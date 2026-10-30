Procedurile Start-Up Nation, considerate prea greoaie. Daniel Zamfir anunță ce ar putea schimba

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, analizează posibilitatea simplificării procedurilor de înscriere pe platforma Start-Up Nation, după ce a constatat că mecanismele actuale sunt dificil de parcurs pentru antreprenori.

Oficialul a declarat vineri că procedurile i se par greoaie, în special din perspectiva tinerilor care încearcă să obțină finanțare prin intermediul programului. Anunțul a fost făcut în timpul unei conferințe de presă organizate la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Daniel Zamfir a precizat că a analizat informațiile prezentate de aparatul de specialitate și că ia în calcul modificarea mecanismelor de înscriere, astfel încât accesul la program să fie mai simplu.

„Iau în calcul să simplific din aceste mecanisme. Din ceea ce mi-a prezentat aparatul de specialitate, mi se par niște proceduri un pic greoaie”, a afirmat ministrul Economiei.

Acesta a atras atenția și asupra dificultăților întâmpinate de tinerii antreprenori care doresc să participe la programul de finanțare, considerând că actualele proceduri îngreunează accesul acestora la oportunitățile oferite prin Start-Up Nation.

„Tinerii antreprenori accesează mai greu acest program”, a mai adăugat Daniel Zamfir.

Pe lângă posibila simplificare a procedurilor de înscriere, ministrul Economiei a anunțat că intenționează să majoreze finanțările destinate programelor care încurajează producția internă. Decizia privind alocările bugetare urmează să fie conturată după stabilirea noii execuții bugetare.

Daniel Zamfir a indicat că o direcție importantă a politicilor ministerului va fi susținerea activităților de producție din România, prin direcționarea unor sume mai mari către programele care au acest obiectiv.

„Probabil săptămâna viitoare sau cealaltă, în momentul în care avem deja creionată noua execuție bugetară, vă asigur că voi aloca mult mai mulți bani pe programele care se stimuleze producția în România”, a explicat Zamfir.

Ministrul nu a prezentat deocamdată valoarea sumelor suplimentare care ar urma să fie direcționate către aceste programe, precizând însă că alocările vor fi stabilite după conturarea noii execuții bugetare.

Daniel Zamfir a făcut referire și la situația plăților efectuate prin programul Start-Up Nation, semnalând nivelul redus al fondurilor nerambursabile ajunse la beneficiari. Potrivit informațiilor prezentate de ministru, plățile realizate ar reprezenta numai 2,12% din fondurile destinate antreprenorilor.

Procentul indicat evidențiază nivelul redus al sumelor utilizate până în prezent prin intermediul programului, aspect care se adaugă dificultăților semnalate în legătură cu procedurile de accesare.

Programul Start-Up Nation este destinat susținerii antreprenorilor, iar simplificarea mecanismelor de înscriere este una dintre modificările analizate de actuala conducere a Ministerului Economiei. În paralel, ministrul ia în calcul creșterea finanțărilor pentru programele orientate către stimularea producției realizate pe piața românească.