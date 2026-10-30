Curs valutar 30 octombrie 2026. Euro scade la final de săptămână. Noile cotații anunțate de BNR

Banca Națională a României (BNR) a comunicat vineri, 30 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro și dolarul american s-au depreciat în raport cu leul, în timp ce francul elvețian și lira sterlină au înregistrat creșteri. O scădere importantă a fost consemnată și în cazul gramului de aur, al cărui preț a coborât cu peste 11 lei față de ședința precedentă.

Potrivit cursului comunicat de Banca Națională a României, un euro a fost cotat vineri la 5,3426 lei, în scădere cu 0,0023 lei față de joi, 29 octombrie, când moneda europeană valora 5,3449 lei.

Dolarul american a înregistrat o depreciere mai accentuată. Acesta a ajuns la 4,7698 lei, comparativ cu 4,7943 lei în ședința precedentă, ceea ce reprezintă o scădere de 0,0245 lei.

În schimb, francul elvețian s-a apreciat cu 0,0195 lei, până la 5,8059 lei, de la 5,7864 lei în ziua precedentă.

Lira sterlină a crescut la 6,4052 lei, față de 6,3877 lei joi, înregistrând un avans de 0,0175 lei.

O scădere importantă a fost înregistrată în cazul gramului de aur, care a fost cotat vineri la 609,5706 lei.

Comparativ cu ședința precedentă, când prețul gramului de aur era de 620,9452 lei, valoarea acestuia s-a redus cu 11,3746 lei.

Scăderea vine după ce și joi, 29 octombrie, gramul de aur înregistrase o depreciere față de ziua anterioară, când era cotat la 625,4250 lei.

Astfel, în numai două ședințe, prețul gramului de aur a coborât cu 15,8544 lei.

Potrivit datelor BNR, dolarul canadian a scăzut la 3,4176 lei, de la 3,4279 lei, iar dolarul australian a coborât la 3,3550 lei, de la 3,3736 lei.

În schimb, coroana norvegiană s-a apreciat ușor, ajungând la 0,5184 lei, față de 0,5166 lei în ședința precedentă.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2659 lei, în creștere cu 0,0004 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari au valorat 1,4602 lei, în scădere față de ziua precedentă.

Zlotul polonez a fost cotat la 1,2152 lei, iar coroana cehă la 0,2196 lei, ambele înregistrând ușoare deprecieri.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la unele credite în lei cu dobândă variabilă, s-a menținut vineri la 6,09%.

ROBOR la șase luni a scăzut la 6,14%, cu 0,01 puncte procentuale față de ședința precedentă.

Indicele ROBOR la 12 luni a coborât, la rândul său, cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 6,19%.

În ceea ce privește IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor, valoarea aferentă trimestrului al doilea din 2026 este de 5,57%, comparativ cu 5,56% pentru trimestrul precedent.