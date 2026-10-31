Ce filme și seriale apar în noiembrie 2026 pe Netflix, Disney+ și HBO Max? Ce producții noi pot urmări românii

Noiembrie vine cu premiere pentru toate gusturile pe Netflix, Disney+ și HBO Max, de la thrillere și drame politice până la aventuri fantastice și producții speciale de sărbători. Fanii „Percy Jackson” au un motiv în plus să urmărească noutățile. Alte seriale și filme completează oferta platformelor.

Netflix are programate pentru luna noiembrie mai multe producții din genuri diferite, inclusiv thrillere, drame și o comedie de sezon.

Pe 1 noiembrie, platforma va adăuga filmul „Animals”, un thriller de acțiune, și serialul „Below”, o producție dramatică. Pe 3 noiembrie este programată lansarea serialului coreean „Doctor X: Mafia în alb”, care abordează genul dramei medicale.

Pe 6 noiembrie, publicul va putea urmări „The Scandal”, un serial de dramă politică. Programul lunii include și filmul „Guarding Stars”, o comedie de sezon care urmează să fie lansată pe 18 noiembrie.

Disney+ are programate pentru noiembrie mai multe premiere, continuări de seriale și producții destinate publicului tânăr și familiilor.

Pe 4 noiembrie este anunțată premiera primului sezon din „The Remarried Empress”, o producție de animație și dramă pentru care vor fi disponibile primele patru episoade. Tot atunci, „Dancing with the Stars” continuă cu un nou episod din sezonul 35.

Pe 11 noiembrie, platforma va lansa „Style Wars”, un serial nou al cărui debut va include două episoade. În aceeași zi sunt programate și episoade noi din sezonul al treilea al producției pentru copii „Pupstruction”.

Pe 18 noiembrie va avea premiera integrală primul sezon din „Vienna Game”, o dramă istorică.

Unul dintre titlurile importante ale lunii este „Percy Jackson and the Olympians”. Sezonul al treilea al serialului fantasy este programat să debuteze pe 20 noiembrie, cu primele două episoade.

Luna se va încheia, pe 27 noiembrie, cu „Mickey’s Home Alone”, un program special de sărbători dedicat universului Mickey Mouse.

Oferta HBO Max pentru noiembrie 2026 include continuări de seriale thriller, conținut din universul „Game of Thrones” și documentare despre cazuri reale.

În primele zile ale lunii sunt așteptate episoade noi din sezonul al doilea al serialului „Rage”, cunoscut și sub titlul „Furie”. Programul include, de asemenea, conținut asociat serialului „A Knight of the Seven Kingdoms”, plasat în universul „Game of Thrones”.

La mijlocul lunii sunt anunțate noi documentare true-crime originale HBO, parte a unei serii de producții cu tematică investigativă, difuzate săptămânal.