Fără telefoane la Festivalul Internațional de la Edinburgh 2026. Spectatorii sunt obligați să-și închidă telefoanele

Festivalul Internațional de la Edinburgh va interzice folosirea telefoanelor în timpul spectacolelor din seria Queen’s Hall, desfășurate între 7 și 30 august, în Scoția. Organizatorii au adoptat măsura pentru a elimina întreruperile provocate de dispozitivele mobile și pentru a oferi publicului și artiștilor o experiență artistică neîntreruptă.

Dacă vă gândiți să faceți câteva fotografii sau un videoclip obraznic cu telefonul în timpul unui spectacol la Festivalul Internațional de la Edinburgh din acest an, un avertisment: nu faceți acest lucru. Ediția din 2026 a festivalului, care se mândrește cu un „program atent selectat cu cei mai buni interpreți din dans, operă, muzică și teatru”, va fi un mediu „fără telefoane”, organizatorii confirmând că fiecare spectacol din seria Queen’s Hall va fi lipsit de orice întrerupere a convorbirilor telefonice.

Noua politică a festivalului „Lumini stinse, telefoane stinse” îndeamnă spectatorii să „se piardă în moment”.

„Acționăm pe baza a ceea ce ne-au spus publicul și artiștii: telefoanele sunt perturbatoare. În 2025, telefoanele au întrerupt fiecare concert din seria noastră de concerte de cameră de la Queen’s Hall, spre frustrarea tuturor celor din sală. Nu este doar deranjant pentru cei prezenți, ci creează și mai multe probleme atunci când concertele sunt înregistrate pentru transmisiuni radio, în beneficiul a mii de oameni care ascultă acasă. Înainte de începerea spectacolului, nu ezitați să faceți o fotografie, să trimiteți acel ultim mesaj sau să împărtășiți momentul online. Același lucru este valabil și pentru pauză sau apelul cortinei. Dar în timpul spectacolului în sine, profitați de ocazie pentru a fi pe deplin prezenți. Și dacă nu sunteți siguri cum să opriți telefonul sau să dezactivați complet soneria, notificările și orice alarme programate, unul dintre membrii personalului nostru prietenos vă va ajuta cu plăcere.”, se arată în anunț. Nicola Benedetti, violonistă câștigătoare a premiului Grammy și directoarea Festivalului Internațional de la Edinburgh, a explicat: „Spectacolul live este diferit de orice altceva, iar Festivalul Internațional de la Edinburgh este aici pentru a proteja raritatea acestei experiențe. Puterea programului nostru este intensificată de prezența tangibilă, colectivă a tuturor celor din sală și dorim să fiți pe deplin alături de noi. Opiniile despre acest subiect au fost exprimate pe scară largă și cu îndrăzneală în ultimele luni și acționăm în comuniune cu publicul nostru iubit și cu artiștii extraordinari. Regretatul și marele Alfred Brendel, căruia îi aducem un omagiu în seria noastră Queen’s Hall din acest an, a spus-o cel mai bine: «Contribuția publicului este concentrarea și tăcerea – este o electricitate din care muzicianul se poate încărca». Această electricitate este reală, am simțit-o de pe scenă toată viața mea. Îi încurajăm pe oameni să-și închidă telefoanele și să lase arta să facă restul.”

Recent, cântăreața americană Phoebe Bridgers a anunțat o interdicție completă a telefoanelor în turneul său european și nord-american, alăturându-se unor muzicieni precum Bob Dylan, Jack White, Tool și Placebo, care insistă asupra politicilor de interzicere a telefoanelor la concertele lor.

Nu toți muzicienii poartă, însă, război smartphone-urilor. În anul 2024, solistul trupei Blur, Damon Albarn, a criticat interdicția telefoanelor impusă de Bob Dylan, argumentând că artiștii ar trebui să se concentreze pe interacțiunea cu publicul, mai degrabă decât pe restricționarea acestuia.