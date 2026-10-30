Comunele mici, în pericol să dispară de pe hartă. Primarii se revoltă împotriva comasării

Inițiativa Executivului de a reorganiza comunele care au sub 1.500 de locuitori întâmpină opoziție chiar și din partea unor primari social-democrați. În județul Iași, mai mulți reprezentanți ai administrațiilor locale și-au exprimat rezervele față de această schimbare și avertizează că unirea localităților ar putea produce efecte importante asupra comunităților, de la pierderea identității locale până la modificarea modului în care locuitorii beneficiază de serviciile administrației publice.

Printre principalele îngrijorări se numără pierderea identității unor localități, dar și dificultățile pe care cetățenii le-ar putea întâmpina pentru a ajunge la serviciile publice.

Executivul are în vedere 429 de comune din România, iar obiectivul declarat al măsurii este reducerea cheltuielilor administrative și a numărului de posturi din aparatul bugetar. Lista localităților propuse pentru reorganizare a fost realizată pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2023, potrivit documentelor transmise Asociației Comunelor din România (ACOR).

În județul Iași, două localități apar pe lista comunelor care nu ating pragul de 1.500 de locuitori. Este vorba despre Cucuteni, care are o populație de 1.335 de persoane, și Drăgușeni, cu 1.455 de locuitori. Totuși, datele demografice mai recente sugerează că numărul comunelor ieșene care se situează sub acest prag ar putea fi mai mare.

Pamfilică Brânză, primarul comunei Cucuteni, consideră că o eventuală comasare ar putea avea consecințe asupra identității localității. Comuna este cunoscută pentru patrimoniul arheologic și pentru cultura preistorică ce îi poartă numele, elemente care îi conferă o recunoaștere ce depășește granițele județului Iași.

Edilul susține că dispariția administrativă a comunei ar reprezenta o pierdere pentru comunitate, având în vedere notorietatea asociată numelui Cucuteni. Acesta a transmis că nu vede un beneficiu pentru localnici într-o asemenea reorganizare și a subliniat importanța păstrării identității localității.

„Nu cred că e ceva bun, din punctul meu de vedere, ca localitatea Cucuteni să dispară. Este un brand de țară”, a declarat Pamfilică Brânză, primarul comunei ieșene.

Localitatea se află la aproximativ zece kilometri de orașul Târgu Frumos. Primarul afirmă că, deocamdată, propunerea Guvernului nu a fost prezentată suficient de clar pentru a putea fi evaluate concret efectele unei eventuale comasări. De asemenea, acesta a precizat că nu a purtat discuții pe această temă cu reprezentanții organizației județene a PSD. În opinia sa, este necesar să fie cunoscute mai întâi detaliile proiectului, înainte de a putea fi analizate implicațiile reorganizării administrative.

Primarul din Cucuteni a revenit asupra poziției sale și a explicat că informațiile apărute până acum nu oferă suficiente detalii despre modul în care ar urma să fie aplicată măsura. Potrivit acestuia, subiectul a mai fost discutat și în trecut, fără ca propunerile să se concretizeze într-un proiect clar.

Edilul a precizat că funcția pe care o ocupă și veniturile aferente acesteia nu reprezintă principalul motiv al opoziției sale față de comasare. El susține că preocuparea sa este legată de comunitatea pe care o conduce și de păstrarea statutului localității.

„Să vedem în primul rând în ce va consta. S-a aruncat acum ceva pe piață, nu e nimic concret și nici nu e pentru prima dată. Nu cred că e ceva bun, din punctul meu de vedere, ca localitatea Cucuteni să dispară. Este un brand de țară. Eu, ca om, nu stau în salariul de primar, pentru mine nu e o problemă. Dar nu cred e bine pentru comunitatea noastră”, a menționat Pamfilică Brânză, primarul comunei Cucuteni.

Poziția edilului reflectă una dintre preocupările exprimate de administrațiile locale vizate de propunerea Guvernului: posibilitatea ca reorganizarea să ducă la dispariția unor comune ca unități administrative, chiar dacă localitățile și comunitățile acestora vor continua să existe.

Nemulțumirile nu se limitează la comuna Cucuteni. Și alți primari din județul Iași au ridicat semne de întrebare cu privire la criteriile folosite pentru stabilirea localităților care ar urma să fie comasate.

Un primar care conduce o comună cu aproximativ 1.550 de locuitori a transmis o adresă conducerii propriului partid, prin care a solicitat verificarea directă, în teren, a datelor tehnice care stau la baza propunerii de reorganizare. Demersul vizează verificarea informațiilor utilizate pentru stabilirea situației demografice a localităților.

O altă problemă semnalată de edili privește distanțele dintre comunele care ar putea fi reorganizate și viitoarele centre administrative. Aceștia avertizează că, odată cu schimbarea structurii administrative, locuitorii ar putea fi nevoiți să parcurgă distanțe mai mari pentru a ajunge la serviciile oferite de primării.

Astfel, accesul cetățenilor la instituțiile publice locale reprezintă una dintre preocupările invocate de primarii care contestă propunerea de comasare, alături de păstrarea identității comunităților și verificarea datelor pe baza cărora a fost întocmită lista localităților vizate, potrivit RTV.