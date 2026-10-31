De ce răcesc copiii mai des? Măsurile de igienă care pot reduce riscul de îmbolnăvire

Copiii care merg la grădiniță pot răci de mai multe ori pe an, iar contactul frecvent cu alți copii nu este singurul motiv. Sistemul imunitar încă se dezvoltă, iar obiceiurile zilnice pot influența riscul de îmbolnăvire. Ce măsuri simple pot lua părinții pentru a limita răspândirea virusurilor acasă și în colectivitate?

Sistemul imunitar al copiilor este în continuă dezvoltare, iar organismul învață treptat să recunoască și să combată virusurile cu care intră în contact. Din acest motiv, în primii ani de grădiniță pot apărea mai multe episoade de viroze pe an. În majoritatea cazurilor, acestea au o evoluție ușoară și contribuie la dezvoltarea răspunsului imun.

Expunerea frecventă la virusuri în colectivitate, folosirea în comun a jucăriilor și deprinderile de igienă insuficient formate pot crește riscul de infectare. Prin educație și prin stabilirea unei rutine zilnice, părinții îi pot ajuta pe copii să adopte obiceiuri care reduc riscul de transmitere a infecțiilor.

Spălarea corectă a mâinilor este una dintre cele mai simple metode de reducere a transmiterii virusurilor. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă respectarea regulilor de igienă a mâinilor pentru prevenirea infecțiilor respiratorii și digestive.

Pentru ca acest obicei să devină parte din rutina copilului, părinții îl pot încuraja să se spele pe mâini înainte de mese și gustări, după folosirea toaletei, după întoarcerea de afară sau din colectivitate, după ce tușește, strănută ori își suflă nasul și după contactul cu persoane bolnave sau animale.

Repetarea acestor gesturi și exemplul adulților contribuie la formarea unor deprinderi sănătoase. Copiii pot învăța mai ușor dacă părinții se spală pe mâini împreună cu ei și le arată fiecare etapă a procesului.

Spălarea trebuie să includă umezirea mâinilor, aplicarea săpunului și frecarea atentă a palmelor, a dosului mâinilor, a spațiilor dintre degete, a degetelor mari, a unghiilor și a vârfurilor degetelor. La final, mâinile trebuie clătite bine și uscate cu un prosop curat sau cu un prosop de hârtie.

Întregul proces ar trebui să dureze aproximativ 20 de secunde. Pentru copiii mici, părinții pot transforma spălarea mâinilor într-un joc sau îi pot încuraja să fredoneze un cântecel scurt, astfel încât să respecte mai ușor durata recomandată.

Atunci când accesul la apă și săpun nu este posibil, un gel dezinfectant pentru mâini poate reprezenta o alternativă temporară. Este important ca produsul să fie potrivit vârstei copilului și utilizat conform instrucțiunilor de pe etichetă. Acesta trebuie aplicat în cantitate suficientă pentru a acoperi toate suprafețele mâinilor, care se freacă până la uscarea completă a produsului.

Dezinfectantul nu înlocuiește spălarea cu apă și săpun atunci când mâinile sunt vizibil murdare. În cazul copiilor mici, utilizarea trebuie supravegheată pentru a preveni contactul produsului cu ochii, gura sau alte mucoase.

Tusea și strănutul pot răspândi particule respiratorii care contribuie la transmiterea virusurilor. De aceea, copiii trebuie învățați de la o vârstă fragedă să își acopere gura și nasul cu un șervețel de unică folosință atunci când tușesc sau strănută.

Dacă nu au un șervețel la îndemână, este recomandat să folosească plica cotului, nu palma. În acest fel, se reduce riscul de contaminare a mâinilor și de răspândire a microorganismelor pe jucării și pe suprafețele atinse ulterior.

Șervețelul trebuie aruncat imediat după utilizare, iar mâinile trebuie spălate. Părinții pot exersa aceste gesturi împreună cu cei mici, până când respectarea regulilor devine un reflex.

Igiena nazală este, de asemenea, importantă pentru confortul respirator. Mucoasa nazală produce mucus, care captează particule și microorganisme din aer. Acumularea secrețiilor poate îngreuna respirația și poate provoca disconfort.

Pentru igiena zilnică pot fi utilizate spray-uri cu apă de mare sau soluții saline. Cele izotonice sunt potrivite pentru utilizare frecventă, în timp ce soluțiile hipertonice pot contribui la decongestionarea nazală pe termen scurt. În cazul sugarilor, aspiratoarele nazale adaptate vârstei trebuie folosite cu blândețe, pentru a evita iritarea mucoasei.

În cazul infecțiilor digestive virale, precum gastroenterita virală, igiena mâinilor și curățarea suprafețelor sunt importante pentru limitarea transmiterii în familie. Unele virusuri se răspândesc ușor prin contact direct sau prin intermediul obiectelor contaminate.

Purtarea măștii poate contribui la reducerea transmiterii infecțiilor respiratorii în anumite situații, inclusiv atunci când o persoană este bolnavă și intră în contact cu alte persoane. Necesitatea utilizării acesteia la copii depinde de vârstă, de context și de recomandările medicale. Părinții pot solicita sfatul medicului pediatru pentru a stabili ce măsuri sunt potrivite în cazul copilului lor.

După o zi petrecută la grădiniță sau în parc, pe pielea copilului se pot acumula transpirație, praf și alte impurități. Dușul regulat și schimbarea hainelor după întoarcerea din colectivitate contribuie la menținerea igienei corporale.

Hainele trebuie spălate în funcție de gradul de murdărire și de instrucțiunile de pe etichetă. Este recomandată folosirea unor prosoape separate pentru fiecare membru al familiei, pentru a limita riscul transmiterii infecțiilor.

Produsele de curățare a pielii trebuie alese în funcție de nevoile copilului. Formulele blânde, fără parfum intens, pot fi mai potrivite pentru copiii cu piele sensibilă sau dermatită atopică. Menținerea barierei cutanate contribuie la protecția pielii împotriva factorilor externi.

În funcție de tipul virusului și de suprafața pe care ajunge, acesta poate rămâne viabil o perioadă variabilă. Din acest motiv, curățarea regulată a spațiilor în care copilul își petrece timpul reprezintă o măsură importantă de igienă.

Clantele, întrerupătoarele, mesele, telecomenzile și telefoanele trebuie curățate periodic, deoarece sunt atinse frecvent de mai multe persoane. O atenție deosebită trebuie acordată jucăriilor, în special celor care ajung la gura copiilor sau sunt folosite în comun.

Produsele de curățare și dezinfectare trebuie utilizate conform instrucțiunilor producătorului, iar încăperile trebuie aerisite după folosirea acestora, atunci când este indicat. Substanțele dezinfectante nu trebuie amestecate între ele și trebuie păstrate în locuri inaccesibile copiilor.

Aerisirea camerei de două-trei ori pe zi, timp de aproximativ cinci-zece minute, poate contribui la împrospătarea aerului și la reducerea acumulării particulelor respiratorii în interior. În sezonul rece, temperatura și umiditatea trebuie menținute la niveluri confortabile. O umiditate relativă de aproximativ 40-60% poate ajuta la limitarea uscării excesive a mucoaselor, însă valorile trebuie adaptate condițiilor din locuință.

Atunci când copilul este bolnav, lenjeria și obiectele textile trebuie spălate corespunzător, iar șervețelele folosite trebuie aruncate imediat la coșul de gunoi. Spălarea mâinilor după manipularea obiectelor potențial contaminate contribuie la reducerea riscului de transmitere a infecțiilor către ceilalți membri ai familiei.