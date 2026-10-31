Robotul de grădinărit, următorul electrocasnic care ar putea ajunge în casele românilor. Ce dispozitive anticipează specialiștii?

Aspiratorul robot ar putea avea în curând un concurent neașteptat în casele românilor: robotul care îngrijește grădina, udă plantele și adună frunzele. Inginerii în robotică anticipează ce dispozitive vor deveni următoarele ajutoare casnice, dar avertizează că un robot capabil să facă aproape orice rămâne, deocamdată, un obiectiv îndepărtat.

Compania SoftServe, specializată în servicii de inginerie digitală și tehnologie și prezentă în trei orașe din România, a realizat un sondaj intern în rândul inginerilor din propria echipă de robotică pentru a identifica ce tipuri de roboți ar putea ajunge primele în locuințe și ce dispozitive ar alege specialiștii pentru propriile gospodării.

Potrivit rezultatelor, după aspiratorul robot, următorul dispozitiv care ar putea deveni un electrocasnic obișnuit ar putea fi robotul pentru întreținerea grădinii. Acesta a fost indicat de 27% dintre respondenți. Pe locul al doilea se află robotul însoțitor destinat îngrijirii persoanelor vârstnice, ales de 20% dintre participanți. Robotul de călcat a fost preferat de 11% dintre respondenți.

Dezvoltarea unui robot capabil să gestioneze singur mai multe activități de grădinărit reprezintă însă o provocare tehnologică importantă. Un astfel de dispozitiv ar trebui să recunoască diferența dintre plantele cultivate și buruieni, să taie arbuști, să ude fiecare strat în funcție de necesități și să recolteze fructele coapte. Manipularea unor obiecte vii, moi și imprevizibile este una dintre cele mai dificile probleme din domeniul roboticii.

În prezent, pe piață există deja mașini robotizate de tuns iarba care folosesc inteligența artificială pentru detectarea obiectelor. Sunt disponibile și modele care pot colecta frunze și resturi vegetale cu ajutorul unor accesorii suplimentare, precum și sisteme modulare pentru tunderea ierbii, suflarea frunzelor și îndepărtarea zăpezii. Aceste produse automatizează însă activități exterioare bine delimitate și nu pot înlocui, deocamdată, un grădinar.

În ceea ce privește roboții polivalenți, capabili să preia singuri mai multe tipuri de activități casnice, perspectiva adoptării lor pe scară largă rămâne îndepărtată. Aproximativ 85% dintre inginerii chestionați estimează că vor trece cel puțin cinci ani până când astfel de dispozitive vor deveni o prezență obișnuită în gospodării.

Sondajul a fost realizat în rândul membrilor echipei de robotică SoftServe. Dintre respondenți, 12% sunt specialiști juniori, 16% au nivel de experiență mid-level, 18% sunt specialiști seniori, iar 15% ocupă poziții de lead, principal sau superioare. Rezultatele reflectă opiniile participanților și oferă o perspectivă asupra percepțiilor din interiorul domeniului, fără a fi reprezentative pentru întreaga comunitate internațională a specialiștilor în robotică.

Specialiștii în robotică au, la rândul lor, preferințe practice în ceea ce privește dispozitivele pe care și le-ar dori în propria locuință. Întrebați ce robot casnic ar alege pentru uz personal, 31% dintre respondenți au indicat un dispozitiv destinat curățeniei în profunzime, care să poată face mai mult decât simpla aspirare. Alți 23% ar prefera un asistent casnic polivalent, capabil să ajute la gătit, să mențină ordinea și să preia diverse activități cotidiene. Totodată, 18% au ales un robot care să gestioneze întregul proces de spălare a rufelor.

Aceste preferințe sunt în concordanță cu evoluția pieței actuale, în care roboții destinați activităților domestice reprezintă cea mai mare categorie de roboți de servicii pentru consumatori. În schimb, dispozitivele concepute pentru activități de îngrijire mai complexe, care presupun interacțiunea directă cu oamenii, continuă să reprezinte o nișă relativ restrânsă.

Potrivit celui mai recent raport World Robotics, vânzările globale de roboți de servicii destinați consumatorilor au crescut cu 37% în 2025, ajungând la aproape 34,2 milioane de unități.

„Măsurăm adesea progresul în robotică întrebându-ne când vom avea o singură mașină care poate face totul. În realitate, adopția are loc, de obicei, sarcină cu sarcină. Un robot trebuie să facă ceva în mod fiabil, sigur și accesibil ca preț într-un mediu real dezordonat, nu doar să arate impresionant într-o demonstrație. Așadar, o mașinărie care elimină discret o corvoadă casnică neplăcută poate ajunge la milioane de oameni mult mai devreme decât un asistent umanoid polivalent”, declară Lyubomyr Demkiv, Robotics and Automation Group Director, SoftServe.

În ceea ce privește momentul în care roboții avansați vor deveni o prezență obișnuită în locuințe, specialiștii estimează că adoptarea pe scară largă va mai necesita timp. Aproximativ 44% dintre respondenți consideră că acest lucru se va întâmpla în următorii cinci până la zece ani, în timp ce 41% estimează că va fi nevoie de mai mult de un deceniu. Niciunul dintre participanții la sondaj nu a indicat un termen mai scurt de doi ani.

Printre obiectivele tehnologice care ar putea fi atinse mai greu decât sugerează dezbaterile publice se numără dezvoltarea roboților umanoizi complet polivalenți, capabili să execute aproape orice tip de activitate, dar și a celor care pot învăța sarcini fizice noi doar pe baza unei instrucțiuni verbale. Respondenții consideră, de asemenea, că înlocuirea integrală a unor profesii calificate, precum cea de electrician sau operator de mașini-unelte, cu sisteme bazate pe inteligență artificială și robotică va necesita mai mult timp.

Principala dificultate în dezvoltarea acestor tehnologii este versatilitatea. Un robot conceput pentru un anumit mediu și pentru executarea unor operațiuni repetitive funcționează în condiții relativ previzibile. În schimb, un dispozitiv polivalent trebuie să poată identifica situații necunoscute, să manipuleze obiecte diverse, să ia decizii și să funcționeze în siguranță în apropierea oamenilor, inclusiv atunci când condițiile de lucru se modifică.

Federația Internațională de Robotică arată că dezvoltarea roboților umanoizi capabili să funcționeze în condiții reale presupune în continuare progrese în domenii precum manipularea obiectelor, programarea intuitivă, scalarea economică și siguranța.

Cu toate acestea, rezervele specialiștilor privind apariția unui robot universal nu reflectă un pesimism față de evoluția domeniului. Dimpotrivă, 51% dintre respondenți consideră că roboții le vor îmbunătăți într-o anumită măsură viața în următorii cinci ani, iar 20% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă.

SoftServe este o companie de servicii de inginerie digitală și tehnologie, specializată în dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială, date și servicii cloud. Compania are aproximativ 10.000 de angajați și 49 de birouri, cu operațiuni care se întind din America Latină până în Orientul Mijlociu.

În România, SoftServe este prezentă din 2022 și are birouri în București, Cluj-Napoca și Iași.

Inginerii și experții tehnici ai companiei dezvoltă soluții și produse tehnologice pentru companii internaționale precum IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera și Atlassian. Portofoliul SoftServe cuprinde peste 20.000 de proiecte finalizate. Totodată, compania își dezvoltă expertiza tehnologică prin parteneriate cu furnizori de servicii cloud precum Google Cloud, Amazon Web Services și Microsoft Azure.