocare”, a subliniat Liliana Șerban.

După mai bine de două decenii de colaborare, Liliana Șerban consideră că reușita proiectelor depinde în mare măsură de modul în care oamenii comunică și lucrează împreună. Soluțiile tehnice trebuie susținute de o planificare atentă, de identificarea din timp a riscurilor și de capacitatea echipelor de a interveni rapid atunci când situația o impune.

Anticiparea problemelor și pregătirea unor soluții înainte ca dificultățile să apară reprezintă elemente importante ale modului de lucru. Reacția rapidă nu înseamnă improvizație, ci rezultatul unei pregătiri care permite gestionarea eficientă a situațiilor neprevăzute.

„Cel mai bun mod de a rezolva o problemă rămâne acela de a o vedea înainte să devină una. Iar reacția rapidă nu e improvizație: e liniștea de a ști ce faci, pentru că te-ai pregătit dinainte”, a explicat Șerban.

În ceea ce privește evoluția relației dintre Open Public Service și Philip Morris Trading, Liliana Șerban evidențiază încrederea construită în timp și implicarea ambelor echipe în identificarea celor mai potrivite soluții. Colaborarea nu se limitează la preluarea unor solicitări și executarea sarcinilor, ci presupune înțelegerea contextului și adaptarea la nevoile proiectelor, cu menținerea standardelor de calitate.

„Nu am fost niciodată doar un furnizor care execută: ascultăm, întrebăm, înțelegem contextul și ne adaptăm, fără să facem vreodată rabat de la calitate. Astăzi, nici nu mai simțim că este o relație de tip client-furnizor; funcționăm ca o singură echipă, iar împreună suntem pur și simplu colegi.”

Rezultatele activității comune sunt vizibile mai ales atunci când procesele complexe devin mai simple și mai ușor de utilizat de către cei cărora li se adresează. Automatizarea și optimizarea operațiunilor pot reduce timpul și efortul necesare pentru anumite activități, iar feedbackul celor care folosesc soluțiile oferă un indicator al eficienței acestora.

Întrebată ce îi aduce cea mai mare satisfacție profesională, Liliana Șerban vorbește despre momentele în care colegii observă direct schimbările produse de munca echipelor implicate.

„Momentul în care un coleg din Philip Morris îmi spune că un proces care îi consuma timp și energie acum merge de la sine. Atunci știu că am înțeles corect nevoia și că munca noastră are un rost real, nu doar unul pe hârtie”, a subliniat Liliana Șerban.

Povestea Lilianei Șerban face parte din seria „Oamenii care construiesc viitorul”, care prezintă contribuția profesioniștilor și a partenerilor la activitatea Philip Morris International în România. În spatele produselor, proceselor și proiectelor dezvoltate de companie se află oameni cu experiență, competențe diferite și relații profesionale construite de-a lungul timpului.

Potrivit datelor prezentate de companie, Philip Morris International are în România peste 1.500 de angajați și colaborează cu 4.300 de furnizori locali. Activitatea sa susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă în economie, printr-un ecosistem care reunește angajați, furnizori și parteneri implicați în diferite etape ale activității.

Colaborarea dintre Open Public Service și Philip Morris Trading ilustrează modul în care proiectele tehnologice, logistice și operaționale sunt dezvoltate prin contribuția mai multor echipe, de la specialiștii IT și responsabilii de proiect până la oamenii care gestionează activitățile curente și relația cu partenerii.