Alimentul care ar putea susține memoria la bătrânețe! Ce efecte are asupra creierului

Un aliment consumat frecvent ar putea avea efecte importante asupra sănătății creierului la vârste înaintate. Cercetătorii au descoperit că 60 de grame de arahide pe zi, timp de 16 săptămâni, pot modifica răspunsul cerebral la insulină.

Consumul zilnic de arahide ar putea influența modul în care creierul răspunde la insulină, inclusiv în regiunile implicate în procesele de memorie. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetători din Țările de Jos, care au analizat efectele unei intervenții alimentare de 16 săptămâni asupra persoanelor cu vârste cuprinse între 60 și 75 de ani.

Cercetarea a fost publicată în revista științifică „Food & Function” și a fost realizată de o echipă de specialiști din cadrul centrului medical al Universității Maastricht din Țările de Jos. Oamenii de știință au urmărit să determine dacă un consum regulat de arahide poate influența răspunsul creierului la insulină odată cu înaintarea în vârstă.

La studiu au participat 31 de persoane sănătoase, cu vârste între 60 și 75 de ani. Timp de 16 săptămâni, acestea au consumat zilnic câte 60 de grame de arahide prăjite, cu pieliță și fără sare. Ulterior, cercetătorii au comparat rezultatele cu cele obținute într-o altă perioadă, în care participanții nu au consumat arahide.

Analiza a arătat o îmbunătățire a răspunsului creierului la insulină în anumite regiuni ale emisferei cerebrale drepte. Printre acestea se numără părți ale hipocampului, girusul parahipocampic, girusul lingual și girusul cingular posterior, zone implicate în memorie și în alte funcții cognitive.

Pentru a evalua reacția creierului la insulină, cercetătorii au administrat participanților acest hormon pe cale nazală. Ulterior, au utilizat imagistica prin rezonanță magnetică bazată pe marcarea sângelui arterial pentru a măsura modificările fluxului sanguin în diferite regiuni cerebrale.

Insulina are un rol important în funcționarea creierului, fiind implicată în procese asociate cu învățarea, memoria și comunicarea dintre celulele nervoase. Pe măsură ce organismul îmbătrânește, răspunsul cerebral la acest hormon poate deveni mai puțin eficient, fenomen asociat cu declinul cognitiv.

Cu toate acestea, rezultatele studiului nu demonstrează că arahidele previn pierderea memoriei, declinul cognitiv sau apariția demenței. Cercetătorii au identificat doar modificări în modul în care anumite regiuni ale creierului răspund la insulină, fără să stabilească dacă acestea se traduc într-o protecție pe termen lung împotriva deteriorării funcțiilor cognitive.

Noile rezultate completează cercetările anterioare realizate de aceeași echipă, care au analizat efectele aceleiași intervenții alimentare. Studiul respectiv a fost publicat în 2025, în revista Clinical Nutrition, iar concluziile au indicat că, după 16 săptămâni de consum zilnic de arahide, fluxul sanguin total către creier a crescut cu 3,6%, în timp ce memoria verbală s-a îmbunătățit cu 5,8%.

O posibilă explicație pentru efectele observate este profilul nutrițional al arahidelor. Acestea conțin grăsimi nesaturate, fibre, vitamine, minerale, proteine vegetale și compuși biologic activi care ar putea contribui la susținerea funcțiilor organismului.

Arahidele sunt, de asemenea, o sursă de L-arginină, un aminoacid utilizat de organism pentru producerea oxidului nitric. Acest compus contribuie la reglarea funcționării vaselor de sânge și ar putea avea un rol și în procesele cerebrale implicate în învățare și memorie.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili în ce măsură modificările observate în răspunsul creierului la insulină se traduc în îmbunătățiri ale memoriei și ale performanței cognitive.

Studiul a fost realizat pe un eșantion restrâns, de numai 31 de persoane, iar indicatorii analizați nu permit concluzia că un consum regulat de arahide protejează împotriva bolii Alzheimer sau a altor forme de demență.

Cercetările viitoare, desfășurate pe un număr mai mare de participanți și pe perioade mai îndelungate, ar putea clarifica legătura dintre consumul de arahide și sănătatea creierului, precum și măsura în care eventualele beneficii se mențin în timp.