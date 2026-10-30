Daniel Zamfir pregătește măsuri pentru turism și companiile de stat. Ce se întâmplă cu voucherele și Poșta Română

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir, susține majorarea substanțială a voucherelor de vacanță și consideră că acestea reprezintă o investiție cu efecte directe asupra economiei. Oficialul a precizat că a discutat deja această propunere cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, argumentând că actualul cuantum al voucherelor nu mai oferă același stimulent pentru industria turismului.

Daniel Zamfir a explicat că reducerea valorii voucherelor de vacanță la 700 de lei brut a fost urmată de o diminuare a utilizării acestora, cu efecte asupra încasărilor la bugetul de stat și asupra activității din sectorul HoReCa. Declarațiile au fost făcute vineri, în timpul unei conferințe de presă, după ce ministrul a fost întrebat dacă intenționează să organizeze întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri din turism pentru a analiza impactul acestor beneficii.

Potrivit ministrului, discuțiile cu reprezentanții industriei au evidențiat faptul că o parte importantă dintre beneficiarii voucherelor nu le-au mai utilizat după reducerea valorii acestora. Daniel Zamfir consideră că revenirea la un nivel mai ridicat al sumelor acordate ar putea susține activitatea operatorilor din turism și ar genera efecte economice în mai multe sectoare.

„Am avut o discuţie cu reprezentanţii din turism şi într-adevăr am constatat şi eu că încasările la bugetul statului după ce voucherele de vacanţă au fost reduse la 700 de lei brut ceea ce a fost o lovitură dată industriei HoReCa, mai ales că majoritatea celor care accesau acele vouchere nu le-au mai folosit. Ca atare, am spus-o din prima zi şi premierului, şi ministrului de Finanţe, îmi doresc ca voucherele de vacanţă, care sunt un stimul real în industria HoReCa să fie reintroduse nu pot spune că ele există şi acum, dar să creştem substanţial cuantumul voucherelor de vacanţă pentru că voucherul de vacanţă trebuie privit ca o investiţie, are un factor multiplicator în economie imediat şi pe verticală, şi pe orizontală. Este o prioritate pentru mine să introducem vouchere de vacanţă şi nu numai”, a declarat Daniel Zamfir.

Pe lângă majorarea voucherelor de vacanță, Daniel Zamfir a indicat turismul balnear drept unul dintre domeniile în care România are un potențial important de dezvoltare. Ministrul a anunțat că va susține realizarea unor investiții semnificative în această ramură a industriei turistice, pe care o consideră o prioritate.

Oficialul a făcut referire la resursele de care dispune România pentru dezvoltarea turismului balnear și la posibilitatea de a atrage mai mulți vizitatori din străinătate. În acest sens, a precizat că urmează să participe la o întâlnire cu miniștrii turismului din statele Uniunii Europene, organizată la Londra.

Deplasarea este programată pentru ziua de luni, iar unul dintre obiectivele menționate de ministru este promovarea României ca destinație turistică pentru vizitatorii străini. Daniel Zamfir a subliniat că turismul balnear ar trebui să ocupe un loc important în strategia de promovare, având în vedere resursele existente la nivel național.

„Pentru mine industria turismului este una din industriile prioritare pentru că România are un potenţial uriaş, mai ales în zona balneo şi acolo voi insista foarte mult ca să se deruleze investiţii importante în acea zonă. Luni plec la Londra la întâlnirea cu miniştrii turismului din toată Uniunea Europeană. Vreau ca România să fie cunoscută ca o destinaţie şi să fie atrăgătoare pentru mulţi turişti străini. Aici cred că avem un potenţial uriaş pe care nu îl are nicio ţară din Uniunea Europeană şi mă refer la turismul balneo”, a explicat ministrul Turismului.

Tot vineri, Daniel Zamfir a prezentat o serie de măsuri pe care intenționează să le inițieze pentru reorganizarea unor companii la care statul este acționar. Printre acestea se numără fuziunea dintre Poșta Română și Romfilatelia, comasarea Plafar cu Salrom, precum și reunirea societății Telegondola Mamaia cu SC Mamaia SA.

În cazul Poștei Române și al Romfilatelia, ministrul a anunțat că va convoca Adunările Generale ale Acționarilor pentru a începe procedurile de fuziune. Potrivit planului prezentat, reorganizarea ar urma să ducă și la reducerea numărului de poziții din structurile de conducere ale companiilor.

Daniel Zamfir a menționat că cinci poziții vor fi eliminate în urma măsurilor de reorganizare anunțate pentru aceste societăți. Același obiectiv de reducere a numărului de membri din consiliile de administrație este avut în vedere și în cazul companiilor din zona Mamaia.

„Voi convoca AGA la Poşta Română şi la Romfilatelia pentru a demara procedurile de fuziune a celor două companii. Vom elimina cinci poziţii. (…) Cele două comasări pe care le doresc, fuziuni ale companiilor, discutăm de SC Mamaia SA, care va fuziona cu Telegondola. Eu m-am şi întrebat cum de Ministerul Economiei este acţionar în SRL Telegondola-Mamaia. Este acţionar. Această societate, Telegondola SRL, vreau să fuzioneze rapid cu societatea Mamaia SA şi să reducem acolo cinci poziţii de membri în consiliul de administraţie. La Romfilatelia reducem cinci poziţii”, a declarat Daniel Zamfir.

O altă modificare anunțată de ministrul Economiei vizează societățile Plafar și Salrom, pentru care este avută în vedere o procedură de fuziune. Măsura face parte din același plan de reorganizare care include și companiile din domeniul serviciilor poștale, respectiv societățile care activează în zona turistică Mamaia.

Daniel Zamfir a confirmat că cele trei operațiuni de comasare reprezintă direcțiile pe care dorește să le urmeze și că procedurile ar urma să fie demarate în perioada următoare.

„Plafarul va fuziona cu Salrom. Este o altă intenţie de-a mea de a comasa. Astea trei instituţii le-am în plan să comasez Plafarul cu Salrom, Telegondola cu Mamaia SA şi Poşta Română şi Romfilatelia”, a explicat ministrul Economiei.

Pe lângă aceste fuziuni, oficialul a anunțat că au început discuțiile pentru reorganizarea Romarm, companie pentru care este prevăzută o modificare a structurii de organizare. Planul menționat de ministru urmărește transformarea Romarm într-o companie care să coordoneze filialele existente în teritoriu.

Potrivit declarațiilor sale, reorganizarea ar presupune constituirea unei companii-mamă, care să gestioneze programele SAFE. Aceste discuții au fost deja începute, urmând ca măsurile privind fuziunile celorlalte societăți să fie inițiate săptămâna viitoare.