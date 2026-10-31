Cum se îngrijește corect părul uscat toamna? Ce greșeli trebuie evitate în sezonul rece?

Toamna, părul poate deveni mai aspru, lipsit de strălucire și greu de aranjat, chiar dacă folosești produsele obișnuite de îngrijire. Frigul, vântul și obiceiurile greșite de spălare pot agrava problema. Câteva schimbări simple în rutina zilnică pot ajuta la protejarea părului și prevenirea deteriorării vârfurilor.

Părul uscat are nevoie de o îngrijire adaptată în luna noiembrie, când temperaturile scăzute și vântul pot accentua deshidratarea și deteriorarea firelor. Reducerea frecvenței spălărilor, folosirea produselor hidratante și protejarea părului împotriva frigului sunt câteva dintre măsurile care pot contribui la menținerea unui aspect sănătos și strălucitor.

În sezonul rece, scalpul poate produce mai puțin sebum, iar spălarea prea frecventă, în special cu produse agresive, poate contribui la îndepărtarea uleiurilor naturale care protejează firul de păr. Pentru persoanele cu părul uscat, reducerea spălărilor la una sau două ori pe săptămână poate fi o opțiune, în funcție de tipul scalpului și de nevoile individuale.

Alegerea șamponului este, de asemenea, importantă. Formulele delicate, fără sulfați, destinate părului uscat sau creț, pot curăța părul fără să îl agreseze excesiv. După fiecare spălare, este recomandată folosirea unui balsam cu ingrediente hidratante, precum glicerina, pantenolul sau acidul hialuronic, dar și cu ingrediente emoliente, precum untul de shea, uleiul de argan sau uleiul de jojoba.

Pentru o hidratare suplimentară, o mască aplicată o dată pe săptămână poate completa rutina de îngrijire. Produsul trebuie lăsat să acționeze conform instrucțiunilor de pe ambalaj, de regulă timp de 15–20 de minute. Folosirea unui prosop cald poate contribui la menținerea unei temperaturi constante în timpul aplicării.

Apa foarte fierbinte poate îndepărta o parte din lipidele protectoare ale scalpului și poate accentua senzația de uscăciune. Din acest motiv, spălarea și clătirea părului cu apă călduță sunt preferabile. O clătire finală cu apă mai rece poate ajuta la obținerea unui aspect mai neted și mai strălucitor, fără să înlocuiască însă produsele hidratante.

Utilizarea foehnului și a altor dispozitive de coafat necesită măsuri suplimentare de protecție. Aplicarea unui produs termo-protector înainte de folosirea aparatelor încălzite poate limita deteriorarea provocată de temperaturile ridicate. Pentru uscarea părului, este indicată o temperatură medie sau scăzută, iar persoanele cu părul creț ori ondulat pot utiliza un difuzor.

Direcționarea fluxului de aer de sus în jos, în sensul creșterii firelor, poate contribui la netezirea suprafeței acestora. Totodată, părul nu ar trebui lăsat umed pentru perioade îndelungate atunci când este expus la temperaturi foarte scăzute. Este preferabil să fie uscat înainte de ieșirea din casă, pentru a evita expunerea inutilă la frig.

Vântul și frecarea de haine pot accentua deteriorarea vârfurilor, mai ales în cazul părului deja uscat sau fragil. În luna noiembrie, prinderea lejeră a părului într-o coadă joasă sau într-un coc relaxat poate reduce expunerea directă la intemperii. Acoperirea acestuia cu o eșarfă sau protejarea lui sub gulerul paltonului ori al jachetei reprezintă alte măsuri utile.

Între spălări, vârfurile pot beneficia de aplicarea unei cantități mici de ulei de argan sau de ser pentru păr. Aceste produse pot reduce aspectul de păr aspru și pot îmbunătăți netezimea firelor, fără să fie necesară aplicarea lor pe toată lungimea. Cantitatea trebuie adaptată tipului de păr, pentru a evita încărcarea acestuia.