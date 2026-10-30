Microsoft se împrumută cu 25 miliarde de dolari pentru a susține dezvoltarea AI. Compania are planuri de investiții de 170 miliarde

Microsoft intenționează să atragă 25 de miliarde de dolari prin emiterea de obligațiuni, pentru a finanța extinderea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Compania vizează cheltuieli de capital de 170 de miliarde de dolari în 2026 și profită de ratingul său AAA pentru a obține finanțare.

Microsoft a anunțat joi planuri de a atrage 25 de miliarde de dolari prin emiterea de obligațiuni, profitând de ratingul său de credit solid pentru a susține extinderea infrastructurii.

Producătorul de software deține ratingul AAA, cel mai înalt nivel acordat de agenția de evaluare financiară S&P.

Conducerea companiei vizează cheltuieli de capital de 170 de miliarde de dolari în 2026, în condițiile în care Microsoft încearcă să răspundă cererii ridicate din partea laboratoarelor de inteligență artificială Anthropic și OpenAI, precum și a altor clienți.

„Microsoft intenționează să utilizeze veniturile nete obținute din această ofertă în scopuri corporative generale, care pot include, printre altele, finanțarea capitalului de lucru, cheltuieli de capital, răscumpărări de acțiuni, achiziții și rambursarea datoriilor existente”, au precizat reprezentanții gigantului american.

Microsoft a precizat că emisiunile de obligațiuni ar urma să fie finalizate pe 4 noiembrie, potrivit unui comunicat al companiei.

Amazon și Alphabet au apelat în acest an la piețele de obligațiuni pentru a susține proiecte de infrastructură, în timp ce CoreWeave, companie specializată în servicii cloud pentru inteligența artificială, s-a bazat, de asemenea, pe finanțarea prin datorii pentru a-și extinde rețeaua de centre de date, notează CNBC.

Investitorii au devenit mai precauți în privința companiilor care acumulează datorii mari, în contextul în care băncile centrale majorează ratele dobânzilor pentru a combate inflația.

Microsoft va apela la surse suplimentare de finanțare pentru a completa fluxurile de numerar generate de propriile activități atunci când condițiile de pe piață vor fi favorabile, a declarat Amy Hood, directoarea financiară a companiei, în cadrul conferinței telefonice organizate miercuri după publicarea rezultatelor financiare.

„Există o formă de finanțare numită leasing, pe care am folosit-o ca instrument. Suntem norocoși să avem acces la piețele de datorie, având în vedere ratingurile noastre, și încă nu am apelat la această posibilitate”, a spus ea.

Microsoft a raportat miercuri un flux de numerar liber pozitiv, diferențiindu-se astfel de Alphabet, ale cărei fluxuri de numerar au fost negative pentru al doilea trimestru consecutiv.

Săptămâna trecută, Meta a anunțat că a înregistrat un flux de numerar liber negativ, iar joi Amazon a raportat, la rândul său, un rezultat negativ la acest indicator.

Tot miercuri, Oracle a prezentat planuri de a atrage 10 miliarde de dolari prin noi împrumuturi și a anunțat că estimează revenirea la un flux de numerar liber pozitiv în a doua jumătate a anului fiscal 2028.